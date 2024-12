Area 51-Insider: Gefälschte Alien-Invasion wird 2025 eine Weltregierung einleiten (Video)

Was wäre, wenn die Geschichten, die man uns über UFOs, Aliens und außerirdische Kontakte erzählt, nichts weiter als ein sorgfältig inszenierter Nebelschleier wären?

Ein Nebelschleier, der von der globalen Elite geschaffen wurde, um die Menschheit zu manipulieren, zu kontrollieren und letztlich zu unterwerfen.

Wie wir wissen, befolgen die Mainstream-Medien Befehle der Mächtigen. Wenn es also zu einer dramatischen Wende in der Berichterstattung über UFOs und Außerirdische kommt, ist das kein Zufall, sondern eine Strategie. Aber warum haben die Medien die Alien-Agenda plötzlich so hochgefahren? Worauf bereiten sie uns wirklich vor?

Insidern zufolge, die direkten Zugang zu den inneren Abläufen der globalen Machtstruktur haben, scheinen die „Verschwörungstheoretiker“ von Anfang an recht gehabt zu haben. Die Eliten bereiten sich nicht nur auf die „Enthüllung“ vor – sie planen eine globale Täuschung, die noch größer ist als das, was wir bei COVID erlebt haben.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine einfache Vertuschung; es handelt sich um eine Operation unter falscher Flagge, deren Ausmaß das Kräftegleichgewicht verschieben und die Menschheit in die völlige globale Versklavung stürzen könnte.

Und all das spielt sich, während wir sprechen, vor unseren Augen ab.

Während weiterhin seltsame Drohnen und leuchtende Kugeln am Himmel über den USA auftauchen, die Gesetze der Physik außer Kraft setzen und die Massen hypnotisieren, ist es wichtig, eines nicht aus den Augen zu verlieren: Wir können nichts trauen, was uns von den Mainstream-Medien oder der Bundesregierung erzählt wird. (Drohnen-Sichtungen halten die Welt weiter in Atem – jetzt werden die mysteriösen Objekte von roten Kugeln vom Himmel geholt (Video) )

Die globalen Eliten haben mit der COVID-Pandemie eine Krise herbeigeführt, um die nationale Souveränität zu untergraben und die Massen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und tragischerweise waren sie dabei auch fast erfolgreich. Doch für jeden, der die beunruhigende Rhetorik aus Davos verfolgt, ist klar: Die globale Elite ist noch nicht fertig mit uns.

Es scheint, als wäre COVID nur das Aufwärmen, eine Generalprobe gewesen. Jetzt haben sie noch größere Pläne in Arbeit, und einer der schockierendsten betrifft die Offenlegung.

Nachdem sie jahrzehntelang jeden, der es wagte, UFOs in Frage zu stellen, als Verschwörungstheoretiker abgetan haben, machen die Mainstream-Medien jetzt eine komplette Kehrtwende und überschlagen sich, um die von der globalen Elite favorisierte Erzählung zu verbreiten.

Trotz der plötzlichen Kehrtwende der traditionellen Medien wussten vernünftige Menschen schon immer, dass es UFOs und Außerirdische gibt. Der Prophet Ezechiel schrieb darüber im ersten Kapitel, als er von „Rädern am Himmel“ sprach.

Es ist nicht nur die Bibel. Jede Kultur auf der Erde hat Sichtungen des unbekannten Flugobjekts katalogisiert und Mythen um dieses Objekt aufgebaut.

Und vor Kurzem bestätigte der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch unter Eid die Existenz von Außerirdischen; die US-Regierung sei sich dessen voll bewusst, da sie im Besitz abgestürzter UFOs und nicht-menschlicher Körper sei.

Wie der ehemalige CIA-Agent John Ramirez erklärt, sind die Mainstream-Netzwerke mit aller Kraft dabei, soziale Konditionierung zu betreiben und die Öffentlichkeit subtil auf die nächste große Täuschung der globalen Elite vorzubereiten.

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Lue Elizondo pflichtet Ramirez bei und sagt, dass die Veröffentlichung überstürzt erfolgt, weil ein bedeutendes Ereignis bevorstehe, das er niemandem gegenüber erwähnen könne.

Die Hysterie um die Außerirdischen und der Medienrummel hätten zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können, denn sie fielen mit den Warnungen zahlreicher Whistleblower der CIA und von Area 51 zusammen.