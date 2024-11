Vatikan: Der dritte Pfeiler der alten Weltordnung wankt (Video)

Es scheint so, dass es in der katholischen Kirche viele Mitglieder gibt, die mit Jesus Christus nicht mehr viel am Hut haben. Hinzu kommen massenweise Kirchenaustritte aufgrund des Missbrauchsskandals.

Wie geht es weiter mit der katholischen Kirche und den Vatikan. Krisenrat-Gründer Peter Denk schaut gemeinsam mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis hinter die Kulissen,. Von Frank Schwede

Schon in alten Prophezeiungen wird ein vollständiger Wandel des Vatikans vorhergesagt und der könnte sich nach Worten von Peter Denk bereits in absehbarer Zeit vollziehen, weil es einen Unterschied gibt, zwischen dem Christentum und der römisch katholische Kirche.

Denk sagt:

„Da hat sich um Laufe von rund zweitausend Jahren ein unheimlicher Filz gebildet und das heute hat nicht mehr allzu viel mit dem zu tun hat, was früher einmal das Christentum bedeutet hat und was Jesus Christus auch wollte. Das ist eigentlich schon fast logisch.

Allerdings ist es wohl tatsächlich so, und das sind nicht nur böswillige Gerüchte, sondern das wurde ja auch wohl in der offiziellen Botschaft der Mutter Maria gesagt, dass sich die Gegenseite in der Organisation eingenistet hat, nämlich das Böse.“

In Malachi Martins Roman Der letzte Papst, muss der Papst zur Abdankung gezwungen werden, um eine neue Weltordnung schaffen zu können. Gleich am Anfang des Romans wird eine satanische Messe im Keller des Vatikans gefeiert. Und Peter Denk ist davon überzeugt, dass das kein Gerücht ist:

„Allerdings darf man auch nicht pauschal sagen, dass im Vatikan alle böse sind. Es gibt viele Priester, die sind wirklich gute Priester. Allerdings ist es am Kopf eher schon problematisch.

Aber auch dort gab es immer wieder unterschiedliche Strömungen. Wir haben dort seit langer Zeit die Jesuiten sitzen. Und da wird es interessant, weil die Jesuiten in der Weltpolitik überall ganz stark mitmischen. Das ist der Geheimdienst des Vatikans.“

Kein anderer religiöser Orden ist so umstritten. Was aber verbirgt sich tatsächlich hinter der Fassade dieser militärisch angelegten Organisation, und welche Rolle spielen die Jesuiten in Kirche und Politik?

Mit Papst Franziskus hat 2013 ein Jesuit die Macht im Kirchenstaat übernommen, aber wie viel Macht geht tatsächlich vom Papst aus? Peter Denk glaubt, dass der Papst nur eine repräsentative Rolle übernimmt:

„Der Papst, den man vorne sieht, ist eine Frontfigur, ähnlich wie früher der König. Der wird abgeschottet, der kriegt nicht mehr viel mit von der Welt, man erzählt ihm, was er wissen soll und die wirklichen Dinge passieren ganz woanders.

Es wurde ja schon immer gesagt, der schwarze Papst, der Chef der Jesuiten, ist der eigentliche Mächtige in der römisch katholischen Kirche.“

Drei große Machtzentren regieren die Welt

Es gibt drei große Machtzentren, die interessanterweise alle einen eigenen Status besitzen: Vatikan Staat in Rom, die City of London, ein exterritoriales Gebiet innerhalb Londons, das nicht einmal der König ohne Erlaubnis betreten darf, und Washington D.C. Dazu ist Peter aufgefallen. Denk:

„Dass die Kuppeln, vom Petersdom, von der St. Paul´s Cathedral und vom Kapitol sehr ähnlich sind. Und es gibt an allen drei Orten einen großen Platz mit einem Obelisken – das ist alles schon sehr ähnlich.

Das eine ist die Finanzmacht in London, das andere die Militärmacht in den USA und das dritte ist die geistliche Macht in Rom.. Und alle drei sind alle miteinander verbunden.“