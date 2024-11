Model warnt: Missbrauchstäter wie Diddy kommen in der Unterhaltungsindustrie häufig vor: „Es gibt andere, die ihm sehr ähnlich sind“

Teile die Wahrheit!

Ein ehemaliges Model hat gewarnt, dass es in der Unterhaltungsbranche viele Missbrauchstäter wie den in Ungnade gefallenen Rap-Mogul Sean „Diddy“ Combs gebe .

Precious Muir, ein ehemaliges Playboy-Bunny, gab dies in einem Exklusivinterview mit The Mirror bekannt . Sie behauptete, dass es in der Unterhaltungsindustrie ein Muster manipulativen Verhaltens gebe und dass sie Partys besucht habe, die von Combs veranstaltet wurden.

„Ich hatte das Gefühl, dass es in der Branche viele solche Leute gibt, und das ist nicht nur Diddy. Obwohl er der König der Partys ist und auch gesagt hat: ‚Es gibt keine Party wie eine Diddy-Party‘, gibt es in der Branche viele andere Leute, die ihm sehr ähnlich sind“, sagte Muir.

„[Es gibt] eine Formel in der Unterhaltungsindustrie, nach der Frauen und Menschen, auch junge Männer, ausgenutzt werden. Es sind Drogen im Spiel, es ist Manipulation im Spiel, es sind alle möglichen Arten von Missbrauch im Spiel“, fügte sie hinzu.

Während das ehemalige Model die Existenz eines Musters der Manipulation in der Unterhaltungsindustrie offenlegte , beschuldigte sie niemanden im Besonderen eines Fehlverhaltens und betonte, dass Combs „das nicht verursacht“ habe.

„Er hat dieses Verhalten von jemand anderem gelernt, und das ist es, was ich den Leuten wirklich klarmachen möchte. Jemand hat ihm diesen Lebensstil gezeigt, und er hat diesen Lebensstil im Grunde genommen übernommen und an einen Ort gebracht, von dem es kein Zurück mehr gibt.“

Muir sagte der Zeitung auch, dass manche Leute sich weigern, über ihre Erfahrungen zu sprechen, weil sie „Angst um ihr Leben [und] ihre Sicherheit haben“ und dass „ihre Karriere beendet sein könnte“. (Pädo-Elite: Tom Hanks als Diddys „krankster Teilnehmer“ an Ermittlungen zur Pädophilie benannt (Video))

Sie selbst gab zu, dass es ihr „große Hilfe“ war, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen.

„Um ehrlich zu sein, war die Reaktion überwältigend, als die Leute zum ersten Mal von meiner Erfahrung hörten. Sie konnten es nicht glauben, sie konnten nicht verstehen, dass ich das in so jungen Jahren durchgemacht hatte. Sie konnten nicht verstehen, dass ich so etwas durchgemacht hatte.“

Muir und andere Models wurden bei Diddy-Partys unter Druck gesetzt, gemixte Drinks zu akzeptieren

Das ehemalige Playboy-Bunny sagte, sie und andere Models seien auf den Partys des inzwischen inhaftierten Gründers von Bad Boy Records „unter Druck gesetzt“ worden, mit anderen Substanzen versetzte alkoholische Getränke anzunehmen .

300x250

Sie erzählte von einer White Party, die von Combs veranstaltet wurde – benannt nach der Farbe der Kleidung, die die Gäste tragen müssen – und sagte der Boulevardzeitung, dass die Einladung zu dieser Veranstaltung für sie die „Chance ihres Lebens“ gewesen sei.

Trotzdem behauptete Muir auch, dass diese Partys eine Schattenseite hätten.

Ihrer Aussage nach wurden sie und andere Modelkollegen von den anderen Prominenten, die die Party besuchten, „vielleicht als Frischfleisch angesehen“. Solche großen Zusammenkünfte, fügte sie hinzu, wären ohne illegale Drogen nicht komplett.

300x250 boxone

„Ich wollte sie nicht verärgern und die falschen Dinge sagen, also habe ich Getränke mitgenommen. Ich habe sie nicht getrunken, aber ich habe sie mitgenommen, um sie nicht zu verärgern“, erzählte das Model.

Muir erzählte aber auch von einem Vorfall, bei dem sie Opfer eines gemixten Getränks wurde, das bei solchen Partys häufig angeboten wird.