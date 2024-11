Eindrücke aus der geistigen und spirituellen Welt: Die energetische Welle reiten oder untergehen

Teile die Wahrheit!

Die US Wahl ist vorbei. Die nächsten zwei Monate werden sehr kritisch und gefährlich. Die energetischen Auswirkungen des letzten Supermondes werden uns sehr beschäftigen. Wie geht es weiter?

Guten Tag,

die US Wahl ist vorbei, Trump hat ganz klar die Wahl gewonnen. Aber der tiefe Staat wird bis zur Trumps Amtseinführung Ende Jänner 2025 und auch danach noch große Probleme bereiten. Es wird geopolitisch sehr turbulent werden. Am Freitag, 15. November 2024 gab es den letzten Supervollmond dieses Jahres. Wie immer bei energetisch intensiven Tagen bzw. Sternenkonstellationen wollte die dunkle Seite eine sehr dunkle Aktion durchführen und ist gescheitert. Von Egon Fischer

Gleichzeitig hat sich aber die globale energetische Situation grundsätzlich geändert, was in den nächsten Jahren massive Auswirkungen haben wird. Die ersten Auswirkungen werden wir bereits 2025 erleben.

Dieser Beitrag gliedert sich wieder in zwei Teile.

Im ersten frei zugänglichen Teil werde ich nach einer kurzen energetischen Rundschau grob auf die USA Wahl und deren Auswirkungen eingehen. Dann werde beschreiben, was beim letzten Supermond dieses Jahres, der am Freitag, 15. November 2024 stattfand. Abschließend werde ich kurz darstellen, wie man mit energetischen und psychischen Dynamiken umgehen kann.

Im zweiten Teil werde ich etwas detaillierte auf die Auswirkungen der US Wahl und darauf eingehen. Weiters werde ich am Beispiel eines Restaurantbesuches die energetischen und psychischen Dynamiken genauer beschreiben.

Eine kurze energetische Rundschau

In den USA hat sich ein großer weißer Ring gebildet. Innerhalb des Ringes sehe ich nur eine schwarze Fläche, die wie ein Schwarzes Loch wirkt. Von der Umgebung strömt eine schwarze Flüssigkeit in Richtung des Ringes, fließt dann in das Schwarze Loch und verschwindet. In England hat sich ein ähnlicher Ring gebildet, nur ist der Ring nicht weiß sondern feurig. Ab und an sehe ich Flammen. Auch in England fließt von der Umgebung eine schwarze Flüssigkeit in Richtung des Ringes, aber ich sehe auch teilweise rote Flecken in der Flüssigkeit. Es wirkt wie Blut. Wie in den USA verschwindet die Flüssigkeit dann im Schwarzen Loch. (Für Anfänger: Technik: Wie lernt man Astralprojektion?)

In Österreich sehe ich einen sehr großen energetischen Wasserfall. Aber auch da sehe ich kein Wasser, sondern eine schwarze Flüssigkeit. In Deutschland sehe ich zahlreiche energetische Wasserfälle. Manche sind sehr groß, manche kleiner, aber kein Wasserfall ist so groß wie der in Österreich.

In der deutschsprachigen Schweiz und in Südtirol hat sich energetisch nicht viel getan. Die energetische Situation sieht dort relativ freundlich aus. Über der nicht-deutschsprachigen Schweiz haben sich aber dunkle Energiestreifen gebildet. Da muss man abwarten, ob sich die auflösen oder ob sich da spezielle energetische Formationen bilden. Über Frankreich scheint sich auch ein Ring wie über den USA und England zu bilden. Er ist für mich aber gegenwärtig nur schemenhaft wahrzunehmen.

300x250

Was mir sofort aufgefallen ist, dass in allen Visionen eine schwarze Flüssigkeit vorkommt, die dann irgendwie verschwindet. In den USA und in England in einem Schwarzen Loch, in Österreich und Deutschland mittels Wasserfälle.

Ich habe die geistigen Kollegen um eine Erklärung bzw. Deutung gebeten. Die schwarze Flüssigkeit steht für die dunklen Energien bzw. die dunklen Kräfte.

Die Wasserfälle bedeuten, dass in Deutschland und in Österreich diese Reinigung von den dunklen Kräften relativ natürlich verlaufen wird. Das Schwarze Loch in den USA und in England steht für eine ungewöhnliche, teilweise mysteriöse Reinigung, wobei vieles im Verborgenen stattfinden wird und die Öffentlichkeit davon nicht in Kenntnis gesetzt wird.

In den USA bedeutet der weiße Ring, dass der Reinigungsprozess von lichten Kräften unterstützt und teilweise gesteuert wird. In England hingegen wird der Reinigungsprozess chaotisch und teilweise gewaltsam ablaufen. Mehr wollten die Kollegen dazu nicht sagen.

300x250 boxone

Die US Wahl, die Auswirkungen und die nächsten Monaten.

Ich habe die geistigen Kollegen, den nicht inkarnierten „General“ und einen nicht inkarnierten Menschen, der laufend die geopolitische und wirtschaftliche Lage mitverfolgt, dazu befragt, wie sie die Situation der USA nach der Wahl einschätzen. Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der Infos, die ich bekommen habe.