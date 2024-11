Teile die Wahrheit!

Am 21. November 2024 erklärte die Ukraine, ihr Territorium sei von einer Interkontinentalrakete (ICBM) getroffen worden, die von Russland abgefeuert wurde.

Glücklicherweise war dieser Raketentyp, der in erster Linie für den Einsatz von Atomwaffen (mit einem oder mehreren thermonuklearen Sprengköpfen) konzipiert ist, diesmal nicht mit Atomwaffen ausgestattet. Von Leo Zagami

US-Behörden erklärten umgehend, dass es sich um eine neue Mittelstreckenrakete und nicht um eine ICBM gehandelt habe, die auf die zentralrussische Stadt Dnipro zielte.

Doch wie viele Experten sagten, handelt es sich dabei nur um eine praktische Formalität, um die Massen zu beruhigen. Selenskyj behauptete, Russland habe eine neue Raketenklasse eingesetzt und erklärte: „Alle Parameter – Geschwindigkeit und Flughöhe – entsprechen denen einer Interkontinentalrakete.“ (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

US-Behörden gaben zwar nicht zu, dass es sich um eine ICBM handelte, bezeichneten sie jedoch als „experimentelle“ Rakete. Sie hätten sie jedoch eine „Warnrakete“ nennen sollen . Der Grund dafür wird in diesem schockierenden Artikel vollständig dargelegt.

Diese beispiellose Eskalation folgt auf den jüngsten Einsatz von US-amerikanischen MGM-140 Army Tactical Missile Systems (ATACMS) und britischen Storm Shadow-Raketen durch die Ukraine, um militärische Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen, was von der Biden-Regierung genehmigt wurde.

Damit will der Tiefe Staat uns in Richtung einer nuklearen Konfrontation mit Russland führen, bevor Trump im Januar 2025 ins Weiße Haus einzieht.

Das Kommando der ukrainischen Luftwaffe sagt, dass Russland zum ersten Mal in über 1000 Kriegstagen eine Interkontinentalrakete (ICBM) auf die zentralukrainische Stadt Dnipro abgefeuert hat.

Aber warum Dnipro? Für diejenigen, die die Illuminaten und ihre Verbindungen zu den Sabbatianern und Frankisten kennen, die ich in meinen Büchern beschrieben habe, ist dies keine normale Stadt.

Dnipro ist der Geburtsort der berüchtigten Helena Petrovna Blavatsky, oft bekannt als Madame Blavatsky (1831-1891), die den Grundstein für den modernen Satanismus (Anm. d. Red. und die moderne New Age Bewegung) legte und Menschen wie Aleister Crowley und den verstorbenen Michael Angelo Aquino inspirierte, den amerikanischen Politikwissenschaftler, Militäroffizier und Satanisten, dessen Pionierrolle bei der Etablierung der kognitiven Kriegsführung der NATO, ihrer neuesten Form der Gedankenkontrolle, die ich in Band 11 meiner Bekenntnisse ausführlich besprochen habe, eine Vorreiterrolle spielte.

In „Confessions of an Illuminati“ Band 9 schrieb ich über Madame Blavatsky und Dnipro, wo es unter anderem um den bevorstehenden Dritten Weltkrieg geht:

Die Satanisten verbergen ihren Glauben und ihre Praktiken nicht länger. Sie regieren von ihrem Hauptquartier bei den Vereinten Nationen aus, das mit der Theosophischen Gesellschaft verbunden ist, aus der der moderne Satanismus hervorging, und deren Mitbegründerin Helena Petrovna Blavatsky, auch bekannt als Madame Blavatsky (1831–1891) , in der heutigen Ukraine in der Stadt Dnipro geboren wurde.

Band 9 erklärt im Detail, wie die Illuminaten im frühen 19. Jahrhundert die ukrainische Identität aus dem Nichts schufen und wie Länder wie Deutschland und Polen diesen Prozess unterstützten, um Russland zu schaden.

Die Ukraine ist auch der Geburtsort von Jacob Joseph Frank, dem polnisch-jüdischen religiösen Führer, der behauptete, die Reinkarnation des selbsternannten Messias Sabbatai Zevi zu sein, der die sabbatianische Frankistenbewegung gründete, die Madame Blavatsky durch ihren Mentor Max Théon beeinflusste, einen polnischen jüdischen Kabbalisten und Okkultisten, der Jacob Franks ketzerischen jüdischen Lehren folgte.

Präsident Wladimir Putin hat heute eine strenge Warnung ausgesprochen, nachdem die Ukraine mit neu zugelassenen Langstreckenraketen aus den USA und Großbritannien Langstreckenangriffe auf russisches Territorium gestartet hat.