Die US-Nationalgarde wird inmitten des explosiven Wahlchaos mobilisiert! Das Wahlrecht des Militärs steht in der Kritik, FEMA-Gelder werden umgeleitet und ein finsterer Pandemie-Vertrag bedroht die amerikanische Freiheit.

Noch nie war der Einsatz so hoch wie heute. Von schockierenden Verbrechenswellen in Gemeinden bis hin zu Forderungen nach einer Reform der Federal Reserve – Amerika steht am Abgrund.

Dringende Warnung: US-Nationalgarde im Einsatz angesichts des Wahlchaos – Betrug, staatliche Übergriffe und nationaler Verrat aufgedeckt

Während das Land am Rande einer Wahl steht, die über sein Überleben entscheiden könnte, wird die US-Nationalgarde in mehreren Bundesstaaten mobilisiert. Dieser beispiellose Schritt deutet darauf hin, dass der demokratische Prozess in Amerika keine Routine mehr ist – er ist ein Schlachtfeld.

Die Ängste wegen des Vorwurfs von Wahlbetrug nehmen zu, während das Wahlrecht des Militärs weiterhin angegriffen wird. Gleichzeitig fließen Gelder, die für Katastrophenopfer bestimmt waren, in Programme, die scheinbar allen zugutekommen, außer den amerikanischen Bürgern. Was sich hier abspielt, ist mehr als nur eine Geschichte von Misswirtschaft; es ist eine ausgewachsene Krise, die die Nation zu zerreißen droht.

Nationalgarde mobilisiert – ist das „Demokratie“ oder Belagerungszustand?

Die Entscheidung, die Nationalgarde als Präventivschlag gegen die erwartete Wahlgewalt auf amerikanischem Boden einzusetzen, sagt uns etwas Deutliches: Das Land hält den Atem an, nicht nur wegen der Wahlergebnisse, sondern auch wegen der möglichen Folgen. Wenn eine Wahl militärischen Schutz braucht, um Chaos zu vermeiden, kann man sie dann noch als fairen und freien Prozess bezeichnen?

Die Mobilisierung der Nationalgarde in Friedenszeiten ist keine Kleinigkeit – sie ist ein Zeichen dafür, dass die Machthaber befürchten, die Kontrolle zu verlieren.

Dies ist nicht das „Land der Freiheit“, das uns versprochen wurde. Es fühlt sich mehr wie ein kontrolliertes Experiment an, bei dem selbst das Wahlrecht einen militärischen Puffer erfordert. Was ist aus der „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ geworden? Es sieht so aus, als ob es jetzt eine „Regierung der Mächtigen, für die Mächtigen, gegen das Volk“ ist. (Finanzanalyst: Der verzweifelte Tiefe Staat will Chaos – „Wir stehen vor ernsthaften Unruhen, egal wer gewinnt“)

Wahlrecht verweigert: Militärangehörige dürfen keine Briefwahl machen

Es ist eine verdrehte Ironie, dass genau jenen Männern und Frauen, die ihr Leben opfern, um die amerikanischen Freiheiten zu verteidigen, ihr Stimmrecht verweigert wird. Militärangehörige – die überall auf der Welt stationiert sind, um unsere Sicherheit zu gewährleisten – berichten von massiven Problemen beim Erhalt ihrer Briefwahlunterlagen.

Das ist kein Versehen, es ist eine Schande. Wenn amerikanische Soldaten bei einer Wahl keine Stimme haben, was für eine Demokratie verteidigen wir dann?

Die Situation wirft eine wichtige Frage auf: Wenn die Regierung nicht in der Lage ist, das Wahlrecht unserer Soldaten zu schützen, welche Hoffnung haben dann die normalen Bürger?

Dieses Problem geht über eine Panne oder bürokratische Hürden hinaus. Es ist eine eklatante Missachtung der grundlegendsten verfassungsmäßigen Rechte derer, die im Dienst stehen.

Umgeleitete FEMA-Gelder: Amerikanische Bürger in der Stunde der Not im Stich gelassen

Während das Wahlchaos zunimmt, bahnt sich in Illinois ein schockierender Skandal an: FEMA-Gelder, die für die Hurrikan-Hilfe vorgesehen waren, wurden dreist umgeleitet, um illegale Einwanderer unterzubringen. Katastrophenopfer, die dringend Hilfe brauchen, werden beiseite geschoben, während Steuergelder für Initiativen ausgegeben werden, die offenbar Nicht-Staatsbürgern Vorrang vor Amerikanern einräumen.

Das ist nicht nur Misswirtschaft, es ist Verrat. FEMA soll ein Rettungsanker für Bürger sein, die verheerende Verluste erleiden – und kein Sparschwein für unabhängige politische Agenden. Amerikaner, die bei Naturkatastrophen alles verloren haben, verdienen mehr als eine Regierung, die ihnen den Rücken kehrt. Die Umleitung dieser Mittel ist ein Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers, der glaubte, sein Geld würde dem Wohl seiner eigenen Gemeinde zugutekommen.