Präsident Trump warnt, die Welt stehe am Rande des dritten Weltkriegs. Er verspricht, den Ukraine-Krieg durch direkte Gespräche mit Putin zu beenden und die Kriegstreiber des tiefen Staates zu entlassen. Lesen Sie, wie Trump Frieden schaffen und die nukleare Vernichtung verhindern will.

DEN DRITTEN WELTKRIEG BEENDEN: Präsident Trump und Robert F. Kennedy Jr. fordern eine sofortige Deeskalation und einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine und fordern Weltfrieden.

Dieser Krieg wird Amerika und die Welt in ein nukleares Armageddon führen, bei dem innerhalb von 73 Minuten 5,8 Milliarden Menschen umkommen werden.

Wir waren dem Dritten Weltkrieg noch nie so nahe wie heute unter Joe Biden. Ein globaler Konflikt zwischen Atommächten würde Tod und Zerstörung in einem Ausmaß bedeuten, wie es in der Menschheitsgeschichte noch nie zuvor der Fall war. Es wäre ein nukleares Armageddon. NICHTS ist wichtiger, als diesen Albtraum zu verhindern. Wir werden ihn verhindern. Aber wir brauchen eine neue Führung.

Jeder Tag, an dem dieser Stellvertreterkrieg in der Ukraine weitergeht, bedeutet für uns die Gefahr eines Weltkriegs. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Ziel die SOFORTIGE Einstellung aller Feindseligkeiten ist. Alle Schießereien müssen aufhören.

Das ist das zentrale Thema. Wir brauchen unverzüglich FRIEDEN.

Darüber hinaus muss es auch eine umfassende Verpflichtung geben, das gesamte globalistische Neocon-Establishment zu zerschlagen, das uns ständig in endlose Kriege zieht und vorgibt, im Ausland für Freiheit und Demokratie zu kämpfen, während es uns hier zu Hause in ein Dritte-Welt-Land und eine Dritte-Welt-Diktatur verwandelt. (Russland TV: Mit Trump über „Berlin-Übernahme“ sprechen – Kiew Nuklearwaffen zu übergeben: „Vorbereitung auf Atomkonflikt mit Russland“)

Das Außenministerium, die Verteidigungsbürokratie, die Geheimdienste und der ganze Rest müssen komplett überholt und neu aufgestellt werden, um die Anhänger des „Deep State“ zu entlassen und Amerika an die erste Stelle zu setzen. Wir müssen Amerika an die erste Stelle setzen.

Schließlich müssen wir den Prozess zu Ende führen, den wir unter meiner Regierung begonnen haben, nämlich eine grundlegende Neubewertung der Ziele und Missionen der NATO.

Unser außenpolitisches Establishment versucht weiterhin, die Welt in einen Konflikt mit einem atomar bewaffneten Russland zu ziehen, basierend auf der Lüge, dass Russland unsere größte Bedrohung darstellt. Aber die größte Bedrohung für die westliche Zivilisation ist heute nicht Russland. Es sind wahrscheinlich mehr als alles andere wir selbst und einige der schrecklichen, USA-hassenden Menschen, die uns vertreten.

Es ist die Abschaffung unserer nationalen Grenzen. Es ist das Versagen bei der Überwachung unserer eigenen Städte. Es ist die Zerstörung des Rechtsstaats von innen. Es ist der Zusammenbruch der Kernfamilie und der Geburtenraten, wie ihn niemand glauben kann.

Es sind die Marxisten, die uns zu einer gottlosen Nation machen wollen, die am Altar der Rasse, des Geschlechts und der Umwelt betet. Und es ist die globalistische Klasse, die uns völlig abhängig von China und anderen Ländern gemacht hat, die uns im Grunde hassen.

Diese Globalisten wollen Amerikas ganze Stärke, sein ganzes Blut und seinen ganzen Reichtum vergeuden, indem sie Monster und Phantome in Übersee jagen und uns gleichzeitig von dem Chaos ablenken, das sie hier zu Hause anrichten.

Diese Kräfte fügen Amerika mehr Schaden zu, als Russland und China sich je hätten träumen lassen. Das kranke und korrupte Establishment aus dem Amt zu vertreiben, ist die monumentale Aufgabe für den nächsten Präsidenten. Und ich bin der Einzige, der das tun kann. Ich bin der Einzige, der die Aufgabe erledigen kann. Ich weiß genau, was getan werden muss.

Präsident Trump kündigt Plan an, Amerikas letzte Kriegstreiber und Globalisten zu stoppen:

Der dritte Weltkrieg war noch nie so nah wie jetzt. Wir müssen mit allen Kriegstreibern und Globalisten im Deep State, im Pentagon, im Außenministerium und im nationalen Sicherheitsindustriekomplex aufräumen.

Einer der Gründe, warum ich der einzige Präsident seit Generationen war, der keinen Krieg begann, besteht darin, dass ich der einzige Präsident war, der die katastrophalen Ratschläge vieler Generäle, Bürokraten und sogenannter Diplomaten in Washington zurückwies, die nur wissen, wie sie uns in einen Konflikt hineinziehen, aber nicht, wie sie uns wieder herausholen.

Seit Jahrzehnten sind es genau dieselben Leute wie Victoria Nuland und viele andere, die besessen davon sind, die Ukraine in die NATO zu drängen, ganz zu schweigen von der Unterstützung des Außenministeriums für die Aufstände in der Ukraine. Diese Leute suchen schon seit langem die Konfrontation, ähnlich wie im Irak und in anderen Teilen der Welt, und jetzt stehen wir am Rande eines dritten Weltkriegs.

Hier in Amerika müssen wir das korrupte globalistische Establishment loswerden, das seit Jahrzehnten jede wichtige außenpolitische Entscheidung vermasselt hat, und dazu gehört auch Präsident Biden, dessen eigene Leute sagten, er habe nie eine gute Entscheidung getroffen, wenn es darum ging, andere Länder zu betrachten und Kriege in Erwägung zu ziehen. Wir müssen sie durch Leute ersetzen, die die amerikanischen Interessen unterstützen.

Während unserer vier Jahre im Weißen Haus haben wir unglaubliche Fortschritte dabei gemacht, das „America-Last“-Kontingent beiseite zu legen und der Welt Frieden zu bringen, und jetzt werden wir diese Mission abschließen. Das Außenministerium, das Pentagon und das nationale Sicherheitsestablishment werden am Ende meiner Amtszeit ganz anders aussehen.

Tatsächlich wird es schon mit meiner Amtszeit ein ganz anderer Ort sein, und die Dinge werden genauso erledigt wie vor vier Jahren. Wir hatten es noch nie so gut. Wir werden auch die Lobbyisten und die großen Rüstungskonzerne davon abhalten, unsere hochrangigen Militär- und Sicherheitsbeamten in Konflikte zu drängen, nur um sie nach ihrer Pensionierung mit lukrativen Jobs zu belohnen, die ihnen Millionen und Abermillionen Dollar einbringen.

Schauen Sie sich die globalistischen Kriegstreiber an, die unsere Gegner unterstützen. Das liegt daran, dass sie Kriegskandidaten sind. Ich bin der Präsident, der Frieden bringt, und es ist Frieden durch Stärke.

Es gab einen Grund, warum wir keine Konflikte hatten, es gab einen Grund, warum wir nicht in Kriege verwickelt waren, weil andere Länder uns respektierten. Ich habe von Anfang an alles richtig gemacht, unser Militär wieder aufgebaut. Das ist ein wichtiger Grund dafür.

Sie wollten sich nicht mit den Vereinigten Staaten anlegen, und jetzt lachen sie über uns. Mit der richtigen Führung könnten wir den Ukraine-Konflikt in 24 Stunden beenden.

Am Ende meiner nächsten vier Jahre werden die Kriegstreiber, Betrüger und Versager in den Führungsetagen unserer Regierung alle verschwunden sein, und wir werden eine neue Gruppe kompetenter nationaler Sicherheitsbeamter haben, die daran glauben, Amerikas lebenswichtige Interessen über alles zu verteidigen.

Der Konflikt in der Ukraine ist sehr gefährlich, explosiv und eskaliert von Tag zu Tag. Bidens Schwäche und Inkompetenz haben uns an den Rand eines Atomkriegs gebracht.

Ein Krieg zwischen den USA und Russland würde einen globalen nuklearen Winter auslösen.

2019 führten Forscher der Rutgers University, der University of Colorado Boulder und des National Center for Atmospheric Research eine Simulation durch, um die Folgen eines Atomkriegs zwischen den USA und Russland zu ermitteln.

Die Ergebnisse waren nicht schön: Ein solcher Krieg würde den Planeten in einen nuklearen Winter stürzen und von Ruß- und Rauchwolken einhüllen. Die im Journal of Geophysical Research: Atmospheres veröffentlichte Studie ergab , dass die Atomdetonationen etwa 147 Millionen Tonnen Ruß in die Atmosphäre schleudern würden. Dieser Ruß würde sich dann in der Stratosphäre verteilen und die Erde in Dunkelheit hüllen:

Die aktuellen Atomwaffenarsenale, die in einem Krieg zwischen den USA und Russland eingesetzt werden, könnten 150 Tg Ruß aus Bränden, die durch Atomexplosionen entzündet werden, in die obere Troposphäre und untere Stratosphäre schleudern.

