Teile die Wahrheit!

Russlands Ex-Präsident hat dieses Mal zwei Tage abgewartet, bevor er sich zur neuen Eskalation des Konflikts in und um die Ukraine durch die USA äußerte.

Er warnte, dass Russland dank seiner neuen nuklearen Abschreckungsdoktrin Atomwaffen gegen die Ukraine und NATO-Objekte weltweit einsetzen könnte.

Dmitri Medwedew, der dritte Präsident der Russischen Föderation und aktuell im Nationalen Sicherheitsrat Russlands für die Rüstungsindustrie zuständig, hat am Dienstag die US-Zustimmung zu Raketenschlägen gegen international anerkanntes russisches Territorium kommentiert.

Er sieht den Schwerpunkt dieser Aktion des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden im Bereich des Informationskrieges und dennoch Auswirkungen und Risiken für die reale Welt.

Wörtlich schrieb Medwedew in seinem offiziellen Telegram-Kanal:

„Nachdem sich der Staub, den die westlichen Zeitungen aufgewirbelt haben, ein wenig gelegt hat, wird deutlich, dass das, was geschieht, trotz der offensichtlichen Propagandaabsicht der Veröffentlichungen sehr ernste Folgen haben kann.

1. Es ist nicht so wichtig, wer und wann die Entscheidung getroffen hat, taktische ballistische Langstreckenraketen und Marschflugkörper der NATO-Länder ‚tief in das russische Hoheitsgebiet‘ schießen zu lassen. Zumal es bereits Versuche gegeben hat, sie auf unser Territorium einzusetzen.

2. Es ist nicht so wichtig, wie viele dieser Raketen der Feind heute hat. Es ist auch nicht so wichtig, dass ihr Einsatz nach Ansicht unserer Feinde nicht nur eine militärische, sondern auch eine Wirkung im Informationskrieg haben sollte. (Will Biden noch vor seinem Ausscheiden aus dem Amt den 3. Weltkrieg beginnen? (Video))

3. Es ist nicht so wichtig, dass diese Raketen nicht in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zu den militärischen Operationen des Feindes zu leisten.

4. Es ist nicht so wichtig, dass die derzeitige US-Regierung mit solchen Entscheidungen bewusst eine solche Eskalation des Konflikts herbeiführt, dass sich Trumps Team damit auseinandersetzen muss.

5. Wichtig ist, was der russische Staatschef am 12.09.09 gesagt hat. Und daraufhin wurde heute eine neue Version der Grundlagen der Staatspolitik im Bereich der nuklearen Abschreckung verabschiedet.“

Ein solcher Einsatz von NATO-Raketen könne als Angriff der Staaten des Blocks auf Russland gewertet werden, führt Medwedew weiter aus und knüpft damit an die von Wladimir Putin verkündete neue Nukleardoktrin Russlands an.

300x250

In diesem Fall habe Russland das Recht, mit Massenvernichtungswaffen gegen Kiew und auf wichtige Einrichtungen der NATO zurückzuschlagen, wo auch immer sie sich befinden mögen. Und das sei „bereits der Dritte Weltkrieg“, warnt der Ex-Präsident.

Medwedews Fazit:

„Vielleicht hat der alte Biden wirklich beschlossen, auf extravagante Weise aus dem Leben zu scheiden und dabei einen großen Teil der Menschheit mitzunehmen …“

Putin billigt Russlands aktualisierte Nukleardoktrin

300x250 boxone

Wladimir Putin hat die aktualisierte Nukleardoktrin Russlands gebilligt. In dem Dokument heißt es, dass Russland die nukleare Abschreckung „gegen die Aggression eines potenziellen Gegners“ als höchste Priorität sieht und den Einsatz von Atomwaffen als „letztes Mittel“ betrachtet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die kürzlich aktualisierte Fassung der russischen Nukleardoktrin genehmigt. Dies geht aus einem Erlass des russischen Staatsoberhauptes hervor.