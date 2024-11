Auf den Philippinen droht ein „Bevölkerungskollaps“, da die Geburtenrate einen historischen Tiefstand erreicht

Auf den Philippinen wird ein „Bevölkerungskollaps“ vorhergesagt, da die Zahl plötzlicher und unerwarteter Todesfälle weiter steigt und die Geburtenrate auf einen historischen Tiefstand gesunken ist.

Experten zufolge, die die jüngsten Geburten- und Sterberaten im Land analysiert haben, sterben Filipinos in beispielloser Zahl.

Super Sallys Newsletter berichtet: Ich habe hier die Visualisierung der monatlich und jährlich registrierten Todesfälle und Geburten nach Regionen dargestellt, um das Interesse meiner Leser zu wecken, insbesondere der Filipinos, die sich dafür interessieren könnten, wie es ihren persönlichen Heimatregionen ergangen ist. Ich zeige Sterbe- und Geburtenzahlen seit 2019, dem letzten typischen Jahr.

Neue Leser könnten schockiert sein über die Übersterblichkeit im Jahr 2021, die erst im März desselben Jahres begann, die Gesamtzahl der Übersterblichkeiten (über das Niveau von 2020 hinaus) jedoch auf bis zu 60,2 % (in Cagayan) ansteigen ließ.

Von der Regierung gab es damals kein Wort über diese Übersterblichkeit und hat es seitdem auch nicht mehr gegeben.

Ich glaube, dass die Sterbe- und Geburtendaten für 2021 Anfang 2022 gedrosselt wurden und die verheerenden Folgen des Jahres 2021 wahrscheinlich für immer verborgen bleiben werden. (Bevölkerungskontrolle: Wir erleben die Umsetzung der letzten Phasen eines Plans, an dessen Ausarbeitung 50 Jahre gearbeitet wurde)

Normalerweise werden Bevölkerungsstatistikdaten bis zum Ende des Folgejahres erhoben und gemeldet.

Für 2021 wurden alle Bevölkerungsstatistikdaten nach März 2022 nicht veröffentlicht; wir haben keine Ahnung, wie die tatsächlichen Zahlen hätten aussehen sollen, nur dass es wahrscheinlich viel mehr Todesfälle gab, als tatsächlich gemeldet wurden.

Die folgende (kleine) Tabelle fasst Geburten und Todesfälle nach Regionen von 2019 bis 2023 zusammen. Wenn 2019 als letztes normales Referenzjahr genommen wird, gab es von 2020 bis 2023 908.566 weniger Geburten. Es gab 386.939 mehr Todesfälle als erwartet.

Dies ergibt eine „nicht realisierte Bevölkerung“ von 1,285 Millionen; Menschen, die wahrscheinlich hätten leben und zur Bevölkerung beitragen sollen, dies aber nicht tun.

Die Gouverneure der einzelnen Regionen sollten diese Daten beunruhigend finden. Bevölkerungsverlust bedeutet Verlust an Marktnachfrage, Produktivitätsverlust, Verlust an finanziellem Potenzial und schließlich großes, vorzeitiges Leid für die Bevölkerung!

Es werden allgemeine Geburts- und Sterbedaten dargelegt. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2023 ist etwas höher als im Jahr 2022. Die Geburtenzahlen im Jahr 2023 sind nur geringfügig niedriger als im Jahr 2022.

Beide Zahlen könnten in den Abschlussberichten, die Anfang 2025 veröffentlicht werden, noch leicht ansteigen.

Nun nach Regionen. Achten Sie auf die Todesfälle, die seit vielen Monaten über dem Niveau von 2022 liegen, wobei einige Datenpunkte sogar höher sind als 2021, das bisher schlechteste Jahr.

Bitte achten Sie auf die Geburtsdaten; Anfang 2023 waren die Geburten höher als 2022 und 2021. Bis zum Jahresende waren die Geburten jedoch in fast allen Regionen auf ein ähnliches Niveau wie 2021 gesunken.

Die fehlenden Geburten im Jahr 2021 könnten auf fehlende Registrierungen tatsächlicher Lebendgeburten zurückzuführen sein.

Die Geburten Ende 2023 dürften jedoch tatsächlich niedriger ausfallen als in den Vorjahren, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bevölkerungsfruchtbarkeit und der Auswirkungen der Impfstoffe aufkommen lässt, die etwa 78 Millionen Filipinos verabreicht wurden, wobei der Schwerpunkt auf Studenten und jungen Berufstätigen liegt.

Der große Anstieg der Todesfälle, der im Juli 2021 in jeder einzelnen Region auftrat, fiel mit der Einführung der injizierbaren Janssen C19-Präparate zusammen, die innerhalb weniger Wochen in alle Regionen geliefert wurden. 3,2 Millionen Dosen wurden verabreicht.

Im Januar 2022 kam es zu einem zweiten Anstieg der Todesfälle, der auch mit der zweiten Lieferung von 5,2 Millionen neuen Janssen-Dosen auf die Philippinen zusammenfiel. Alle Janssen-Dosen wurden im Rahmen des COVAX-Programms (WHO) geliefert.

Das heißt nicht, dass andere injizierbare Präparate nicht tödlich waren und zu übermäßigen Todesfällen führten, sondern nur, dass Janssen diese übermäßigen Todesfälle auf einen neuen, verheerenden Höchststand getrieben hat!

Die Sterbe- und Geburtenzahlen in der National Capitol Region, zu der Manila gehört, liegen beide über dem Niveau von 2022. Beachten Sie die Übersterblichkeit in den Jahren 2020 und 2021.

In den meisten Regionen, mit Ausnahme der am stärksten industrialisierten/entwickelten, in denen die Menschen Zugang zu (tödlichen) Krankenhausprotokollen hatten, gab es 2020 keine Übersterblichkeit.

Die Jahresenddaten für Region VI sind möglicherweise noch unvollständig, insbesondere für Dezember. Viele Regionen übermitteln ihre Daten offenbar nur mit Verzögerung an das zentrale PSA-Büro.

Die Geburts- und Sterbedaten für die Regionen Davao, Soccskargen, Caraga und BARMM für Ende 2023 scheinen noch unvollständig zu sein.

Diese können bis Anfang 2025 aktualisiert werden, wenn der Abschlussbericht für 2023 veröffentlicht wird.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 26.11.2024

