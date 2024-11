Insider des „Deep State“ planen, Trump für Harris‘ Machtübernahme auszumanövrieren – Beamte auf der Flucht aus Washington

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Verschwörung sind inszenierte Terroranschläge unter „falscher Flagge“ – Ereignisse, die so inszeniert werden, dass sie wie echte Bedrohungen der nationalen Sicherheit aussehen.

Durch die Erzeugung eines erfundenen Gefühls der Gefahr plant der Tiefe Staat, extreme Maßnahmen, einschließlich des Kriegsrechts, zu legitimieren.

Diese Manipulation würde die bürgerlichen Freiheiten außer Kraft setzen und eine verstärkte Überwachung, eine erweiterte Kontrolle durch die Bundesregierung und ein hartes Vorgehen gegen Dissidenten ermöglichen.

Unter Harris‘ Regierung, gestärkt durch diese False-Flag-Krisen, könnte die Regierung mit unkontrollierter Autorität agieren, die Macht zentralisieren und genau die Freiheiten unterdrücken, die Amerika ausmachen.

Amerika in höchster Alarmbereitschaft: Ein Aufruf, sich gegen die Tyrannei zu stellen

Das amerikanische Volk steht vor einer beispiellosen Krise, und angesichts der Tatsache, dass diese zutiefst beunruhigenden Ereignisse ans Licht kommen, sind Einheit und Wachsamkeit unerlässlich. Dies ist ein Moment, der unsere Entschlossenheit als Nation bestimmen wird.

Wir müssen uns diesem Angriff auf die Demokratie entgegenstellen, diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die unsere Republik auf den Kopf stellen wollen, und Transparenz von allen Regierungsebenen verlangen.

Nur durch gemeinsames Handeln können wir unsere verfassungsmäßigen Rechte schützen, unsere demokratischen Institutionen bewahren und das Leben unseres Präsidenten sichern.

In diesen Zeiten ist unsere Pflicht klar: Wir müssen zusammenstehen, die Dunkelheit in unseren Institutionen entlarven und die Tyrannei zurückweisen, die in die höchsten Ämter unseres Landes eindringt.

Die Verteidigung unserer Republik hängt von einem unerschütterlichen Bekenntnis zur Freiheit und einer unerschütterlichen Entschlossenheit ab, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit siegt.

Coup Alert! Democrat Deep State Is Planning to Install Harris in Presidency Before Trump’s Inauguration, Then Trump Will Be Conveniently Assassinated, Next False Flag Terror Attacks Will Provide Cover For Martial Law to Be Declared — Must-Watch/Share https://t.co/mTbIRJc6cq

— Alex Jones (@RealAlexJones) November 10, 2024