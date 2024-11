Knallermeldung: Präsident Trumps komplette Racheliste enthüllt – Die Feinde werden leiden müssen!

3. Barack Obama: Vorwürfe des Verrats und der Überwachung

Barack Obama ist für Trump schon lange ein Streitthema. Trump wirft Obama „Verrat“ vor. Seine Vorwürfe gehen zurück auf die Wahlen von 2016, als das FBI seinen Wahlkampf überwachte, weil es ausländische Einmischung befürchtete. Obamas angebliche Verbindung zu diesen Überwachungsmaßnahmen hat ihn auf Trumps Radar gehalten.

Der neue Präsident erwägt nun, rechtliche Schritte einzuleiten, um gegen die seiner Ansicht nach „unamerikanischen“ Taten vorzugehen.

Trumps Worte sind mehr als nur symbolisch. Seine Anhänger, die Obama oft als Sinnbild eines korrupten „tiefen Staates“ sehen, haben ihren Wunsch nach Rechenschaftspflicht schon lange lautstark zum Ausdruck gebracht.

Jetzt, mit Trumps Rückkehr, signalisieren seine Versprechen eine Abrechnung mit früheren Regierungen und einen Ruf nach Transparenz.

4. Hillary Clinton: Der ikonische „Sperrt sie ein“-Slogan taucht wieder auf

Trumps Wahlkampf 2016 war geprägt von dem unvergesslichen „Sperrt sie ein!“-Slogan, der sich an Hillary Clinton richtete, deren privater E-Mail-Server Gegenstand hitziger Debatten und Ermittlungen wurde.

Obwohl sich das FBI letztlich gegen eine Anklage gegen Clinton entschied, haben Trumps Anhänger dies nicht vergessen. In seinem jüngsten Wahlkampf deutete Trump an, dass Clinton bald mit den Konsequenzen konfrontiert werden könnte, die er vor Jahren angekündigt hatte.

Die Stimmung hinter „Sperrt sie ein!“ ist unter Trumps Anhängern nach wie vor stark, sie sehen darin einen Schlachtruf gegen ein System, das sie als korrupt und voreingenommen empfinden.

Trumps Rhetorik unterstreicht seine Absicht, endlich das Versprechen einzulösen, das er vor Jahren gegeben hat, und hebt seine Botschaft von Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit auf ein neues Niveau.

5. Nancy Pelosi: Aktien und Sicherheit auf dem Spiel

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist an mehreren Fronten in Trumps Fadenkreuz geraten. Trump hat wiederholt Verdächtigungen hinsichtlich ihres angeblichen Missbrauchs von Informationen zu persönlichen finanziellen Zwecken geäußert und dabei sowohl auf die Aktiengeschäfte ihres Mannes als auch auf ihr Verhalten im Zusammenhang mit dem Eindringen ins Kapitol am 6. Januar verwiesen.

Seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass auch Pelosi bald wegen ihrer Verfehlungen, die er und seine Anhänger als ihre Verfehlungen ansehen, juristisch unter die Lupe genommen werden könnte.

Trumps Anschuldigungen gegen Pelosi greifen die öffentliche Frustration über die wahrgenommene Korruption und Heuchelei innerhalb der politischen Elite auf. Indem er ihre Aktiengeschäfte und ihre Rolle während des Vorfalls im Kapitol hervorhebt, scheint Trumps Strategie darauf abzuzielen, sie als Sinnbild für Washingtons Doppelmoral hinzustellen.

6. New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James: Rache für Betrugsvorwürfe

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James spielte eine wichtige Rolle bei der Verfolgung Trumps wegen angeblichen Wirtschaftsbetrugs, was zu einem finanziellen Urteil gegen seine Unternehmen führte.

Trump warf James „Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft“ vor und behauptete, ihre Handlungen würden Wahlbeeinflussung darstellen. Seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass James unter seiner Regierung mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Für Trumps Anhänger repräsentiert James ein voreingenommenes Rechtssystem, das einen populistischen Präsidenten stürzen will. Seine Rhetorik gegen sie findet bei denen Anklang, die ihre Handlungen als politisch motiviert ansehen, und seine Versprechen, ihre rechtlichen Herausforderungen zu bekämpfen, haben bei seinen Anhängern enthusiastische Unterstützung gefunden.

7. Liz Cheney: Die republikanische Überläuferin

Die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney, Mitglied des Komitees vom 6. Januar, wurde zu einer von Trumps lautstärksten republikanischen Gegnerinnen. Während Trumps Kundgebungen von Rufen nach „Verrat“ gegen sie widerhallten, bezeichnete er sie als Heuchlerin und sinnierte sogar über ein Szenario mit „neun Fässern“, um seine Verachtung zu unterstreichen.

Für Trumps Wählerschaft symbolisiert Cheney den Verrat innerhalb der Partei. Trumps scharfe Kritik an Cheney unterstreicht seine Absicht, die Republikanische Partei nach seinem eigenen Bild umzugestalten und diejenigen auszumerzen, die er als Verräter der populistischen Bewegung betrachtet, die er vertritt.

8. Sonderermittler Jack Smith: „Der Schakal“ unter Beschuss

Sonderermittler Jack Smith, der Staatsanwalt hinter mehreren Verfahren gegen Trump, ist dem Zorn des ehemaligen Präsidenten nicht fremd. Trump hat Smith wiederholt als „Berufsverbrecher“ bezeichnet und seine Entlassung und strafrechtliche Verfolgung gefordert.

Diese Beschimpfungen sind mehr als nur Rhetorik; sie sind ein Schlachtruf für Trumps Anhänger, die Smith als Sinnbild für ein ihrer Meinung nach politisch voreingenommenes Rechtssystem betrachten.

Trumps Verachtung für Smith ist zentral für seine allgemeine Kritik an den seiner Meinung nach politisch motivierten Ermittlungen. Nach seiner Rückkehr ins Amt dürften Trumps Forderungen nach einer Strafverfolgung von Smith bei seinen Anhängern Anklang finden, die diese Ermittlungen als Versuch betrachten, eine Bewegung zu sabotieren.

9. Alvin Bragg, Bezirksstaatsanwalt von Manhattan: „Der betrügerische Staatsanwalt“

Alvin Bragg, der Trump wegen Schweigegeldzahlungen verfolgte, ist ein weiterer prominenter Name auf Trumps Racheliste. Trump forderte Braggs Strafverfolgung und stellte ihn als einen weiteren voreingenommenen Staatsanwalt dar, der das Justizsystem für politische Zwecke instrumentalisiert.

Für Trumps Anhänger war Braggs Anklage gegen ihn ein Sinnbild für die „Hexenjagd“, die Trump schon lange für die Eliten des Establishments hält. Seine erneuten Angriffe auf Bragg untermauern seine Entschlossenheit, sich gegen ein System zur Wehr zu setzen, das er als korrupt und seiner Präsidentschaft gegenüber feindlich darstellt.

10. General Mark Milley: Vorwürfe des Verrats und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit

Trump hat General Mark Milley, den ehemaligen Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs, immer wieder Handlungen vorgeworfen, die er als Hochverrat betrachtet.

Laut Trump waren Milleys Kommunikation mit einem chinesischen Amtskollegen während einer angespannten Phase des Übergangs im Jahr 2020 gleichbedeutend mit „Hochverrat“ und verdienten die härtesten Strafen.

Für Trump verdeutlichen Milleys Aktionen die politischen Verstrickungen innerhalb der Militärelite. Indem er Milleys Strafverfolgung fordert, bedient Trump die Ängste seiner Anhänger vor einem „tiefen Staat“, der die nationale Sicherheit für politische Zwecke gefährdet.

11. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg: „Wir beobachten Sie!“

Trump hat auch verschleierte Drohungen gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ausgesprochen und dessen Rolle bei der Finanzierung der Wahlinfrastruktur kritisiert.

Trump hat Zuckerberg beschuldigt, seine Plattform zu nutzen, um Wahlen zu beeinflussen, eine Behauptung, die bei Trumps Anhängern Anklang findet, die der Rolle der Big Tech im politischen Diskurs misstrauen.

Diese Stimmung spiegelt eine breitere Kritik an den Tech-Eliten wider, die laut Trump die politische Landschaft verzerren. Mit seinen jüngsten Kommentaren verspricht Trump, Zuckerbergs Handlungen genau zu beobachten, und verstärkt damit sein Argument gegen die wahrgenommene Voreingenommenheit der Big Tech-Unternehmen.

12. Der ehemalige FBI-Direktor James Comey: Ein alter Groll wird wieder aufgegriffen

Auch der ehemalige FBI-Direktor James Comey, der wegen Russland-bezogener Ermittlungen bekanntermaßen mit Trump aneinandergeriet, ist wieder auf Trumps Liste aufgetaucht.

Trumps Anhängerschaft ist nach wie vor durch die Kontroversen um Comey motiviert, und Trumps Worte spiegeln den Wunsch wider, ihn für angebliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen.

Comey steht für das, was Trump als korruptes System innerhalb der Bundespolizei ansieht. Indem er Comey ins Visier nimmt, schließt sich Trump der Skepsis seiner Anhänger an, was die Unparteilichkeit des Justizsystems und die Rolle angeht, die Comey während seiner ersten Amtszeit spielte.

13. Die Mitglieder des Komitees vom 6. Januar: „The Unselects“

Die Mitglieder des Komitees vom 6. Januar haben Trumps Zorn wiederholt auf sich gezogen und forderten Anklagen wegen Betrug und Hochverrat. Für Trump sind diese Mitglieder nicht nur politische Gegner, sondern auch Personen, die seiner Meinung nach Narrative für politische Zwecke manipuliert haben.

Indem er diese Ausschussmitglieder kritisiert, appelliert Trump an die Überzeugung seiner Wählerschaft, dass die Arbeit des Ausschusses eher eine Verleumdungskampagne als eine legitime Untersuchung war. Seine Forderungen nach Vergeltung gegen sie passen zu seinem Narrativ, Gerechtigkeit für diejenigen wiederherzustellen, die seiner Meinung nach grundlos verfolgt wurden.

14. Abgeordneter Adam Schiff: Trumps „ultimativer Dreckskerl“

Adam Schiff, heute Senator, ist häufig Zielscheibe Trumps. Trump bezeichnet Schiff seit Jahren als „Verräter“ und „Schleimmann“ und fordert seine strafrechtliche Verfolgung. Diese Ansicht wird von Trumps Anhängern geteilt, die Schiffs Rolle in früheren Ermittlungen als Sinnbild dessen sehen, was sie als Korruption in der Regierung wahrnehmen.

Schiffs unverblümte Kritik an Trump hat ihn zu einem Symbol für diejenigen in Trumps Basis gemacht, die an die Existenz eines „tiefen Staates“ glauben. Trumps anhaltende Rhetorik gegen Schiff lässt darauf schließen, dass er bereit ist, Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die er als unerbittliche Gegner wahrnimmt.

Fazit: Ein Mandat zur Vergeltung

Donald Trumps Rückkehr ins Oval Office ist nicht einfach ein politisches Comeback; es ist ein von ihm versprochener Kreuzzug, der seiner Ansicht nach auf Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit beruht. Während einige seine Äußerungen als feurige Rhetorik abtun, betrachten viele seiner Anhänger dies als eine lange erwartete Abrechnung.

Für Trump ist klar: Seine zweite Amtszeit wird von der Entschlossenheit geprägt sein, das zu korrigieren, was er und seine Anhänger als jahrelanges politisches und rechtliches Unrecht ansehen. Angesichts einer so langen Liste ist die Frage nicht, ob, sondern wann er mit seiner versprochenen Abrechnung beginnen wird.

Mit Trumps Rückkehr an die Macht ist die Bühne bereitet , und die Nation wartet darauf, wie sich sein rachsüchtiges Programm in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Ob man es nun als Gerechtigkeit oder Vergeltung betrachtet, Trumps Regierung wird in die Geschichtsbücher eingehen.

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 07.11.2024