Für Anfänger: Technik: Wie lernt man Astralprojektion?

Für Anfänger: Wie lernt man Astralprojektion? Die besten Tipps für außerkörperliche Erfahrungen (OBE).

Methoden, die Ihnen einen guten Einstieg in das Erlernen der Astralprojektion ermöglichen …

Gelegentlich werde ich gefragt, ob ich Tipps habe, wie man am besten außerkörperliche Erfahrungen, also Astralprojektionen, erlernt. Nun, es ist sicherlich verständlich, wenn ich sage, dass man dafür einige Techniken anwenden muss und dass das nicht von selbst kommt.

Zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass man jede Nacht automatisch und natürlich eine außerkörperliche Erfahrung macht. Die Erinnerung daran nimmt man leider nicht mit in den Alltag.

Und hier muss man ansetzen, um sich an die nächtlichen Erlebnisse und Astralreisen zu erinnern. Das heißt, man muss sein gewohntes Alltagsbewusstsein dazu bringen, sich nicht abzuschalten, wenn man nachts ganz natürlich in den Astralkörper wechselt.

Der menschliche Geist ist es gewohnt, sich nur über den physischen Körper zu definieren. Erlebnisse, die außerhalb dieses Körpers stattfinden, werden dabei übersprungen. (Medium: Frühere Leben, Reinkarnation und die Seelenfängerfalle)

Aus diesem Grund gibt es folgende Astralprojektionstechniken:

Machen Sie ein Nickerchen

Es ist hilfreich, wenn Sie eine Gelegenheit finden, sich nachmittags oder am frühen Abend für eine Stunde hinzulegen und ein Nickerchen zu machen. Wenn Sie 16 Stunden am Tag wach sind und dann ins Bett gehen, sind Sie bereits sehr müde.

Müdigkeit fördert selten Astralreisen. Wenn Sie jedoch nachmittags ein Nickerchen gemacht haben, hilft es, dass Sie nicht zu müde sind, wenn Sie ins Bett gehen.

Die richtige Entspannungstechnik

Oft reicht es schon, sich auf den Rücken zu legen und zuzusehen, wie sich der Körper entspannt. Manchen Menschen fällt das allerdings schwer und es empfiehlt sich, die eine oder andere Technik anzuwenden.

Die besten Techniken hierfür sind die „ Star Field Technique “ oder Binaural Beats . Bei Letzteren handelt es sich um Tonfrequenzen, die man über Kopfhörer hört und die einem dabei helfen, schneller und einfacher in einen tiefen Entspannungszustand zu gelangen.

Es ist kein Problem, die eine oder andere Entspannungstechnik auszuprobieren, um zu sehen, welche für Sie am besten funktioniert. Manche Menschen bevorzugen binaurale Beats, also Meditationsmusik zur Entspannung mit speziellen Frequenzen, während andere klassische Musik oder einfach reine Frequenzen verwenden, die den Astralkörper stimulieren, oder eine Technik wie die Sternenfeldtechnik.

Ändern Sie Ihren Schlafrhythmus

Der normalerweise angepriesene Schlafrhythmus von 16 Stunden Wachsein und 8 Stunden Schlaf ist für die Astralreise nicht besonders förderlich. Sie können daher entweder nachmittags ein Nickerchen machen oder Ihren Schlafrhythmus ändern.

Folgende Schlafrhythmen sind daher möglich und sollten ausprobiert werden:

4 Stunden nachts, 2 Stunden nachmittags oder abends

5 Stunden nachts, 1 Stunde nachmittags

3 Stunden nachts und 3 Stunden nachmittags

Diese unterschiedlichen Schlafrhythmen haben sich für mich als optimal erwiesen, wie ich selbst testen konnte.

Schlafentzugstechnik

Bei dieser Technik schläft man in einer Nacht nur 4 Stunden und in der darauffolgenden Nacht 8-10 Stunden. Der Effekt ist, dass die wenigen REM-Phasen in der ersten Nacht sozusagen gespart werden und sich in der zweiten Nacht voll entfalten können. Dadurch kommt es zu einem leichteren Übergang in den Astralkörper und/oder einem luziden Traum.

Ändern Sie Ihre Ernährung

Auch eine Ernährungsumstellung kann sehr unterstützend sein, also der Verzicht auf alle Mehlsorten und Zucker. Noch unterstützender wirkt es, wenn du dich rein basisch ernährst, also nur Salate, Gemüse und Rindfleisch isst. Alles andere wird weggelassen!

Auf diese Weise gelangst du in die Ketose, in der du Verdauungsenergie sparst und sogar schnell Pfunde verlierst. Auch Getränke jeglicher Art solltest du meiden, also nur fluoridarmes Wasser trinken.

Manche Menschen haben auch gute Ergebnisse erzielt, indem sie eine Woche lang fasteten. Dadurch wird das Immunsystem zurückgesetzt und die Energie, die der Körper normalerweise für die Verdauung benötigt, wird verfügbar und kann auf das Ziel einer außerkörperlichen Erfahrung umgeleitet werden.

Die WBTB-Technik

Auch die WBTB-Technik ist eine Möglichkeit, den Schlafrhythmus zu verändern. Dabei geht man zum Beispiel um 22 Uhr ins Bett, schläft bis 2 Uhr und steht dann nochmal für eine Stunde auf. Um 3 Uhr geht man dann wieder ins Bett und konzentriert sich auf eine außerkörperliche Erfahrung.

In der freien Stunde zwischen 2 und 3 Uhr empfiehlt es sich, ein Buch über Astralreisen und luzides Träumen zu lesen. Alternativ können Sie sich auch Videos im Internet ansehen, die sich mit außerkörperlichen Erfahrungen beschäftigen. Kehren Sie danach ins Bett zurück und üben Sie Ihre bevorzugte Astralprojektionstechnik.

