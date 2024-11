Elon Musk prognostiziert „vernichtenden“ Verlust für „die große Regierungsmaschinerie, repräsentiert durch die Kamala-Marionette“

Der ehemalige Präsident Donald Trump wird von keinem anderen US-Präsidenten außer sich selbst unterstützt, und der ehemalige republikanische Präsident George Bush lehnte es ab, irgendjemanden im Rennen zu unterstützen .

Trotz früherer Konflikte mit mehreren republikanischen Abgeordneten haben viele der gewählten Vertreter der Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat ihre Unterstützung für Trump und seinen Vizekandidaten, Senator JD Vance, angekündigt.

Dazu gehören der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, mit dem Trump seit langem im Streit liegt, und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Einige bekannte Republikaner im Senat, die Trump nicht unterstützen, sind die Senatoren Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy und Todd Young. Und obwohl sie den republikanischen Kandidaten nicht unterstützen, haben sie auch keine Unterstützung für Harris gefordert.

Trump wird von fast allen republikanischen Gouverneuren unterstützt , mit Ausnahme von zwei. Gouverneur Phil Scott, ein gemäßigter Republikaner aus Vermont, sagte, er würde Trump nicht unterstützen, sei sich aber bei Harris nicht sicher.

Und was Gouverneur Eric Holcomb aus Indiana betrifft, so wird er weiterhin seinen Kandidaten aus der Vorwahl der Republikaner, den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, unterstützen. Pence hat sich ebenfalls auffällig zurückgehalten, seinen ehemaligen Vizekandidaten zu unterstützen.

Kamala Harris wird im Wahlkampf 2024 für verschiedene Akzente kritisiert

“ Kamala Harris hat im Wahlkampf buchstäblich eine andere Melodie angeschlagen“, sagte Brooke Singman von Fox News. „Die gegensätzlichen Momente ihrer Kundgebung am Labor Day zeigen, dass Kamala Harris einen Südstaatenakzent verwendet und viele sie in den sozialen Medien als diese Looney Tunes-Figur Foghorn Leghorn bezeichnen.“ Am Labor Day besuchte Vizepräsidentin Kamala Harris am selben Tag Detroit und Pittsburgh. In Michigan wurde Harris vorgeworfen, im Gespräch mit Kundgebungsteilnehmern einen Südstaatenakzent verwendet zu haben. „Um das klarzustellen: Kamala Harris ist in der San Francisco Bay Area geboren und aufgewachsen, nicht im Süden“, fügte Singman hinzu. „Viele haben ihr in den sozialen Medien wegen ihres falschen Akzents Vorwürfe gemacht und gesagt, es sei peinlich und sie würde diesen Akzent nur benutzen, um Wähler zu gewinnen.“ „Dies ist nicht das erste Mal, dass Kamala Harris beschuldigt wurde, einen falschen Akzent zu verwenden“, sagte Singman. Im Juli besuchte Harris Atlanta , wo sie ihren Südstaatenakzent zur Schau stellte.“ „Im Jahr 2021 versuchte sie sich während eines Auslandsbesuchs an einem französischen Akzent“, sagte Singman. „Das kam fast genauso gut an wie der Südstaatenakzent.“ New York Times: Trump wird mit 89-prozentiger Wahrscheinlichkeit gewinnen Für Kamala Harris wird es eng: Donald Trump hat mit North Carolina den ersten Swing State für sich entschieden. Auch in Georgia und dem bedeutendsten Swing State Pennsylvania liegt er vorne. Die New York Times geht daher von einem Wahlsieg des Republikaners aus. Donald Trump hat eine 89-prozentige Chance, die Wahl zu gewinnen und damit ins Weiße Haus zurückzukehren, prognostiziert die New York Times.

Die Zeitung schätzt, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat auf dem besten Weg ist, 301 Wahlmännerstimmen zu erhalten. Für einen Sieg im Rennen um das Weiße Haus sind 270 Stimmen erforderlich. Die Demokratin Kamala Harris könnte demnach nur mit 238 Stimmen rechnen.

Der New York Times wird Trump höchstwahrscheinlich den Swing State Georgia gewinnen, nachdem er bereits North Carolina für sich entschieden hat. Harris muss sich Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, was angesichts des Vorsprungs ihres Rivalen in allen drei Staaten schwierig werden dürfte.

Auch Arizona, ein weiterer umkämpfter Bundesstaat, tendiert nach den Prognosen der Zeitung zu Trump.

