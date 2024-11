WEF-Insider: Elite plant 3. Weltkrieg „innerhalb weniger Wochen“, um die Welt aus nuklearer Asche wieder aufzubauen (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Einsatz war noch nie so hoch. Die globale Elite – die weiß, dass ihre Tage nach Trumps Wahlsieg gezählt sind – drängt uns in Richtung eines dritten Weltkriegs, um ihre Geldwäscheoperationen in der Ukraine zu schützen und ihre dystopischen Pläne voranzutreiben.

Mit Bidens Zustimmung zum Einsatz amerikanischer Langstreckenwaffen in Russland durch die Ukraine haben die Globalisten nun eine rote Linie überschritten: einen verfassungswidrigen Kriegsakt, der die Gefahr birgt, die nukleare Katastrophe auszulösen, die wir schon lange befürchten.

Sie wollen die Realität sehen? In nur 72 Minuten eines Atomkriegs werden 60 % der Weltbevölkerung – fünf Milliarden Menschen – entweder sofort verdampft oder einen qualvollen Tod durch Strahlung erleiden.

Den Überlebenden würde es nicht viel besser ergehen. Sie würden in einer modernen Höllenlandschaft leben, während uns der nukleare Winter ins Chaos stürzt. Die Gesellschaft, wie wir sie kennen, würde zusammenbrechen.

Und wofür? Um korrupte Interessen zu schützen, einen globalen Machtkampf anzuzetteln und die Erde zu entvölkern? Die psychopathische Elite muss gestoppt werden, bevor sie ihre Vision globaler Kontrolle um jeden Preis verwirklichen kann.

Letzte Woche wurde die Welt aufmerksam, als Präsident Joe Biden bei seinem Treffen mit dem designierten Präsidenten Donald Trump ungewöhnlich fröhlich und entspannt wirkte.

Einige spekulierten, sein heiteres Auftreten ließ darauf schließen, dass er erfreut darüber war, dass Trump Harris besiegt hatte, seine Vizepräsidentin, die ihn als demokratische Präsidentschaftskandidatin verdrängt hatte. (Für den Atomkrieg: EU fordert Bürger zum Anlegen von Notvorräten auf)

Aber einem Globalisten kann man nie trauen, und es scheint, als hätten sie noch einen letzten Trick im Ärmel, bevor Bidens Amtszeit endet.

Die globale Elite ist in die Enge getrieben und weiß, dass ihr die Macht entgleitet. Die Verzweiflung macht sich breit und drängt sie zu drastischen Maßnahmen.

Seit Jahrzehnten schmieden sie Pläne, einen dritten Weltkrieg auszulösen – ein kalkulierter Schachzug mit dem Ziel, eine neue Weltordnung zu errichten und die Kontrolle unter einer Weltregierung zu festigen.

Jetzt läuft die Zeit davon und die globalistischen Ghule versuchen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen, bevor es zu spät ist.

Wie RFK bemerkte, wollen die anonymen Männer mit den Schlüsselbändern, die derzeit die US-Außenpolitik bestimmen, den Dritten Weltkrieg beginnen, bevor sie das Weiße Haus verlassen.

Der Deep-State-Finanzier Alex Soros feiert offen die Eskalation des Krieges.

Dabei ist es dem Pentagon ganz praktisch gelungen, den Überblick über Billionen von Dollar zu verlieren , genau wie schon vor dem 11. September.

Sie tun nicht einmal mehr so, als ob es so wäre. Der Vorstoß für einen dritten Weltkrieg ist offen und die globalen Eliten in Davos, mit ihren „Young Global Leaders“, die in wichtigen westlichen Regierungen wie Kanada und Großbritannien installiert sind, sind auf einer Mission.

Ihr Ziel? Sie wollen ihre Kriegsanstrengungen „trumpsicher“ machen und dafür sorgen, dass ihren Plänen nichts im Wege steht. Und um dieses Ziel zu erreichen, rufen sie offen zu mehr Blutvergießen und Tod in der Ukraine auf.