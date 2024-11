Die Krise bei VW macht in Russland Schlagzeilen, dabei ist sie nur eines der Symptome für den Zustand der deutschen Wirtschaft unter der aktuellen Regierung und ihrer grünen Politik. Das russische Fernsehen fand für die Lage deutliche Worte. Von Thomas Röper

Auch diese Woche war der Bericht, den der Deutschland-Korrespondent für den wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gemacht hat, für mich wieder ein Höhepunkt der Sendung, weil er die Lage in Deutschland realistisch aufzeigt, während die deutschen Medien und Politiker angesichts der Wirtschaftskrise und der Deindustrialisierung in Deutschland immer noch die Märchen erzählen, die grüne Energiewende würde bald die Rettung bringen.

In Wahrheit ist die grüne Energiewende zusammen mit den Russland-Sanktionen der Grund für die Misere in Deutschland.

Um zu zeigen, wie man außerhalb der westlichen Medienblase auf die Lage in Deutschland blickt, habe ich seinen Bericht auch diese Woche wieder übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Volkswagen schließt Fabriken, Siemens will nicht in Deutschland investieren

Währenddessen ist das Begräbnis der deutschen Wirtschaft in vollem Gange. Volkswagen, der Stolz der deutschen Autoindustrie, beschloss auf einer Vorstandssitzung, gleich drei Werke zu schließen, Tausende von Mitarbeitern zu entlassen und die Gehälter der verbleibenden Beschäftigten zu kürzen.

Am Mittwoch, dem 30. Oktober, gab der Tabakriese Philip Morris bekannt, dass er im nächsten Jahr seine Werke in Berlin und Dresden schließen wird. Und kürzlich sagte ein Siemens-Sprecher bei einer Bundestagsanhörung, es sei sinnlos, in die deutsche Wirtschaft zu investieren.

Aus Deutschland berichtet unser Korrespondent.

„Wenn Volkswagen hustet, kriegt Niedersachsen die Grippe“, scherzt man im Ersten Deutschen Fernsehen in Anspielung auf die Tatsache, dass viele Unternehmen des Konzerns gerade in diesem Bundesland angesiedelt sind.

Aber irgendjemand anstatt von Niedersachsen von ganz Deutschland, und wenn man den einzelnen Fachleuten zuhört, geht es nicht um eine Grippe, sondern um etwas absolut Unheilbares.

„Wir haben zu hohe Energiekosten. Unsere Bürokratiekosten sind zu hoch. Wir haben zu hohe Lohnkosten. Wir haben Energiepreise, die dreimal so hoch sind wie in den USA“, sagte Hildegard Müller, Chefin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, in einer deutschen Talkshow.

Zum ersten Mal in seiner 87-jährigen Geschichte plant Volkswagen, Werke zu schließen, anstatt sie zu eröffnen. Die Entscheidung, drei Produktionsstätten in Deutschland und ein Audi-Werk in Belgien, die Marke gehört ebenfalls zu VW, zu schließen, verbindet die Konzernleitung mit der Notwendigkeit, die Kosten um 4 Milliarden Euro pro Jahr zu senken.

Aber dieser Betrag ist höchstwahrscheinlich nicht endgültig, denn die Lage wird schlechter. Am Ende des dritten Quartals ist der Gewinn des Konzerns um katastrophale 64 Prozent gesunken, so dass neben der Schließung von Werken, die Tausende von Menschen in die Arbeitslosigkeit zu treiben droht, zu den Anti-Krisen-Maßnahmen eine 10-prozentige Kürzung der Löhne für diejenigen, die nicht entlassen werden, hinzukommt.

Daniela Cavallo, Vorsitzende der Gewerkschaft bei Volkswagen, sagte auf einer Versammlung: „Die Unternehmensleitung verteilt Flugblätter in der Fabrik und im Internet. Zitat: ‚Wir müssen unsere Produktivität steigern, die Kosten senken und die wirtschaftliche Last gleichmäßig verteilen.‘ Für solche Appelle an die eigene Belegschaft finden wir nur zwei Worte: beschämend und unverschämt.“

Die Löhne sollen nicht gesenkt, sondern erhöht werden. In der derzeitigen Situation werden die Arbeitgeber nicht in der Lage sein, diese Forderung der Industriegewerkschaft zu erfüllen, so dass eine Reihe von Warnstreiks bevorsteht.