Niederländische Regierung gibt zu, dass es sich bei der Pandemie um eine „militärische psychologische Operation“ handelte (Video)

In einer wichtigen Entwicklung mit möglichen Auswirkungen auf den Prozess gegen Bill Gates in den Niederlanden hat ein niederländischer Regierungsbeamter bekannt gegeben, dass die Covid-Pandemie als „Militäroperation“ inszeniert worden sei.

Der Beamte räumte weiter ein, dass das Land während der gesamten Pandemie auf direkten Befehl der NATO operierte.

Dem Regierungsvertreter zufolge verlief die Pandemie im Hintergrund nach einer koordinierten Strategie. Dies legt den Schluss nahe, dass es bei den Zwangsimpfungen und brutalen Lockdowns nicht um die öffentliche Gesundheit ging, sondern um die Verfolgung einer verborgenen Agenda.

Diese Nachricht ist ein schwerer Rückschlag für Bill Gates und Pfizer-CEO Albert Bourla. Beide stehen in den Niederlanden vor Gericht, weil ihnen vorgeworfen wird, die Öffentlichkeit über Covid-Impfstoffe in die Irre geführt zu haben.

Robert F. Kennedy Jr. warnte uns, dass es sich bei der Covid-Pandemie um eine Militäroperation und eine Biowaffe handele, und wir verbreiteten diese Nachricht weit und breit, um die schlafenden Massen aufzuwecken und die Schafe aus ihrer Massenpsychose zu reißen.

Natürlich drehten die Mainstream-Medien durch, wandten sich gegen RFK und brandmarkten uns als „Verschwörungstheoretiker“ und Schlimmeres. Sie versuchten, uns zum Schweigen zu bringen, indem sie behaupteten, wir würden „gefährliche Desinformation“ verbreiten. (Bill Gates muss sich im November in den Niederlanden wegen Schadensersatzansprüchen wegen COVID-Impfschäden vor Gericht verantworten)

Genau das passiert, wenn Sie über dem Ziel sind.

Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Mainstream-Medien erneut Unrecht erfuhren und die sogenannten Verschwörungstheoretiker einen weiteren Sieg im Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit verbuchen konnten.(Bill Gates‘ neue Netflix-Show gibt öffentlich Auskunft über seinen „Entvölkerungsplan“ für Milliarden von Menschen)

Diese Woche machte der niederländische Gesundheitsminister vor dem Parlament die weltbewegende Ankündigung, dass es sich bei Covid um eine Militäroperation handele und die niederländische Regierung Befehle der NATO, der Vereinigten Staaten und verschiedener Geheimdienste entgegennehme.

Lassen Sie sich von dem lockeren Ton nicht täuschen. Dies ist ein wichtiges Eingeständnis eines sehr hochrangigen Mitglieds einer vom WEF infiltrierten Regierung und wird sehr ernste Konsequenzen für Gates und Bourla und ihre Prozesse in den Niederlanden haben, wo sie angeklagt sind, Millionen von Menschen getötet und verstümmelt zu haben.

Die globale Elite hat die Menschheit auf Schritt und Tritt und bis ins kleinste Detail belogen, um die Massen durch Terror zur Unterwerfung zu zwingen.

Schwab und seine Mitverschwörer in den Regierungskabinetten und Vorstandsetagen der Pharmakonzerne in den Hauptstädten der Welt haben nur ein Problem: Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind nicht auf den Schwindel hereingefallen, und wir untersuchen den Tatort forensisch.

Der Prozess gegen Gates und Bourla in den Niederlanden ist nur der Anfang. Da die künftige Trump-Regierung entschlossen ist, sie für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen, verfügt Trump dieses Mal über das Team, das er braucht, um der Agenda der Globalisten für eine Neue Weltordnung einen schweren Schlag zu versetzen.

Aus diesem Grund stehen wir jetzt vor dem heftigsten Angriff seit den Anfängen der COVID-Pandemie. Wir müssen konzentriert und vereint bleiben, um diese verheerenden, vielschichtigen Angriffe zu überwinden.

Machen Sie keinen Fehler: Covid war eine streng choreographierte Militär- und Geheimdienstoperation im Auftrag der globalen Elite mit dem Ziel, die Menschheit zu versklaven.

Unglücklicherweise war die Pandemie nur die erste Phase der großen psychologischen Operation.

Angesichts der Angriffe souveräner Staaten aus allen Richtungen durch die Institutionen der globalen Elite, darunter das WEF und die WHO, war es noch nie so wichtig, sich daran zu erinnern, was sie uns angetan haben.

Die einst stolze Nation Australien ist vollständig von der globalistischen Elite unterwandert und erhält Lob von Bill Gates dafür, dass sie die Pandemie genau nach den Vorgaben dieser mächtigen Interessen gehandhabt hat.

Mit anderen Worten: Australien ist zum Testgelände der Neuen Weltordnung geworden.

Warum wurde der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Dan Andrews, nicht für seine Verbrechen gegen das Volk ins Gefängnis geschickt?

Strafverfolgungen sind notwendig, weil die Elite so arrogant geworden ist, dass sie nun in öffentlichen Foren mit ihrem Sieg über die Menschheit prahlt.

Vergessen Sie nie, was dieser Bayer-Manager vor der Kamera zugab .

Er gibt nicht nur zu, dass es sich bei den mRNA-Impfstoffen um eine „Gentherapie“ handelt, die die DNA der Menschheit für immer und unwiderruflich verändert.

Er gibt auch zu, dass die Gentherapie als Impfstoff vermarktet wurde, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, und dass die Menschheit dazu gezwungen wurde, sich impfen zu lassen.

Bei diesen Menschen handelt es sich um gefährliche Psychopathen mit Gottkomplexen, und man muss sie stoppen, bevor sie eine zweite Pandemie auslösen können – Bill Gates selbst hat wiederholt angedeutet, dass eine solche bevorsteht.

Robert F. Kennedy Jr. warnt uns seit Jahren, dass Gates genau die Art von Psycho ist , die mit der Menschheit Gott spielt. Tatsächlich ist das Gates‘ gesamte Vorgehensweise.

Gates ist nicht der Einzige.

Dies ist ein unbearbeiteter Clip von Albert Bourla, dem CEO von Pfizer, der mit einer Reihe von Fragen konfrontiert wird, die ihm nicht gefallen. Fällt Ihnen etwas Merkwürdiges auf?

Warten Sie nur, bis er auf der Anklagebank sitzt und wegen der Verstümmelung und Tötung von Millionen Menschen verhört wird.

Die globale Elite hat bewiesen, dass es im Rahmen ihres Plans, die Welt zu entvölkern und die Menschheit zu versklaven, kein Verbrechen gibt, das zu groß oder schwerwiegend für sie wäre.

