Bitcoin erreicht neuen Höchststand von 75.000 US-Dollar

Bitcoin hat zum ersten Mal seit dem 13. März die Marke von 73.800 US-Dollar überschritten und kurzzeitig die Marke von 75.000 US-Dollar erreicht, als die Wahlergebnisse Donald Trump einen frühen Vorsprung verschaffen.

Am 6. November erreichte der Bitcoin-Kurs einen neuen Höchststand von über 75.000 US-Dollar und lag damit deutlich über seinem vorherigen Höchststand von 73.800 US-Dollar im März, als Händler in Kryptowährungen einstiegen, nachdem die ersten Ergebnisse der US-Wahlen Donald Trump in Führung gebracht hatten.

Zu Beginn der New Yorker Eröffnung, Bitcoin zeigte zunächst Stärke und legte um über 3 % zu und erreichte ein Intraday-Hoch von 70.577 $, als die Volatilität im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen auf dem Kryptomarkt anstieg.

Mehrere Stunden nach Handelsschluss in den USA am 5. November erreichte Bitcoin laut TradingView am 6. November um 3:08 Uhr UTC auf Coinbase ein neues Allzeithoch und notierte bei 75.000,85 $ .

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Bitcoin bei 74.500 $ gehandelt, ein Anstieg von 7,2 % in den letzten 24 Stunden.

Für den Großteil des Jahres 2024 äußerten sich Händler positiv über das Preispotenzial von Bitcon, falls der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Wahl gewinnen sollte, und im Laufe des Jahres haben die republikanischen und demokratischen Kandidaten ihre politischen Ansichten zur Regulierung innerhalb der Kryptowährungsbranche weiterentwickelt.

Am 5. November vermutete der Bitcoin-Analyst Tuur Demeester , dass es einen Zusammenhang zwischen Trumps Gunst aus den Wahlnachrichten und dem Anstieg des Bitcoin-Preises gebe.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bitcoin-Anstieg und den steigenden Chancen für Trump?

Der Bitcoin-Preis scheint mit den steigenden Chancen für Trump auf dem dezentralen Prognosemarkt Polymarket übereinzustimmen.

Am 5. November stieg der Bitcoin-Preis wieder über 70.000 Dollar, als Trumps prognostizierte Gewinnchancen wieder über 60 Prozent stiegen, während Harris‘ Chancen unter 39 Prozent rutschten.

Die Volatilität des Bitcoin-Preises dürfte auch nach den US-Wahlen bestehen bleiben

Trotz des historischen Höchststands erwarten Händler, dass der Bitcoin-Preis weiterhin volatil bleibt, und Veränderungen in der Positionierung der Marktteilnehmer spiegeln diese Stimmung wider.

Der 4. November war ein seltener Tag mit starken Abflüssen aus den Spot Bitcoin ETFs. Die Gesamtabflüsse erreichten 541,1 Millionen Dollar, da Fidelity, ArkInvest, Bitwise, Grayscale und GBTC Verkäufe verzeichneten. Unterdessen verzeichnete BlackRocks IBIT Zuflüsse in Höhe von 38,3 Millionen Dollar.

Auf dem Bitcoin-Optionsmarkt wurden eine Reihe von Schutzmaßnahmen beobachtet, ein Punkt, den Pelion Capital-Gründer Tony Stewart ausführlich erörterte.

Der Optionsanalyst von Cointelegraph, Marcel Pechman, fügte Stewarts Kommentar etwas Farbe und Übersetzung hinzu und sagte:

„Die Händler sind insgesamt optimistischer, insbesondere für den 7., 15. und 29. November. Die meisten neuen Wetten lagen bei Preisen zwischen 72.000 und 75.000 oder höher. Der bemerkenswerte Kauf von 64.000-Dollar-Puts deutet auf eine gewisse Angst hin, und die Market Maker sind einem höheren Risiko ausgesetzt, wenn Bitcoin fällt, da sie Puts zu niedrigeren Preisen verkauft haben.“