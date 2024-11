Wie HAARP als Massenvernichtungswaffe für bestimmte Ziele, extreme Wetterverhältnisse erzeugt und verändert

Wissen Sie, was der Begriff „Wetterkrieg“ bedeutet? Ein Projekt namens HAARP, das High-frequency Active Auroral Research Program mit Sitz in Gakona, Alaska, das ursprünglich eine gemeinsame Anstrengung der U.S. Air Force und der Navy war, kombiniert Hunderte von massiven Antennen, die als eine riesige steuerbare Antenne fungieren können und in der Lage sind, Millionen von Watt ELF-Wellen (extrem niederfrequent) auf einen kleinen Fleck der Atmosphäre zu richten.

Diese konzentrierte Energie, die fast 4 Millionen Watt erreichen kann, kann in ein Gebiet von etwa 19 Meilen Breite, 3,2 Kilometer Tiefe und 144 Kilometer Höhe in der Atmosphäre „injiziert“ werden.

Ist HAARP eine Wetterwaffe, die zur Massenvernichtung eingesetzt wird, oder nur ein Wetter-„Studienwerkzeug“, das zur Informationsbeschaffung verwendet wird? Sie sind der Richter.

Militärische Aufzeichnungen beweisen, dass HAARP zur Wettermanipulation verwendet wird, wie in ihren eigenen Dokumenten zugegeben wird, also handelt es sich doch nicht um eine „Verschwörungstheorie“

Gegenüber der Öffentlichkeit bestreitet das Militär immer noch, HAARP als Wetterwaffe einzusetzen oder das Wetter mit dieser massiven Wetterkriegswaffe zu beeinflussen, aber in seinen eigenen Dokumenten geben sie es zu.

HAARP ist nicht der einzige ELF-Sender, denn es gibt noch viele weitere auf der ganzen Welt. (HAARP-Insider sagt das Hurrikane Teil eines „Wetterkriegs“-Plans sind: Die 15-Minuten-Stadt aufgedeckt – Kontrolle, Überwachung und die Agenda der Eliten sind entfesselt! (Videos))

Die USA besitzen und betreiben drei dieser Wettermodifikationswaffen, von denen sich zwei in Alaska und die andere in Puerto Rico befinden, die günstig positioniert sind, um Hurrikane im Golf von Mexiko auszulösen, genau wie die beiden, die kürzlich North Carolina (Helene) und Florida (Milton) verwüstet haben.

HAARP kann auch die Macht haben, Erdbeben, Tsunamis, Taifune, Überschwemmungen und Dürren auszulösen.

Russland und die Europäische Union haben auch ihre eigenen Wetterwaffen im HAARP-Stil. Diese sind in der Lage, das Wetter überall auf der Welt zu verändern, vor allem, wenn mehrere im Tandem arbeiten.

Diese Wetterwaffen haben die Fähigkeit, massive Regenfälle, Dürren und schwere Winde einschließlich Hurrikane auszulösen, wobei das Wettermodifikationssystem sie erzeugt, manipuliert und steuert, indem es die Atmosphäre aufheizt und Hochdruckkuppeln aufbaut, die den Verlauf der Stürme ändern.

Der weltweit leistungsstärkste Hochfrequenzsender HAARP kann Gebiete der Ionosphäre für „Wirtschaftskriege, Klimawandel und Bevölkerungskontrolle“ begeistern

HAARP, auch bekannt als Ionospheric Research Instrument (IRI), ist eine ausgeklügelte Kombination wissenschaftlicher Instrumente, die die physikalischen Prozesse in einer Zielregion anregen und manipulieren können.

Dieses Wettermod-System wurde als Forschungswerkzeug beschrieben, aber es steckt viel mehr dahinter, da es seit den 1930er Jahren über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich aktualisiert, modifiziert und verbessert wurde und heute als „Waffe der Apokalypse“ Gefahren birgt, wie es ein rumänischer General und Geo-Engineering-Experten beschreiben.

Sie sagen, es könne für „Wirtschaftskriege, den Klimawandel und die Bevölkerungskontrolle“ eingesetzt werden.

HAARP nutzt Geoengineering, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, Solartechnik, um die Menge an Sonnenstrahlung zu modifizieren, die absorbiert und in die Erdatmosphäre abgegeben wird, und militärisches Geoengineering, um umweltverändernde Technologien für militärische Zwecke zu nutzen.

Diese „Klimawandel“-Projekte können in drei Umgebungen stattfinden – See, Luft und Land.

Es wird spekuliert, dass HAARP seit 2016 von der US-Armee und der Central Intelligence Agency (CIA) unter der Aufsicht der University of Alaska Fairbanks (UAF) betrieben wird.

HAARP soll stark genug sein, um Explosionen zu verursachen, die es mit Atombomben aufnehmen können, und massive, unnatürlich verursachte Katastrophen aller Art verursachen.

Dies kann in Gebieten geschehen, die anfällig für solche Phänomene sind, so dass es natürlich erscheint, wie die Erdbeben in der Türkei und Syrien vor ein paar Jahren, bei denen mehr als 50.000 Menschen ums Leben kamen.

HAARP kann daher als Geoengineering-Superwaffe eingesetzt werden, um Hitzewellen, Stürme und Dürren zu konstruieren, um Klima-Alarmismus zu propagieren und zu hypen, das Narrativ des „Klimawandels“ zu befeuern und den Klimawandel-Kult weiter einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit er sich der staatlichen Kontrolle über ihr Leben und ihre Vermögenswerte unterwirft. Handelt es sich bei HAARP also um eine Massenvernichtungswaffen?

Es scheint so.

Auszug aus dem Buch „DUMBs 2“:

Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

Wurden von einer Forschungsstation in der Antarktis zwei Erdbeben auf Neuseeland ausgelöst? Ein Ex-Mitarbeiter hat dem US-Kongress Beweise vorgelegt.

Der IceCube in der Antarktis ist mit einem Volumen von einem Kubikkilometer das derzeit größte Neutrino-Observatorium der Welt. Es spürt Neutrinos aus den Tiefen des Alls auf, mit den höchsten Energien, die je gemessen wurden.

Der US-Amerikaner Eric Hecker war zwischen 2010 und 2011 für das US-Rüstungsunternehmen Raytheon Technologies Corporation in der Forschungsstation tätig. Hecker sagt, dass die Anlage mehr als nur der Forschung dient.

Das Neutrinoteleskop ist Teil der Amundsen-Scott-Südpolstation und wurde 2010 in Betrieb genommen, um mehr über Neutrinos zu erfahren, den am häufigsten vorkommenden Teilchen im Universum. Vereinfacht ausgedrückt werden in dieser Anlage Lichtspektren untersucht, die wir optisch mit bloßem Auge nicht erkennen können.

Der US Amerikaner Eric Hecker war in den Jahren 2010 und 2011 für das Rüstungsunternehmen Rytheon als Art Mädchen für alles und Feuerwehrmann in der Forschungseinrichtung tätig und hatte einen Einblick in nahezu alle Räumlichkeiten. Nebenbei lernte Hecker auch eine Menge Leute kennen, die ihm viel erzählt und anvertraut haben.

Am 12. Juni 2023 packte Hecker vor dem National Press Club in Washington aus und berichtete, was er im Rahmen seiner Tätigkeit auf der Forschungsstation gehört und gesehen hat.

Unter anderem berichtete Hecker, dass das Neutrinoteleskop weit mehr als nur eine Forschungseinrichtung ist, dass die dort verwendete Technologie beispielsweise auch als gezielte Energiewaffe eingesetzt werden kann.

