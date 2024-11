Es geht nicht um Geld. Es geht darum, eine Botschaft zu senden

Teile die Wahrheit!

Seit dem Inkrafttreten des Bretton-Woods-Abkommens von 1944 brannte das private Federal Reserve System darauf, den Handelsnationen der Welt reines Fiatgeld aufzuzwingen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren Europa und Japan industrielle Brachlande, die Mineraliengewinnung in den europäischen Kolonialreichen hatte gerade erst begonnen und die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre produktiven Bürger standen mit frisch gedruckten Federal Reserve Notes bereit, die Welt wieder aufzubauen.

Die ersten zwanzig Jahre der Vorherrschaft des US-Dollars als Reservewährung verliefen reibungslos, da Europa und Japan praktisch alles, was sie brauchten, importieren mussten und einen Großteil davon mit goldgedeckten US-Dollars bezahlten.

Dann kamen die 1960er Jahre und erwiesen sich als schwierig, da das öffentliche US-Finanzministerium physisches Gold halten musste, um diese privaten Federal Reserve Notes zu decken.

Denn nachdem Europa und Japan ihre industriellen Grundlagen wieder aufgebaut hatten – dank der Großzügigkeit der amerikanischen Steuerzahler – begannen sie, überschüssige Devisenreserven zu generieren, indem sie Waren produzierten und an die nun wohlhabende amerikanische Bevölkerung mit frei verfügbarem Einkommen exportierten.

Immer mehr produktive Länder – vor allem die Öl produzierenden Länder – verlangten, ihre überschüssigen US-Dollar gegen physisches Gold einzutauschen, wie es das Bretton-Woods-Abkommen schwarz auf weiß vorsah. Die Goldbestände der US-Staatsanleihen gingen rasch zur Neige, Dollar häuften sich im Inland an, ohne dass sie irgendwo hin konnten, und die Lage wurde ernst, da die wirtschaftliche Stabilität der gesamten freien Welt auf dem Spiel stand. (Schweigen ist Gold? Im Mainstream kein Wort zur Bedeutung des Goldkursrekords)

Die „Freiheitsseite“ dieser neuen Weltordnung mit Amerika an der Spitze stand vor dem unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch.

Zu Beginn der 1970er Jahre stand das im Entstehen begriffene Währungssystem der „freien“ Welt am Rande des Abgrunds und es musste etwas unternommen werden, um Europa und Japan aus dem sowjetischen Rubel-Devisenraum herauszuhalten. Die Sowjetunion verfügte über genügend unerschlossene Goldreserven, um ein konkurrierendes globales Währungssystem mit Teilreserven aufzubauen, doch sie hatte 1924 ihren Goldrubel aufgegeben und den Weg des frühen Fiatgeldes eingeschlagen, um die Industrialisierung und Militarisierung in ihrem ausgedehnten, aber dennoch zusammenhängenden Reich zu finanzieren.

Hätten die Sowjets ihr Fiatgeld aufgegeben und begonnen, das Gold im Boden abzubauen, wäre ihre Rückkehr zum Goldrubel ein gewaltiger Konkurrent für die privaten Federal Reserve Notes gewesen, die im Umlauf waren und deren Goldvorräte schwinden.

Somit begann für die amerikanische Wirtschaftswissenschaft ein Wettlauf gegen die Zeit, um einerseits die Erschöpfung ihrer Goldreserven abzuwenden und andererseits die Sowjetunion voll zu beschäftigen, damit sie nie wieder auf den Abbau dieser Goldreserven zurückgreifen konnte, um ein wiederbelebtes sowjetisches Währungssystem zu unterstützen.

Aber die Kosten für die Aufrechterhaltung der konventionellen amerikanischen Armee, die erforderlich war, um den König Dollar überall und jederzeit in der „freien“ Welt bis zum Tod zu verteidigen, wurden mit jedem Jahr der Erhöhung der Geldmenge M1 untragbar. „Freiheit“ war schließlich nicht kostenlos, sie war sehr teuer, wenn sie in Gold ausgedrückt wurde, aber unendlich billiger, wenn sie in Fiat ausgedrückt wurde.

300x250

Wenn die Vereinigten Staaten mehr Geld drucken wollten, um diese Verteidigung zu finanzieren, mussten sie zuerst mehr Gold kaufen, das schnell gegen die im Ausland gehaltenen US-Dollar eingetauscht werden würde, die sich im Ausland anhäuften. Diese Erschöpfung der Goldreserven konnte nicht unendlich weitergehen , da es einen Boden für diese Erschöpfung gab und dieser Boden bei Null Goldreserven lag.

Und diese Goldhaltungspflicht nahm Geld weg, das für die Kriegsführung und die Ausweitung des „freien“ Weltreichs hätte ausgegeben werden können. Aber wenn die Vereinigten Staaten mehr Dollar druckten und nicht mehr Gold kauften, würde der Goldpreis explodieren und eine Hyperinflation auslösen, da die monetäre Fassade heruntergerissen würde und der Nullsaldo zum Vorschein käme.

Die Handelsnationen der Welt würden dann nach einer stabilen Alternative zu diesen privaten Federal Reserve Notes suchen, und eine opportunistische Sowjetunion müsste nur anfangen, ihr Gold abzubauen, um dies zu erreichen. Es musste etwas getan werden, um die „freie“ Welt in der US-Dollar-Sphäre zu halten und gleichzeitig die Sowjets voll zu beschäftigen, damit sie nie dazu kommen konnten, ihre Goldressourcen abzubauen.

300x250 boxone

Wenn der Vietnamkrieg etwas bewiesen hat, dann, dass die Verteidigung des Königs Dollar ein langer, brutaler und kostspieliger Kampf werden würde und jeder Dollar für die Sache benötigt wurde. Und als die Goldreserven zur Neige gingen, konnten die Vereinigten Staaten das Bretton-Woods-Abkommen nicht einhalten und daher nicht das Geld drucken, das zur Verteidigung ihres Königs nötig war.

Die amerikanische Politikwissenschaft stand vor der Entscheidung zwischen Zahlungsfähigkeit und anhaltendem Krieg. Aber es musste eine Lösung für diese Gleichung geben, denn das einzige, was zwischen dem privaten Federal Reserve System und der totalen Weltherrschaft stand, war die Anforderung, dass das öffentliche US-Finanzministerium Goldreserven zur Deckung dieser Weltreservewährung halten musste. Obwohl der endlose Krieg noch nicht begonnen hatte, war der globale Krieg, der der Welt den Königsdollar aufzwingen und den Rubel verdrängen sollte, bereits in vollem Gange.