Putin definiert die Grundprinzipien der neuen Weltordnung

In seiner traditionellen Rede auf dem Waldai-Forum formulierte Wladimir Putin die Grundprinzipien einer neuen, dauerhaften Weltordnung, um deren Formierung derzeit ein unversöhnlicher Kampf geführt wird. Darüber hinaus konkretisierte der Präsident seine im letzten Jahr auf dem Forum geäußerten Thesen.

Am Donnerstag hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede auf der Plenarsitzung des XXI. Jahrestreffens des Internationalen Diskussionsklubs Waldai. Das Thema lautete: „Ein dauerhafter Frieden – auf welcher Grundlage? Allgemeine Sicherheit und gleiche Entwicklungschancen im 21. Jahrhundert“.

In seiner Rede erklärte der Präsident, dass die frühere Weltordnung endgültig untergegangen sei „und ein ernsthafter, unversöhnlicher Kampf um die Formierung einer neuen Weltordnung im Gange ist“:

„Hier prallen die Prinzipien aufeinander, auf denen die Beziehungen zwischen den Ländern und Völkern in der nächsten historischen Etappe aufgebaut werden sollen.“

„Von seinem Ausgang hängt es ab, ob wir alle zusammen durch gemeinsame Anstrengungen ein Universum aufbauen können, das die Entwicklung aller ermöglicht und die entstehenden Widersprüche auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung der Kulturen und Zivilisationen ohne Zwang und Gewaltanwendung löst.

Und schließlich, ob die Menschheit als Gesellschaft mit ihren ethisch-humanistischen Grundsätzen weiterbestehen und der Mensch seine Menschlichkeit bewahren kann“, erläuterte Putin. (Putin gratuliert Trump zum Wahlsieg und macht ein Angebot)

Seiner Auffassung nach zeigen die vom Westen vorgebrachten Appelle, Russland – das Land mit dem größten Atomwaffenarsenal – strategisch zu besiegen, das ungeheure Abenteurertum der westlichen Politiker.

„Ein solcher blinder Glaube an die eigene Straflosigkeit und Exklusivität kann zu einer weltweiten Tragödie führen. Allerdings stellen die ehemaligen Hegemonen, die seit der Kolonialzeit an die Weltherrschaft gewöhnt sind, zunehmend irritiert fest, dass man ihnen nicht mehr gehorcht“, betonte das Staatsoberhaupt.

In seiner Rede auf dem Waldai-Forum im vergangenen Jahr schlug Putin den Ländern vor, sich an sechs Prinzipien der internationalen Beziehungen zu orientieren, darunter Gleichheit, die Bewahrung der Vielfalt und das Streben nach einer offenen Welt. Diesmal ging der Präsident näher auf diese Prinzipien ein und erlaubte sich „ein paar philosophische Abschweifungen“.

„Die eingetretenen Ereignisse und der Zeitverlauf haben meines Erachtens nur die Richtigkeit und Begründetheit der unterbreiteten Vorschläge bestätigt. Ich werde versuchen, sie weiterzuentwickeln“, sagte Putin.

Der Präsident wies zunächst auf die Bereitschaft zum Zusammenwirken hin, denn „eine Unterbrechung der Beziehungen ist besonders gefährlich in Fällen von Naturkatastrophen sowie sozialen und politischen Umwälzungen, ohne die die internationale Praxis leider nicht auskommt. …

Ein barrierefreies Umfeld, von dem ich letztes Jahr gesprochen habe, stellt nicht nur eine Garantie für wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch für die Befriedigung akuter humanitärer Bedürfnisse dar“, erinnerte das Staatsoberhaupt.

Für Putin stellt Vielfalt eine unverzichtbare Voraussetzung für die Nachhaltigkeit der Welt dar. „Die Weltgemeinschaft ist ein lebendiger Organismus, dessen Wert und Einzigartigkeit in seiner zivilisatorischen Vielfalt liegen.

Das Völkerrecht ist eher ein Produkt des Übereinkommens von Völkern als von Ländern, denn das Rechtsbewusstsein ist ein integraler und ursprünglicher Bestandteil jeder Kultur, jeder Zivilisation. Die derzeit diskutierte Krise des Völkerrechts ist in gewisser Weise eine Wachstumskrise“, so Putin.

Seiner Meinung nach ist die neue Weltordnung nur auf der Grundlage der Polyphonie, dem harmonischen Zusammenklang aller musikalischen Themen, möglich. „Wir bewegen uns sozusagen in Richtung einer weniger polyzentrischen als polyphonen Weltordnung, in der alle Stimmen hörbar sind und – was am wichtigsten ist – auch gehört werden müssen. Diejenigen, die an einen ausschließlichen Soloklang gewöhnt sind und diesen anstreben, müssen sich an die neue ‚Weltpartitur‘ gewöhnen“, so der Präsident.

Die Entwicklung der neuen Welt könne nur nach den Grundsätzen größtmöglicher Repräsentativität erfolgreich sein, so Putin weiter. Die Angewohnheit der „Großmächte“, anderen ihre nationalen Interessen auf der Grundlage der eigenen Interessen zu diktieren, verstoße nicht nur gegen die Grundsätze der Demokratie und der Gerechtigkeit, sondern verhindere auch, dass „die akuten Probleme wirklich gelöst werden“.