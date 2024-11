Es gibt eine große Verschwörung, das Prinzessin Diana über die angebliche genetische Geschichte und Kontrolle der Reptilien durch die königliche Familie wusste

Es handelt sich um eine große Verschwörung im Zusammenhang mit einem Bericht von Christine Fitzgerald, einer Heilerin und engen Freundin von Prinzessin Diana. Sie behauptete, Diana wüsste über die angebliche genetische Geschichte und Kontrolle der Reptilienfamilie Bescheid.

Haben Sie schon einmal durch Ihren Social-Media-Feed gescrollt, auf eine Geschichte über die königliche Familie geklickt und dann seltsame Artikel über sie gelesen? Vielleicht haben Sie gelesen, dass Meghan Markle eine Geheimagentin war oder dass Königin Elizabeth ein Reptil aus dem Weltall ist?

Ja, das habe ich auch getan! Ich habe das ganze Internet durchsucht und einige wirklich seltsame Theorien über die königliche Familie gefunden. Einige davon sind so verrückt, dass der Palast etwas dazu sagen musste! (Die Welt-Illusion: Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen)

[Diese Informationen stammen aus The Biggest Secret von David Icke , Seite 464.]

Aufgrund von Christines Verständnis für Esoterik konnte Diana mit ihr über Dinge sprechen, die sie aus Angst, für verrückt erklärt zu werden, niemandem erzählen wollte. Es ist klar, dass Diana die wahre Natur der genetischen Geschichte der königlichen Familie und der Kontrolle durch Reptilien kannte. Ihre Spitznamen für die Windsors waren „die Echsen“ und „die Reptilien“, und sie pflegte in aller Ernsthaftigkeit zu sagen:

„Sie sind keine Menschen.“ Diana verwendet diese Beschreibung der Windsors aus gutem Grund.

Arizona Wilder (sie wurde erstmals auf Seite 303 vorgestellt), eine Frau, die Mitglied einer Geheimgesellschaft war, erinnerte sich an ein seltsames und verstörendes Ritual, dem sie im Juli 1981 in Clarence House, dem Haus der Königinmutter, beiwohnte. Dies geschah kurz bevor Prinzessin Diana am 29. Juli Prinz Charles heiratete. Das Ritual, „Das Erwachen der Braut“ genannt, sollte Diana die wahre Natur der königlichen Familie zeigen.

Diana wurde in einen Raum gebracht, in dem die Königinmutter, Königin Elizabeth, Prinz Philip, Lady Fermoy, Earl Spencer, Prinz Charles und Camilla Parker-Bowles anwesend waren. Sie trug ein weißes Kleid und hatte von Lady Fermoy ein Medikament erhalten.

Die Königinmutter sagte Diana, dass ihre Ehe mit Prinz Charles nur dazu diene, Erben zu zeugen und dass sie keine liebevolle Beziehung erwarten solle. Camilla Parker-Bowles wurde als Gemahlin von Prinz Charles vorgestellt, nicht Diana.

Dann geschah etwas Schockierendes. Prinz Philip und die Königinmutter verwandelten sich in Reptilien und offenbarten Diana ihr wahres Gesicht. Sie war zu Tode erschrocken, blieb aber ruhig. Die Königinmutter warnte Diana, dass sie getötet würde, wenn sie jemals die Wahrheit über die königliche Familie preisgeben würde.

Diana vertraute ihrer Freundin Christine Fitzgerald später das Ritual und die Geheimnisse der königlichen Familie an. Christine sagte, Diana habe die Königinmutter als „böse“ bezeichnet und sie gehasst. Die britische Öffentlichkeit hält die Königinmutter jedoch allgemein für eine freundliche und sanfte Person.

Christine verriet auch, dass Diana Medikamente, darunter Valium, bekam, um sie unter Kontrolle zu halten und ihre Bulimie zu behandeln. Sie vermutete, dass Diana von Beginn ihrer Beziehung zur königlichen Familie an unter Drogen gesetzt wurde.

Christine führte viele Gespräche mit Diana und erfuhr von ihrem schwierigen Leben innerhalb der königlichen Familie. Sie hat auch Kontakte zu Menschen, die über Insiderwissen zu den Geheimnissen der königlichen Familie verfügen.

Dies war das erste Mal, dass Christine öffentlich über ihre Erlebnisse mit Diana sprach und darüber, was sie über die Geheimnisse der königlichen Familie wusste, einschließlich ihrer angeblich reptilienartigen Natur.

Sie sagte mir (David Icke):

„Die Königinmutter … das ist ein echtes Stück Zauberei. Die Königinmutter ist viel älter, als die Leute denken. Ehrlich gesagt ist die königliche Familie noch nicht lange tot, sie hat sich nur verwandelt. Es ist eine Art Klonen, aber auf eine andere Art. Sie nehmen Fleischstücke und bauen den Körper aus einem kleinen Stück wieder auf.

Weil es eine Echse ist, weil sie kaltblütig ist, ist es für sie viel einfacher, Frankenstein-Scheiße zu machen als für uns. Die verschiedenen Körper sind nur unterschiedliche elektrische Schwingungen und sie haben dieses Geheimnis, sie haben das Geheimnis der Mikroströme, es ist so mikro, so spezifisch, diese Radiowellen, die die Körper tatsächlich erschaffen. Das sind die Energien, mit denen ich arbeite, wenn ich heile.

Sie kennen die Schwingung des Lebens und weil sie kaltblütig sind, sie sind Reptilien, haben sie nicht den Wunsch, die Erde zu der perfekten Harmonie zu machen, die sie sein könnte, oder die Erde von dem Schaden zu heilen, der angerichtet wurde.

Die Erde wurde von verschiedenen Außerirdischen wegen Zeonen angegriffen. Dieser Ort war eine Bushaltestelle für viele verschiedene Außerirdische. All diese Außerirdischen konnten mit allem fertig werden, auch mit den giftigen Gasen.

Sie landen ständig und kommen aus den Eingeweiden der Erde hoch. Ursprünglich sahen sie wie Reptilien aus, aber jetzt sehen sie aus wie wir, wenn sie durch die elektrische Schwingung, den Lebensschlüssel, von dem ich gesprochen habe, herauskommen. Sie können sich so manifestieren, wie sie wollen.

All das wahre Wissen wurde herausgenommen und zerfetzt und auf andere Weise wieder eingesetzt. Die Königinmutter ist die „Oberkröte“ dieses Teils Europas und es gibt Menschen wie sie auf jedem Kontinent. Die meisten Menschen, die Mitläufer, wissen nichts über die Reptilien. Sie haben einfach Ehrfurcht vor diesen Menschen, weil sie so mächtig sind.

„Balmoral ist ein sehr, sehr übler Ort. Dort wollen sie unter der Erde graben. Sie werden Reptilienfossilien finden, so weit zurück reichen die Funde. Betrachten Sie Menschen wie die Königinmutter und Königin Victoria nicht als verschiedene Menschen.

Betrachten Sie sie als dieselbe Person, die nach einer Weile ihren Mantel ersetzen musste. Wenn das Fleisch stirbt, wird diese Energie, während es stirbt, sofort in jemandes anderem Hintern stecken. Es ist sehr vampirisch, schlimmer als Vampirismus.

Sie werden nicht mit Hakenzähnen zu Ihnen kommen und Ihr Blut aussaugen. Angst ist ihre Nahrung, sie können Angst tatsächlich nehmen und sie in etwas Greifbares verwandeln. Der Schlüssel ist der Schwingungsstrom. Mit diesem Schwingungsstrom können sie alles aus allem manifestieren. Es ist wie ein holografisches Bild. Wir sind alle vibrierende Mineralien und Wasser.

Das ist alles eine Illusion, in der wir leben. Das ist das Geheimnis. Sie wissen, wenn die Monarchie fällt, ist das nicht das Ende. Sie werden sich in einer anderen Form manifestieren. Die Reptilien wurden nie besiegt und so nahe sind sie dem noch nie gekommen.

Der Grund, warum sie heute so bedroht sind, ist, dass die Erde in solchen Schwierigkeiten steckt und die geistige Kraft der Menschen zurückkehrt. Dies ist ihre furchterregendste Zeit, aber sie wird nicht daran sterben. Es dauert noch viele Jahrhunderte, bis es vorbei ist. Der Unterschied ist, dass es diesmal schwieriger für sie sein wird und sie sich mit weniger zufrieden geben müssen, während die Menschen auf der Erde mehr bekommen werden.

Aber obwohl diese Reptilien verdammt sind, sind sie in Wirklichkeit traurige, erbärmliche Bestien, während die Menschheit dem Licht entgegengaloppiert. Sie sind einfach erbärmliche, widerliche Klumpen, die nicht gewinnen werden. Ich kann nicht überall darüber reden, weil sie dann einfach sagen würden: „Christine, hol dir einen weißen Kittel, zieh ihn verkehrt herum an und verschwinde.“ Aber ich will, dass dieser Scheiß ein Ende hat.“

Der berüchtigte ehemalige Fussballer, Sportreporter und Buchautor David Icke glaubt schon lange an seine Illuminati-Theorie, dass die Welt von einer Geheimgesellschaft regiert wird, die aus den Königen und politischen und wirtschaftlichen Führern besteht.

Außerdem behauptet er, dass Mitglieder der königlichen Familie formwandelnde Reptilienechsen sind – eine Art Hybrid zwischen reptilartigen Aliens und Menschen, berichtete Express. ( Quelle )

Und er sagt, er habe die entsprechenden Beweise.

