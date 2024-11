Operation Whitewash: Ein Laserstrahlexperiment das eine Lawine auslöste und einen pakistanischen Militärstützpunkt auslöschte

Als eine riesige Lawine das höchste Schlachtfeld der Welt traf und 140 pakistanische Soldaten und zivile Vertragsarbeiter unter tiefem Schnee begrub, beschuldigten einige Indien, es sei keine natürliche Lawine gewesen, sondern ein von Indien durchgeführtes Laserstrahlexperiment .

Ihrer Ansicht nach experimentierte Indien schon lange mit Lasertechnologie , um Lawinen auszulösen, und diesmal war Indien erfolgreich. Andere wiederum sagten, eine unerwartete Lawine sei aufgrund schwerer Kohlenstoffablagerungen auf Gletschereis und einer erhöhten Absorption von Sonnenstrahlung entstanden.

Ein Laserstrahlexperiment von R&AW und DRDO oder eine Verschwörungstheorie ist unter dem Codenamen Operation Whitewash bekannt. Dabei wird das indische KALI-Projekt genutzt, um Eishänge zum Schmelzen zu bringen und Lawinen auszulösen. Was war Operation Whitewash? War es eine gemeinsame Operation von DRDO und R&AW? Oder etwas anderes, erfahren Sie in diesem Artikel.

Lawine im Gayari-Sektor

Am Morgen des 7. April 2012 traf eine gewaltige Lawine einen pakistanischen Militärstützpunkt im Gayari-Sektor in der Nähe des Siachen-Gletschergebiets und begrub 140 Soldaten und zivile Vertragsarbeiter unter tiefem Schnee.

Das Siachen-Gletschergebiet ist das höchstgelegene Schlachtfeld der Welt. Am 29. Mai 2012 erklärte das pakistanische Militär, dass 129 Soldaten den Märtyrertod erlitten und 11 Zivilisten getötet worden seien; inoffiziellen Angaben zufolge starben jedoch 130 pakistanische Soldaten. Dies war die schlimmste Lawine, die die pakistanische Armee je erlebt hatte.

Dieses Ereignis wurde bald zur Top-Schlagzeile in den pakistanischen Medien, und einige Nachrichtensender warfen Indien vor, es habe keine natürliche Lawine, sondern ein von Indien durchgeführtes Laserstrahlexperiment gegeben. Ihren Angaben zufolge experimentierte Indien schon lange mit Lasertechnologie, um Lawinen auszulösen, und diesmal war Indien erfolgreich. (Wie HAARP als Massenvernichtungswaffe für bestimmte Ziele, extreme Wetterverhältnisse erzeugt und verändert)

Andere wiederum sagten: „Starke Kohlenstoffablagerungen auf Gletschereis und eine erhöhte Absorption von Sonnenstrahlung gelten als Hauptursache für eine unerwartete Lawine im Gayari-Sektor des Siachen-Gebiets.“

Den Daten des pakistanischen Wetterdienstes zufolge führte grenzüberschreitende Verschmutzung im Siachen-Gebiet zu dicken Kohlenstoffablagerungen auf dem Gletschereis, die den Temperaturanstieg auslösten, und aufgrund der stärkeren Absorption von Sonnenstrahlung im Gayari-Sektor schmolz das Gletschereis und verursachte eine Lawine.

Allerdings befanden sich weder an der Lawinenstelle noch am Lawinenursprungsbecken in einem Umkreis von 15 km indianische Truppen, und auch der Siachen-Gletscher selbst liegt nicht näher als 30 km von der Lawinenstelle entfernt und ist vom Siachen-System durch den 5.000 bis 7.500 Meter hohen Saltoro-Rücken getrennt.

Eine Studie einer Nichtregierungsorganisation hat ergeben, dass die indischen Streitkräfte, die fast ausschließlich im Siachen-Gletscherbecken stationiert sind , ihre Abfälle schlecht entsorgen.

Sie produzieren täglich 1000 Kilogramm Abfall, der in Fässer verpackt wird. Diese Fässer werden in Gletscherspalten (tiefe, offene Risse, insbesondere in Gletschern) geworfen, was einer Rate von etwa 4000 Fässern pro Jahr entspricht.

Die Lawinenstelle liegt jedoch 15 km westlich von jedem Teil des Siachen-Beckens, in der Nähe des Gayari-Flusses direkt unterhalb des Bilafond La, die beide weder aus dem Siachen-Gletschersystem herausfließen noch mit diesem verbunden sind .

Was war Operation Whitewash und wie kam es zu dem Namen?

Laut einigen inoffiziellen Quellen und Verschwörungstheoretikern war die Lawine im Gayari-Sektor keine natürliche Lawine, sondern ein Laserstrahlexperiment , das gemeinsam von DRDO und R&AW durchgeführt wurde.

Es handelte sich um eine streng vertrauliche Operation mit dem Codenamen „Operation Whitewash“, bei der das indische KALI-Projekt eingesetzt wird, um das abfallende Eis zu schmelzen und Lawinen zu verursachen, die natürlich aussehen, und daher kommt der Name „Operation Whitewash“ .

Zu dieser Operation sind jedoch keine verlässlichen oder offiziellen Quellen verfügbar und die indischen Behörden möchten die Einzelheiten dieser Mission nicht der Öffentlichkeit preisgeben.

DRDO: Defense Research and Development Organization. Es handelt sich um eine Agentur, die der Abteilung für Verteidigungsforschung und -entwicklung im Verteidigungsministerium der indischen Regierung untersteht und für die militärische Forschung und Entwicklung zuständig ist. Der Hauptsitz befindet sich in Delhi, Indien.

R&AW: Research and Analysis Wing. Dies ist der Auslandsgeheimdienst Indiens. Die Hauptfunktion des Dienstes besteht in der Sammlung ausländischer Informationen, der Terrorismusbekämpfung und der Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, der Beratung indischer Politiker und der Förderung der außenstrategischen Interessen Indiens. Der Hauptsitz befindet sich in Delhi, Indien.

KALI : KALI steht für Kilo Ampere Linear Injector. Es handelt sich um einen linearen Elektronenbeschleuniger, der von der Defence Research and Development Organisation (DRDO) und dem Bhabha Atomic Research Centre (BARC) entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Energiewaffe, die so konzipiert ist, dass sie, wenn eine feindliche Rakete auf Indien abgefeuert wird, schnell starke Impulse relativistischer Elektronenstrahlen aussendet, das Ziel gründlich zerstört und die elektronischen Systeme an Bord beschädigt. Inoffiziellen Quellen zufolge ist sie angeblich bereits von einem versteckten Standort aus einsatzbereit oder wurde bei der Operation Whitewash getestet.

Offiziell wurde sie jedoch noch nicht im Kampf getestet, da es keine solchen Situationen gibt, die Indien zwingen würden, ihre Einsatzfähigkeit öffentlich anzuerkennen. Am 14. Juli 2018 fragte das Parlament die Regierung jedoch, ob es Vorschläge gebe, KALI 5000 in die Streitkräfte aufzunehmen. Der ehemalige indische Verteidigungsminister Manohar Parrikar antwortete in einem Schreiben an die Lok Sabha: „Die gewünschten Informationen sind sensibler Natur und ihre Veröffentlichung liegt nicht im Interesse der nationalen Sicherheit.“ Die Regierung weigerte sich außerdem, Informationen über Tests der KALI- Laserwaffe herauszugeben .

Operation Whitewash gemäß der Verschwörungstheorie

Der Verschwörungstheorie zufolge begann es 2009, als der Jawahar-Tunnel wegen starken Schneefalls geschlossen wurde. Dieser Tunnel verbindet das Kaschmirtal mit dem Rest Indiens. Um Unfälle zu vermeiden, wurde die Border Roads Organization (BRO) damit beauftragt, den Schnee so schnell wie möglich zu räumen. Um die Arbeit zu beschleunigen, wurde auch das Laser Science and Technology Center (LASTEC) der DRDO hinzugezogen.

BRO und LASTEC räumten den Schnee gemeinsam mit Hilfe einer riesigen Artilleriekanone namens „KALI“ (Kilo Ampere Linear Injector) und lösten kleine Lawinen aus. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die Idee, die KALI-Laserwaffe für das Militär zu testen, von einem hochrangigen RA&W-Offizier hier kam. Diese KALI-Laserwaffe war um ein Vielfaches stärker als die KALI-Kanone, die im Jawahar-Tunnel eingesetzt wurde.

Die Behörden beschlossen, diese Waffe auf den Siachen-Gletschern zu testen. Dazu wurden ein Beobachtungsteam, Wissenschaftler und RA&W zum Siachen-Posten der indischen Armee geschickt. Sie erhielten ein Höhentraining. Theoretiker geben an, dass alles nach Plan verlief und dass für diese Operation der Nachmittag gewählt wurde, da die meisten natürlichen Lawinen in Siachen mittags eintreffen.

Da diese Operation jedoch von einer Luftplattform aus durchgeführt werden sollte, traten viele technische Probleme wie Polarisation und hochpräzise Schüsse auf. Um dieses Problem zu lösen, nahmen die Behörden die Hilfe der Wissenschaftler des Bhabha Atomic Research Center in Anspruch .

Wissenschaftler untersuchten das Projekt und schlugen für diese Operation den Morgen oder Abend vor. Für diese Operation wurden Il-76-Flugzeuge eingesetzt, die mit KALI, einem luftgestützten Warn- und Kontrollsystem der indischen Luftwaffe, ausgestattet waren, sowie ein Il-78-Flugzeug zum Auftanken. Für kriegsähnliche Situationen wurden auch Mirage- und Suchoi-Kampfjets eingesetzt. Satellitendaten und 3D-Geländevisualisierungstechnologie wurden ebenfalls verwendet.

In den frühen Morgenstunden des 7. April begann das Flugzeug vom Typ IL-76 aus einer Höhe von 30.000 Fuß mit Laserstrahlen mit 100-prozentiger Präzision auf Auslösepunkte zu schießen, und gegen 5:40 Uhr morgens löste sich die Lawine mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h auf das Hauptquartier der Northern Light Infantry in Pakistan aus.

Die pakistanische Armee versuchte, ihre Truppen zu alarmieren, doch Tausende Tonnen Schnee, die mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h fielen, ließen ihnen keine Chance. Innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten wurde das gesamte Hauptquartier der pakistanischen Armee unter einer 25 bis 30 Meter dicken Schneeschicht begraben. Es war eine gewaltige Lawine, die nicht nur die Kommunikationsleitungen unterbrach, sondern auch einige Außenposten wegsprengte.

Nach Angaben der pakistanischen Armee wurden dabei 124 seiner Soldaten getötet, nach Angaben der indischen Armee jedoch mehr als 130 Soldaten der pakistanischen Armee. Nach Angaben der pakistanischen Armee hatte sich über dem Hauptquartier der Northern Light Infantry eine 80 Fuß dicke Eisschicht angesammelt.

