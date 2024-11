Gesundheit: 7 Geheimnisse über Krebs, die Sie nicht erfahren sollen

#4 – Die Aufsichtsbehörden stecken mit der Pharmaindustrie unter einer Decke.

Nehmen wir zum Beispiel Aspartam. Der FDA-Beauftragte, der an der Zulassung von Aspartam beteiligt war, nahm innerhalb weniger Monate einen Job bei einem Aspartam-Vermarkter an. Arthur Hull Hayes Jr. verließ die FDA und bekam einen gemütlichen Job, kurz nachdem Aspartam den Markt für Diätlimonaden überschwemmte.

Was er der Öffentlichkeit nie sagte, war, dass „ alle unabhängigen Studien schädliche Probleme [im Zusammenhang mit Aspartam] festgestellt haben . Keine der vom Hersteller gesponserten Studien hat irgendwelche Probleme festgestellt.“

Es stellt sich heraus, dass Aspartam einige ernsthafte Gesundheitsrisiken birgt, aber die Gesundheitsbehörden behaupten trotzdem, es sei „unbedenklich“.

Dr. Russell Blaylock erklärt, dass unabhängige Studien, die frei von Voreingenommenheit der Industrie sind, Folgendes über Aspartam herausgefunden haben:

• erhöht die Anzahl der Hirntumore um das Sechsfache

• erhöht Brustkrebs und Brusttumoren

• vermehrt Lungentumore und andere Tumore

Werfen Sie also die Diätlimonade, den „zuckerfreien“ Kaugummi und Produkte wie Equal und NutraSweet weg.

#5 – Chemotherapie tötet Krebszellen, „massakriert“ aber auch gesunde Zellen.

Der verstorbene Dr. Rashid Buttar warnte, dass eine Chemotherapie so sei, als würde man „Napalm schicken, weil man ein Ameisenproblem hat … auch gesunde Zellen werden massakriert .“

Chemotherapie ist so giftig, dass die Personen, die sie durchführen, Schutzanzüge und Handschuhe tragen müssen.

Und was ist mit der Bestrahlung? Das Problem bei der Bestrahlung von Krebs ist, dass sie die DNA schädigt . Und was sind die Folgen einer DNA-Schädigung? Möglicherweise Krebs .

#6 – Cordyceps, ein Pilz, von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben, hat bemerkenswerte Anti-Krebs-Eigenschaften.

Cordyceps steigert den Sauerstoffgehalt Ihres Körpers so sehr, dass chinesische Marathonläufer damit Weltrekorde brachen. Krebs gedeiht in sauerstoffarmen Umgebungen. Stellen Sie sich also die Wirkung vor, wenn Sie Ihren Körper auf diese Weise mit Sauerstoff überfluten.

Der investigative Journalist Jefferey Jaxen erklärt, dass Studien gezeigt haben, dass Cordyceps:

• erhöht den Sauerstoffgehalt Ihres Körpers um 40 %

• erhöht ATP um 28 %

• erhöht die natürliche Killerzellaktivität bei Krebspatienten um 400 %

#7 – Die Pharmaindustrie betreibt eine massive Initiative zum „Ghostwriting“ von Artikeln, um ihre Medikamente in ein gutes Licht zu rücken.

Und so funktioniert der Betrug:

• Erstens zahlt die Pharmaindustrie den Unternehmen viel Geld dafür, als Ghostwriter seriös erscheinende Studien zu verfassen.

• Dann wenden sie sich an Ärzte und bieten ihnen Prestige im Austausch dafür, dass sie ihre Namen unter diese Ghostwriting-Studien setzen.

• Sobald diese Artikel in führenden medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, verleiten sie andere Ärzte dazu, ihre Medikamente zu verschreiben, weil sie glauben, die Ergebnisse seien authentisch.

• Dieses System verleitet Ärzte dazu, Behandlungen zu bewerben, die auf falschen Forschungsergebnissen beruhen. Dadurch werden die Medikamentenverkäufe in die Höhe getrieben und die Patienten gefährdet.

Danke fürs Lesen! Weitere Informationen finden Sie in der aufschlussreichen Dokuserie von Ty und Charlene Bollinger über Krebs , in der sie mit Morddrohungen konfrontiert wurden, um Ihnen die Wahrheit mitzuteilen.

Quellen: PublicDomain/vigilantnews.com am 22.11.2024