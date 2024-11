Ein Mann stirbt und entdeckt die Wahrheit über Bewusstsein, Einheit und den Zweck der Seele auf der Erde (Video)

Teile die Wahrheit!

Als Andy Petro an einem heißen Sommertag in einen See springt, erleidet er Unterleibskrämpfe und kann sich nicht mehr über Wasser halten. Er geht unter. Am Grund des Sees befiehlt ihm eine Stimme loszulassen. Für den damals jungen Mann der Beginn einer faszinierende Reise ins Licht. Lesen Sie hier, was Andy Petro erlebt hat. Von Frank Schwede

Andy Petro ist ein ganz normaler Typ, der ertrank, starb und auf die Erde zurückkehrte. Noch heute kann er sich jedes kleine Detail erinnern, was vor und während der fünfzehn Minuten am Grund des Sees geschah:

„Unsere Klasse beschloss, ein Picknick an einem nahegelegenen See zu machen. Also packten wir alles zusammen und machten uns auf den Weg. Es war ein wunderschöner Sommertag.

Das Wasser war sehr kalt. In Michigan erwärmt sich Wasser nicht so stark. Ich sah einige meiner Freunde auf einer schwimmenden Plattform in 1500 Metern Entfernung. Sie winkten mir zu, und riefen, ich solle zu ihnen kommen.“

Andy Petro zögerte. Das Wasser war ihm zu kalt. Doch dann nahm er Anlauf und sprang in den See. Er schwamm geradewegs auf die Plattform zu, als er auf halber Strecke spürte, dass etwas mit seinem Körper nicht stimmte:

„Ich hatte schreckliche Krämpfe im Unterbauch und konnte mich kaum noch bewegen. Ich fing an herumzuplantschen, irgendwann konnte ich mich nicht mehr über Wasser halten und sank in die Tiefe. Ich geriet in Panik.“

Andy Petro war in einer verzweifelten Lage und wusste nicht, was er tun sollte – doch so schnell, wie er untergegangen ist, tauchte er plötzlich wieder an der Wasseroberfläche auf:

„Mein Kopf war wieder über Wasser. Ich schaute mich um, und sah die Jungs auf der Plattform. Ich konnte nicht schreien, weil mein Mund voller Wasser war. Also winkte ich ihnen zu und sie winkten zurück.

Ihnen war der Ernst der Lage nicht klar, sie dachten, ich spiele irgendein Spiel. Dann ging ich ein zweites Mal unter und kam nicht wieder hoch.“

Andy Petro begann am ganzen Körper zu zittern. Ihm war furcht bar kalt. Je tiefer er sank, desto dunkler wurde es. Plötzlich spürte er, dass er mit seinen Füßen an etwas festhing. (Nahtoderfahrung: Teenager stirbt und kündigt den Anbruch des „Neuen Zeitalters“ an (Video))

Es waren die Pflanzen am Grund des Sees:

„Dann landete ich plötzlich auf dem Boden. Ich versuchte wieder nach oben zu kommen, doch es ging nicht. In diesem Moment denke ich, ich muss ich gestorben sein. Dann war da plötzlich diese Stimme in meinem Kopf. Ich kann mich noch genau an sie erinnern, aber ich weiß nicht, woher sie kam.

Sie sagte zu mir, „Andy, du musst eine Weile innehalten und dich ausruhen.“ Ich dachte nur, du bist verrückt. Ich versuchte aufzustehen, ich brauchte einen Atemzug, das war alles, was ich verlangte, einen Atemzug. Und die Stimme antwortete wieder: „Andy, du brauchst wirklich Ruhe, also entspann dich einfach und lass los.“

Ich sagte, dass kann ich, das nicht kann. Und die Stimme sagte ein drittes Mal, dass ich loslasse solle und antwortete, okay, wenn du mir versprichst, dass ich an die Oberfläche komme, wenn ich loslasse. Die Stimme antwortete nur, wenn du loslässt, wird alles gut.“

Andy Petro wusste, dass er zu Hause war

In dem Moment, als Andy Petro losließ, löste er sich von seinem Körper und fand sich in einem Tunnel wieder. Dort war es warm, Andy Petro fühlte sich in diesem Augenblick glücklich und konnte sogar wieder atmen: