Finanzanalyst: Der verzweifelte Tiefe Staat will Chaos – „Wir stehen vor ernsthaften Unruhen, egal wer gewinnt“

„Wir stehen vor ernsthaften Unruhen, egal wer gewinnt“ – Martin Armstrong befürchtet Chaos nach der Wahl.

Fast alles, was man von den Lügenmedien und der Regierung hört und sieht, ist eine Lüge.

Erst letzte Woche hat die Biden-Regierung einen Rückzieher bei den Beschäftigungszahlen gemacht, als breit berichtet wurde, dass die US-Wirtschaft im März 818.000 Arbeitsplätze weniger geschaffen hat als ursprünglich gemeldet.

Andere große Lügen, die uns in den letzten Jahren erzählt wurden: „Trump arbeitet mit Russland zusammen“, „Hunter Bidens Laptop ist eine russische Desinformation“ und „CV19 Vax Injektionen sind „sicher und effektiv“.

Das ist nur ein kleiner Teil der Lügen, die uns täglich erzählt werden. Diese Lügen, von denen die Menschen merken, dass sie immer absurder werden, tragen dazu bei, dass die Öffentlichkeit kein Vertrauen mehr in alles hat, auch nicht in die Wirtschaft.

Der Finanzanalyst Martin Armstrong sagt: „Wir leben in einer Zeit großer Unsicherheit. … .. Wenn die Menschen unsicher sind, geben sie nichts aus, sie sparen. Das passiert in einer Depression und in einer Rezession…“.

„Wenn man kein Vertrauen in die Zukunft hat, weil all diese verrückten Dinge passieren, was macht man dann? Man leiht sich nichts, man zieht sich zurück und sagt: Lass mich sehen, was passiert“.

Eine weitere große Lüge, die der Öffentlichkeit aufgetischt wird, sind laut Armstrong die Zustimmungswerte für Kamala Harris.

Sogenannte Umfragen besagen, dass Harris im Präsidentschaftswahlkampf Kopf an Kopf mit Donald Trump liegt. Armstrong sagt, dass eine kürzlich durchgeführte Datenanalyse mit seinem Computerprogramm Socrates zeigt:

Kamalas Zustimmungsrate lag bei 10,5 Prozent.

(Eine zweite vertrauliche Quelle gibt Kamalas Zustimmungsrate mit 8,5% an.) Das Vertrauen in die Regierung liegt bei 7%. Wie kann Kamala dann auf 40%, 50% und 60% kommen? Das ist unlogisch… (Ist ein Bürgerkrieg geplant, um die globale Agenda 2030 durchzusetzen, wenn Trump gewinnt?)

Gegenwärtig sind die Umfragen wirklich Propaganda. 2016 waren sie auch Propaganda. „Alle sagten, Hillary würde gewinnen und Trump unter den Teppich kehren.“

Über die Nachricht, dass RFK Jr. seine Kampagne ausgesetzt hat und Trump unterstützt, sagt Armstrong,

„Ich habe RFK Jr. immer gedrängt, Generalstaatsanwalt zu werden. Ich glaube, ich habe seine Augen zum Leuchten gebracht, als ich ihm sagte, wenn Sie Generalstaatsanwalt werden, können Sie sogar Pfizer anklagen“.

Armstrong sagt, das Trump-Lager erwäge ernsthaft, RFK Jr. für den Posten des Generalstaatsanwalts zu nominieren, und Armstrong sagt, er stehe in Kontakt mit führenden Trump-Beratern.

Wir werden sehen, aber wir wissen, dass RFK Jr. Teil von Trumps Regierung sein wird.

Über Trumps Sieg im November sagt Armstrong: „Der Computer sagt, dass Trump gewinnen sollte. Ich weiß nicht, wie sie das zulassen können…“

„Sie müssen Trump in einen Krieg verwickeln oder ihn töten, das eine oder das andere. Diese Leute sind skrupellos…