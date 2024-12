Auserwählt: Wenn du deine Schwingung einstellst, wirst du Zugang zu allem haben… (Video)

Teile die Wahrheit!

Unsere Schwingung macht’s, behaupten spirituelle Experten gerne. Hängt also die Qualität unseres Lebens tatsächlich von unserer Schwingung ab? Eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, weil sie einen breiten Interpretationsspielraum bietet. Tatsache ist, dass die Lebensqualität entscheidend von unserer inneren Einstellung zum Leben abhängt und davon, wie realistisch unsere Ziele sind. Von Frank Schwede

Das Thema Schwingung scheint eine wachsendes Interesse geweckt zu haben. Kaum ein spiritueller Blog, der sich nicht mit diesem Thema beschäftigt – und doch sind die Antworten auf die Frage, ob unsere Lebensqualität tatsächlich von der Schwingung abhängig ist, nicht klar definiert.

Es heißt, schwingen wir hoch, fühlen wir uns happy, schwingen wir tief, geht es uns mies. Das kennt sicherlich jeder aus eigener persönlicher Erfahrung. Doch was müssen wir tun, wenn wir mal tief schwingen?

Geht es klar nach den Vorstellungen der spirituellen Community, hängt die Lebensqualität derer, die niedrig schwingen quasi am seidenen Faden. Das mag auf den ersten Blick auch so stimmen, weil niedrig schwingen bedeutet immer, dass man sich gerade in einem absoluten Stimmungstief befindet.

Hoch schwingen bedeutet hingegen mit dem Leben und seiner Umwelt eins sein. Ein Gefühl, das wir uns im Grunde genommen alle wünschen: Die Welt durch die berühmte rosarote Brille sehen.

Nur leider geht das nicht immer. Wie wir uns fühlen, hängt nämlich in erster Linie von der äußeren Umgebung ab, in der wir uns befinden. Sie bestimmt letztendlich, ob wir uns in unserer Haut wohl fühlen.

Aber, bietet unsere Welt uns überhaupt noch das nötige Potential, dass wir uns wohl fühlen? Meistens wird diese Frage heute mit einem klaren Nein beantwortet. Das mag verschiedene Gründe haben. (Acht kraftvolle Zeichen, dass der Test des Universums für dich vorbei ist! (Video))

Sicherlich war die Antwort auf diese Frage vor mehr als fünfzig Jahren noch eine ganz andere, weil sich die Lebensumstände vor allem in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich verändert haben – und das nicht gerade zum Besten.

Spirituelle Experten behaupten, dass unsere Schwingung die Energie ist, die alles im Universum belebt und sogar Einfluss auf sämtliche Partikel, Atome und Moleküle hat – letztendlich also auch auf uns.

Gerne wird auch behauptet, dass nur diejenigen ihre Ziele im Leben zu erreichen, die hoch schwingen, die sich also rund um die Uhr gut in ihrer Haut fühlen. Das wird aber wohl kaum möglich sein.

Das Umwelt bestimmt die Schwingung

Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass der emotionale Zustand im Wesentlichen davon abhängt, in welcher Umgebung man sich gerade aufhält. Ob in der freien Natur, in einer hektischen Großstadt oder in einem stressigen Job.

Niemand braucht anderen zu erklären, wie man sich am besten gut fühlt. Und außerdem ist es ein Irrtum zu glauben, dass die einzige Möglichkeit sein Ziel zu erreichen darin besteht, ständig eine hohe Schwingung aufrechtzuhalten.

Selbst dann, wenn wir uns nicht in diesem Idealzustand befinden, ziehen wir die Erfahrung in unser Leben, was es bedeutet, sich gut zu fühlen, weil es immer Momente im Leben gibt, wo wir so etwas wie Glück und Freude erfahren.

Klar ist auch, dass wir leider die meiste Zeit unseres Lebens damit verbringen, uns schlecht, unzufrieden, deprimiert, gestresst und verzweifelt zu fühlen – und zu allem Überfluss liefert uns das Universum sogar noch mehr Gründe dafür, um diesen Zustand ja aufrecht zu halten.

Der wahre Sinn dahinter ist zu erkennen, dass wir ständig schwingen. Egal ob hoch oder tief. Das heißt, wir fühlen immer etwas. Glück und Zufrieden oder Wut und Traurigkeit. Die einfachste Lösung wäre, zu versuchen, ein ständiges Gefühl des Wohlbefindens aufrechtzuhalten.