Seit den 1950er Jahren weiß Hollywood über Adrenochrom Bescheid.

Alles beginnt mit Aldous Huxleys The Doors of Perception (Die Tore der Wahrnehmung), das die erste Erwähnung von Adrenochrom in der Öffentlichkeit war. Es wurde 1954 veröffentlicht und von Dr. Humphry Osmond beeinflusst.

Humphry Osmond war einer der wichtigsten Adrenochrom-Forscher, der vom Schottischen Ritus finanziert wurde.

Aldous Huxley ist das Epizentrum, in dem Filme, Musik und Fernsehen schließlich alle ihre ersten Inspirationen von Adrenochrom erhalten werden.

Eine weitere Droge, die neben Adrenochrom in Aldous Huxleys The Doors of Perception erwähnt wird, ist LSD-25. LSD wurde bereits 1958 von Cary Grint in Hollywood beworben.

Im Jahr 1959 kam „The Tingler“ mit Vincent Price in die Kinos, ein Horrorfilm, der impliziert, dass die Injektion von LSD-25 ein so überwältigendes Maß an Angst hervorrufen kann, dass sich ein buchstäbliches Monster (siehe Abbildung unten) im Körper der Person manifestiert.

Dies ist vielleicht der erste Hollywood-Film, der sich mit dem Thema Angst und Psychedelika befasst.

Ebenfalls 1959 enthüllte William Burroughs in seinem Buch The Naked Lunch.

Darin geht es um einen fiktiven Dr. Benway, der Bulbocapnin verwendet, um seine Opfer in einen komaähnlichen Gehorsam zu versetzen, die er dann foltert, indem er eine Reihe von Drogen einsetzt, um Schizophrenie auszulösen (zu dieser Zeit wurde Adrenochrom von Forschern als Quelle der Schizophrenie angesehen).

Dr. Benway basierte auf Dr. Robert Galbraith Heath, einem Psychiater an der Tulane University, der im Rahmen des MK-ULTRA-Programms der CIA Experimente an überwiegend afroamerikanischen Gefangenen im Louisiana State Penitentiary durchführte.

1962 veröffentlicht Anthony Burgess Clockwork Orange und zitiert:

„…man könnte es mit Vellocet oder Synthemesc oder Drencrom oder einem oder zwei anderen Veshches aufpeppen, was eine schöne ruhige Horrorshow ergeben würde… (Hollywood-Eliten machen „Adrenochrome-Touren“ durch die Ukraine (Videos))

Dies ist vielleicht die erste namentliche Erwähnung von Adrenochrom in einem belletristischen Werk, in dem es speziell um Gewalt und MK-ULTRA-Programme geht.

Burgess war ein begeisterter Leser von Aldous Huxley, so dass die Quelle seiner Erwähnung von Adrenochrom in dem Buch eine klare und direkte Verbindung zu Aldous Huxley darstellt.

Das Buch wurde bekanntlich 1972 von Stanley Kubrick verfilmt.

Ein weiterer Schriftsteller, der mit Hollywoods Version von „Adrenochrom“ in Verbindung steht, ist Terry Southern, der für Kubricks Dr. Strangelove, Saturday Night Live und den Film Easy Rider schrieb.

Als direkte Verbindung zwischen Stanley Kubrick und Anthony Burgess schrieb Terry Southern auch eine fiktionalisierte Darstellung von Adrenochrom in der Kurzgeschichte „Blood of a Wig“ (1967).

Sie war die letzte in einer Sammlung von Schriften mit dem Titel „Red-Dirt Marijuana and Other Tastes“. Die Geschichte enthält eine offensichtliche Anspielung auf Adrenochrom als „das Blut von Schizophreniepatienten“

„Hör zu, Mann … hast du jemals Red-Split gemacht? … du weißt schon – das Blut einer Perücke … Nun, es ist etwas anderes, Baby, das kann ich dir sagen … Red-Split, Mann, es heißt Red-Split – es ist Schizo-Saft … Blut … das Blut einer Perücke.“

1971 wird das einflussreichste Werk zum Thema Adrenochrom von Hunter S. Thompson veröffentlicht: Fear and Loathing in Las Vegas (1998 mit Johnny Depp in der Hauptrolle verfilmt).

Im Originalbuch finden sich eine Reihe von Verweisen auf den Verzehr von Nebennieren, Zirbeldrüsen, Satanismus und Adrenochrom mit Namen.

„…meine Erinnerung an das Gespräch ist aufgrund der massiven Einnahme von Alkohol, Fettbacke und vierzig Kubikzentimetern Adrenochrom verschwommen.“

Der Verweis auf den Satanismus ist neben der Adrenochrom-Ernte zu einem der meist zitierten geworden:

„Woher hast du das? Es ist absolut rein. Mit was für einem Monsterkunden hast du dich diesmal eingelassen?“

„Satanismus-Freak. Ich glaube, es gibt nur eine Quelle für dieses Zeug – die, äh, Adrenalindrüse… aus einem lebenden menschlichen Körper. Der Typ hatte kein Geld, um mich zu bezahlen. Er bot mir menschliches Blut an und sagte, es würde mich höher bringen, als ich je in meinem Leben gewesen war. Ich dachte, er mache Witze, also sagte ich ihm, dass ich lieber eine Unze reines Adrenochrom oder vielleicht auch nur eine frische Adrenalindrüse zum Kauen hätte.“

Außer von Satanisten stammte die Quelle ihres Adrenochroms auch von einem Kinderhändler:

„Sie haben diesen Kerl wegen Kindesmissbrauchs festgenommen. Er hat geschworen, dass er es nicht getan hat. „Warum sollte ich mit Kindern ficken?“, sagte er. Sie sind zu klein.“

In dem Buch wird auch das Essen von Zirbeldrüsen erwähnt:

„Ich habe mich nicht getraut, den Widerling abzuweisen. Er hätte einen Brieföffner nehmen und sich an meiner Zirbeldrüse vergreifen können.“

„Shit. Wir sollten etwas davon besorgen. Einfach eine große Handvoll essen und sehen, was passiert.“

