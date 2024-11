Gesundheit: Trinken Sie SO Wasser, um Ihr Gehirn zu reparieren und KREBS ZU TÖTEN!

Die Bedeutung von Wasser für Gesundheit und Wohlbefinden!

Wasser ist für die Funktion des menschlichen Körpers unerlässlich und viele gesundheitliche Probleme entstehen allein durch Dehydrierung. Trotz seiner Einfachheit ist Wasser die wichtigste Flüssigkeit, die wir zur Aufrechterhaltung unserer Körperfunktionen benötigen.

In diesem Artikel werden wir uns mit der Wissenschaft hinter der Notwendigkeit des Wassertrinkens befassen, fünf wichtige Regeln für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr vorstellen, die von Wellnessexpertin Barbara weitergegeben werden, und Hinweise dazu geben, wie viel Wasser für den täglichen Konsum ideal ist. Wenn Sie diese Tipps verstehen und umsetzen, machen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung eines gesünderen und vitaleren Lebens.

Warum wir täglich Wasser trinken müssen

Der Mensch verliert täglich durch verschiedene Körperprozesse eine erhebliche Menge Wasser. Während des Schlafs beispielsweise verliert unsere Haut Feuchtigkeit, und zwar etwa 1,5 Liter.

Darüber hinaus scheiden unsere Nieren etwa 0,5 Liter aus, unsere Haut weitere 3 Liter, unser Dickdarm und unsere Lungen tragen zu weiterem Wasserverlust bei, was insgesamt etwa 2,5 Liter oder 2,5 Quarts Wasser ausmacht, die täglich ersetzt werden müssen.

Im Gegensatz zu einem Reservoir, das Wasser speichert, ist der menschliche Körper auf die Auffüllung durch externe Quellen angewiesen, hauptsächlich durch Trinkwasser.

Der Verzehr von Obst und Gemüse kann zu unserer täglichen Flüssigkeitsaufnahme beitragen, es ist jedoch wichtig, täglich mindestens zwei Liter reines Wasser zu trinken, um sicherzustellen, dass unser Körper optimal funktioniert.

Wie Wasser den Gesundheitszustand beeinflusst

Barbara verweist auf Dr. Fereydoon Batmanghelidj, einen iranischen Arzt und Pionier in der Erforschung des Wasserstoffwechsels, der Dehydration als Hauptursache vieler Krankheiten ansah.

Seine Erfahrungen mit der Behandlung von Magengeschwüren mit Wasser anstelle von Medikamenten während seiner Haft zeigten das heilende Potenzial von Wasser. Dr. Batmanghelidj schrieb mehrere Bücher, um seine Erkenntnisse mitzuteilen, darunter

„Ihr Körper schreit oft nach Wasser“ und „Er ist nicht krank, er hat Durst.“

Dehydration führt dazu, dass der Körper in einen Dürrebewältigungsmodus wechselt und Hormone wie Histamin freisetzt, um das Blutvolumen in den Hauptarterien aufrechtzuerhalten.

Dieser Prozess leitet Wasser aus den Gelenken, der Magenschleimhaut und dem Gehirn ab, was zu schmerzenden Gelenken, Magengeschwüren und Kopfschmerzen führt. Darüber hinaus kann Dehydration die Funktion des Gehirns beeinträchtigen und negative Denkmuster verursachen.

Um gesund zu bleiben und diese Beschwerden zu vermeiden, ist das Trinken von acht Gläsern Wasser pro Tag unverzichtbar. Lassen Sie uns die wichtigsten Regeln für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr näher betrachten.

Fünf grundlegende Regeln für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Regel 1: Trinken Sie täglich mindestens acht Gläser Wasser. Die Grundregel für die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr ist, täglich mindestens acht Gläser Wasser zu trinken. Um dies zu erreichen, verteilen Sie Ihre Wasseraufnahme über den Tag.

Beginnen Sie früh und machen Sie es sich zur Gewohnheit, Wasser in Reichweite zu haben, sei es in Ihrem Auto, neben Ihrem Bett, in der Küche oder an Ihrem Arbeitsplatz. Regelmäßige Schlucke Wasser ermöglichen sanfte Flüssigkeitsduschen und sorgen dafür, dass Ihr Körper gut hydriert und funktionsfähig bleibt.

Regel 2: Trinken Sie eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten Wasser. Der Körper verliert zuerst Wasser über die Magenschleimhaut, die Natriumbikarbonat enthält, das die Magensäure neutralisiert.

Dehydration verdünnt diese Schleimhaut, was zu Magengeschwüren führt. Ein Glas Wasser eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten zu trinken, hilft, die Schleimhaut zu verdicken und bietet so einen besseren Schutz vor Magensäure.

Regel 3: Vermeiden Sie das Trinken von Wasser während der Mahlzeiten . Das Trinken von Wasser während der Mahlzeiten kann die Salzsäure im Magen verdünnen, wodurch ihre antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften verringert werden und die richtige Verdauung beeinträchtigt wird.

Dies kann Verdauungsprobleme verschlimmern und zu Erkrankungen wie Magengeschwüren führen. Es wird empfohlen, zwischen den Mahlzeiten viel zu trinken, um eine ausreichende Dicke der Magenschleimhaut und starke Verdauungssäure aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie nach einer Mahlzeit Durst verspüren, reichen ein paar Schlucke Wasser aus und haben keinen nennenswerten Einfluss auf den Säuregehalt.

Regel 4: Begrenzen Sie Koffein und zuckerhaltige Getränke . Bestimmte Getränke wie Tee, Kaffee und Softdrinks enthalten Koffein und Zucker, die dehydrierend wirken. Der Konsum dieser Getränke kann Ihren Körper noch weiter dehydrieren.

Es ist wichtig, den Konsum solcher Getränke zu begrenzen und Wasser zu bevorzugen, um den richtigen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Die Wahl von Flüssigkeit statt Dehydrierung ist ein kluger Schachzug für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden.

Regel 5: Nehmen Sie vor dem Trinken von Wasser keltisches Salz zu sich. Um die Wasseraufnahme auf Zellebene zu verbessern, ist es sinnvoll, vor dem Trinken von Wasser keltisches Salz zu sich zu nehmen.

Keltisches Salz, das nach traditionellen Methoden gewonnen wird, ist reich an 82 essentiellen Mineralien, darunter Magnesium, das für die Flüssigkeitszufuhr entscheidend ist.

Magnesium wirkt als Elektrolyt, hilft dabei, den Natrium- und Kaliumspiegel innerhalb und außerhalb der Zellen auszugleichen und erleichtert den Wassereintritt in die Zellen. Eine Prise keltisches Salz vor dem Trinken von Wasser sorgt für eine bessere Flüssigkeitszufuhr.

Wie viel Wasser sollten Sie trinken?

Die richtige Wasseraufnahme hängt von Ihrem Körpergewicht ab. Als allgemeine Richtlinie gilt:

Trinken Sie pro 100 Pfund (ungefähr 45,36 Kilogramm) acht Gläser Wasser.

Die richtige Wasseraufnahme hängt von Ihrem Körpergewicht ab. Als allgemeine Richtlinie gilt:

Trinken Sie pro 100 Pfund (ungefähr 45,36 Kilogramm) acht Gläser Wasser.

Trinken Sie pro 50 Pfund (ungefähr 22,68 Kilogramm) vier Gläser Wasser. Wenn Sie diese Faustregel befolgen, können Sie Ihre tägliche Wasseraufnahme an Ihren individuellen Bedarf anpassen und so sicherstellen, dass Ihr Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist. Die Flüssigkeitszufuhr ist ein grundlegender Aspekt der Gesundheit, der oft übersehen wird. Wenn Sie die entscheidende Rolle verstehen, die Wasser für unsere Körperfunktionen spielt, und diese fünf grundlegenden Regeln zum Wassertrinken befolgen, können Sie Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden deutlich verbessern. Trinken Sie täglich mindestens acht Gläser Wasser, trinken Sie strategisch vor den Mahlzeiten, beschränken Sie dehydrierende Getränke, verbessern Sie die Wasseraufnahme mit keltischem Salz und passen Sie Ihre Aufnahme Ihrem Körpergewicht an. Diese Praktiken helfen Ihnen, eine optimale Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten und ein langes, gesundes Leben zu führen. Machen Sie Wasser zu Ihrem Verbündeten in Sachen Gesundheit und erleben Sie die transformativen Vorteile einer angemessenen Flüssigkeitszufuhr. Video: Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 12.11.2024

