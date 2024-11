Wem gehört die Rothschild-Insel in der Antarktis? Geheimnisse und Verschwörungen

Stellen Sie sich vor, Sie wüssten genau, wann und wo eine Dürre oder Überschwemmung auftreten wird. Dieses Insiderwissen ermöglicht es den Konsortialmitgliedern, enorme Gewinne aus dem Rohstoffhandel zu erzielen.

Beispielsweise wird behauptet, dass wohlhabende Eliten möglicherweise Wetteränderungen nutzen, um Hurrikane in bestimmten Gebieten zu verursachen, um Sachschäden zu verursachen und die Versicherungsprämien in die Höhe zu treiben.

Oder sie nutzen es, um in bestimmten Gebieten Dürren auszulösen und so die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben.

Einige glauben, dass Rothschild Island das geheime Hauptquartier einer zwielichtigen Weltregierung ist, wo sich globale Eliten treffen, um Großereignisse zu orchestrieren und das Weltgeschehen zu manipulieren.

Es gibt Gerüchte, dass die Rothschild-Insel ein Zentrum für Zeitreiseexperimente ist. Dieser Theorie zufolge haben die Rothschilds die Geheimnisse der Zeitmanipulation gelüftet und verändern die Vergangenheit, um die Gegenwart zu gestalten.

Angesichts der Assoziation der Familie Rothschild mit Reichtum vermuten einige, dass die Insel als sicherer Tresor für unvorstellbare Reichtümer dient, darunter Gold, Schätze und wertvolle Artefakte.

Die Rothschild-Insel könnte ein Ort für geheime medizinische Experimente sein, darunter fortschrittliche Behandlungen, Gentechnik oder sogar Versuche, das menschliche Leben erheblich zu verlängern.

Es gibt eine Theorie, dass die Rothschild-Insel im Falle einer Umweltkatastrophe ein Zufluchtsort für die Elite ist. Angeblich ist es mit Vorräten, nachhaltigen Ressourcen und Schutztechnologien ausgestattet.

Es gibt einige mögliche Erklärungen dafür, warum die Rothschild-Insel auf Google Maps nicht sichtbar ist?

Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Insel so klein und abgelegen ist, dass sie noch nicht von Googles Satelliten kartiert wurde. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Insel absichtlich unsichtbar gemacht wird.

Einige Leute glauben, dass die Familie Rothschild Google dafür bezahlt hat, die Insel vor den Blicken zu schützen.

Andere glauben, dass die Regierung die Insel aus einem anderen Grund verbirgt, etwa um sie vor Touristen oder ausländischen Mächten zu schützen.

Natürlich kann es auch sein, dass Rothschild Island auf Google Maps einfach nicht sichtbar ist, weil es in einer Region der Antarktis liegt, die die meiste Zeit des Jahres von Meereis bedeckt ist.

Rothschild-Insel nach Bankiersfamilie benannt, gehört ihr aber nicht

In einem Instagram-Post vom 24. November ( Direktlink , Archivlink ) sind zwei Männer zu sehen, die sich über einen merkwürdigen Kauf unterhalten, den angeblich eine berühmte Familie getätigt hat.

„Jeder kennt die Epsteininsel, aber haben Sie schon von der Rothschildinsel gehört?“, fragt einer der Männer und meint damit die reiche jüdische Familie Rothschild . „Sie haben eine Insel vor der Küste der Antarktis gekauft.“

Das Instagram-Video enthält eine Karte der Antarktis, auf der vor der Küste eine kleine Insel mit der Aufschrift „Rothschild Island“ zu sehen ist.

Der Beitrag wurde in 11 Tagen über 1.000 Mal geliked.

Gemäß einem Vertrag von 1959 besitzt niemand einen Teil der Antarktis. Die im Beitrag erwähnte Insel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von einem französischen Forscher nach einem Mitglied der Rothschild-Familie benannt.

Insel nach Finanzier benannt, nicht im Besitz der Familie

Die Rothschildinsel ist eine felsige, 38 Kilometer lange Insel in der Antarktis, die zwischen 1908 und 1910 von der französischen Antarktisexpedition entdeckt wurde . Laut dem US Geological Survey wurde sie vom Leiter der Expedition, Jean-Baptiste Charcot, nach Baron Edouard de Rothschild benannt, dem damaligen Chef der du Rothschild Brothers Bank.

Die Expedition benannte während ihrer Reise mehrere Inseln, doch der Antarktisvertrag besagt, dass kein Staat und keine Einzelperson Land besitzen darf, das Teil der Antarktis ist. Frankreich war 1959 einer der ersten Unterzeichner des Vertrags.

Mehrere Länder erheben Anspruch auf Teile der Antarktis und die USA sagen, sie hätten eine Grundlage, um einen solchen Anspruch zu erheben, wenn sie dies wollten. Dem Außenministerium zufolge werden im Rahmen des Antarktisvertrags jedoch keine Gebietsansprüche in der Antarktis anerkannt .

Geschichte

Die Insel wurde von der französischen Antarktisexpedition (1908-1910)aus der Ferne gesichtetund von Charcot zu Ehren von Baron Edouard de Rothschild (1868-1949), dem Oberhaupt der französischen Rothschild-Bankenfamilie und Präsidenten von de Rothschild Frères, benannt.

Bei den anschließenden Erkundungen des Gebiets durch die britische Graham Land Expedition (BGLE) (c1934-1937) wurde angenommen, dass es sich bei dem Merkmal um einen Berg handelt, der mit Alexander Island verbunden ist.Geologisch mag dies zutreffen – aber es wurde keineswegs bewiesen, da es an einer vollständigen geologischen Untersuchung der Region mangelt.

Die Insellage von Rothschild Island wurde jedoch vom United States Antarctic Service (USAS, c1939-1941) bestätigt, der die Insel aus der Luft fotografierte und grob kartografierte.

Moderne Erkundung

Rothschild Island wurde detailliert anhand von Luftbildern kartiert, die 1960 von der Ronne Antarctic Research Expedition (RARE c1947-1948) und von Searle vom Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) aufgenommen wurden, sowie aus Satellitenbildern der US-Regierung, die 1974 aufgenommen wurden.

Bedrohungen und Erhaltung

Obwohl dieser sehr abgelegene Teil der Welt nie bewohnt wurde und durch das Antarktisvertragssystem geschützt ist, das die industrielle Entwicklung, Abfallentsorgung und Atomtests verbietet, besteht für diese fragilen Ökosysteme immer noch eine Bedrohung durch den zunehmenden Tourismus, vor allem auf Kreuzfahrten über die Welt Südlicher Ozean vom Hafen von Ushuaia, Argentinien.

Selbst die Geschichten mit Admiral Byrd und den UFOs sind frei erfundenen:

„Longines Chronoscope“ Interview mit Admiral Richard E. Byrd über den Nordpol und die Antarktis (Videos)

Oder die Nazis im Eis:

Antarktis: Hinter der Eiswand – Neuschwabenland

Von der Eiswand ganz zu schweigen:

Antarktis: Flache-Erde- und Eiswand-Theorie

Immerhin gibt es einen echten Whistleblower der auf einer HAARP-Anlage in der Antarktis gearbeitet hat und echte Fakten zu berichten hat (kein Wort von einem Eiswall oder Nazis im Eis), fernab der Tastatur-Forscher;

Eric Hecker ist ehemaliger Marineoffizier und Auftragnehmer von Raytheon, einem großen US-Verteidigungsunternehmen. Als Feuerwehrmann und Klempner der Anlage hatte Hecker uneingeschränkten Zugang zum Gelände.

Während dieser Zeit beobachtete Hecker am Südpol hoch entwickelte gerichtete Energiewaffen und andere Technologien, die über das hinausgingen, was wir bisher für möglich gehalten hätten. Er behauptet, viele hinter verschlossenen Türen geführte Gespräche mit führenden Wissenschaftlern und Technikern geführt zu haben, um die Natur dieser Waffen zu bestätigen. Eric hat auch vor einem Geheimdienstausschuss des Senats unter Eid ausgesagt.

Im November 2023 war er zu Gast in dem beliebten Podcast von Patrick Bet-David, um die Welt vor den Geheimnissen des militärisch-industriellen Komplexes zu warnen. Es gebe Technologien auf diesem Planeten, die weit über das Verständnis des Durchschnittsbürgers hinausgingen, sagte Hecker:

„Zielgerichtete Energiewaffenplattformen operieren unter dem falschen Vorwand der Wissenschaft. Das ist es, was tatsächlich an der Südpolstation vor sich geht. Es gibt Technologien und Waffen auf diesem Planeten, hochwertige Technologien, die der Durchschnittsbürger nicht einmal ansatzweise verstehen kann.

Und deshalb melde ich mich zu Wort. Der IceCube-Neutrino-Detektor … In der Saison, in der ich dort war, ging es von der Konstruktion über den Betrieb bis hin zur Wartung. Und als sie es zum ersten Mal in Betrieb nahmen, verursachten sie zwei versehentliche Erdbeben in Christchurch, Neuseeland. Das ist also waffenfähiges Material.“ (7)

Mehr dazu in diesem Buch:

Quellen: PublicDomain/lawyersclubindia.com am 28.11.2024