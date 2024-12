Deutschland: Wir brauchen Politiker, keine Leberwürste!

Teile die Wahrheit!

Wenn sich Politiker beleidigt fühlen, kennt die deutsche Justiz noch weniger Spaß, als wenn man die NATO-Propaganda in Zweifel zieht. Gerichte melden bereits, sie seien deswegen überlastet. Und jetzt soll der entsprechende Paragraf auch noch verschärft werden.

Man muss dieses Thema mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Nicht, weil an diesen Behauptungen, wenn Politiker beleidigt würden, sei die Demokratie gefährdet, etwas dran sei. Vielmehr, weil dieses Thema, das gerade durch das Schwachkopf-Meme sehr im öffentlichen Blickfeld steht, sich selbstverständlich anbietet, um von den eigentlichen, wesentlich handfesteren Problemen abzulenken. Allerdings ist beides nicht voneinander zu trennen.

Es ist Wahlkampf, und rund um die entflammte Leidenschaft einiger Politiker, sich beleidigt zu fühlen, werden jetzt zwei entgegengesetzte Vorschläge in den Raum geworfen.

Die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann will den berüchtigten Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch weiter verschärfen und der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, möchte diesen Paragrafen wieder zum Verschwinden bringen.

Erstaunlich an der Position von Kubicki ist, dass von ihm im Verlauf der letzten Jahre so wenig zu hören war. Im Wahlkampf 2021 hatte er sicherlich mit seiner kritischen Haltung zu den Coronamaßnahmen für seine stets schmalbrüstige Partei ordentlich Stimmen gesammelt.

Aber seitdem hat die FDP brav mitgefaesert, was den starken Verdacht erweckt, auch jetzt ginge es vor allem um ein Manöver, um den Laden doch noch einmal über die fünf Prozent zu heben. Und man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann den absoluten Spitzenrang innehat, wenn es um Anzeigen wegen Beleidigung geht.

Wobei es durchaus interessant ist, dass die Wähler in diesem Zusammenhang nur als diejenigen auftauchen, die etwas zu erbringen haben, nämlich einen besonderen Respekt gegenüber Politikern. Wie formulierte das Kathrin Wahlmann?

„Wer sich in besonderer Weise für das Gemeinwesen einsetzt, dem soll auch der besondere Schutz des Gemeinwesens zugutekommen.“

Der Kernbegriff im Zusammenhang mit Beleidigungen ist „Ehre“. Der Beleidigte wird in seiner Ehre gekränkt. Die früher übliche Sicht in Bezug auf Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, war, dass der Preis für die höhere Beachtung (die ja zweifellos das Ego streichelt) sei, dafür auch mehr einstecken zu müssen. Das war die private Ebene.

Aber worin besteht die Ehre eines Politikers in seiner Eigenschaft als Politiker? Einzig in seiner Nützlichkeit für jene, die zu vertreten er behauptet. Ein Nutzen, der eine objektive, messbare Seite hat.

Wahlmann ist sich wohl der Tatsache nicht bewusst, dass sie mit ihrer Formulierung hier einen deutlichen Widerspruch eröffnet. In welcher Weise hat sich beispielsweise Wirtschaftsminister Robert Habeck „für das Gemeinwesen“ eingesetzt? Indem er dazu beitrug, Deutschland zu deindustrialisieren, ganz im Sinne der einstigen Kohl’schen „blühenden Landschaften“? Mit seinen Bemühungen, essenzielle Handelsbeziehungen wie jene nach China zu kappen?

Oder mit seinem berüchtigten Heizgesetz, das eigentlich nur dazu taugt, künftigen Generationen von Juristen als abschreckendes Beispiel vorgelegt zu werden?

Wie ist es mit dieser Ansammlung von Politikern, die Deutschland lieber heute als morgen in einen Ostlandfeldzug schicken würden? Und das in einem Zeitalter atomarer Bewaffnung, in dem wir uns nach wie vor befinden?

Das, wonach Personen wie Roderich Kiesewetter oder auch Verteidigungsminister Boris Pistorius oder die oben schon erwähnte Frau Strack-Zimmermann streben, ist das extreme Gegenteil von „für das Gemeinwesen einsetzen“, außer, man hielte dessen völlige Zerstörung für irgendeine verquere Form von Nutzen.

Bei der Begründung, warum man unbedingt gegen „Hass und Hetze“ vorgehen müsse, beruft man sich gerne auf die Weimarer Republik. Die angeblich an den „Extremisten“, also Nazis und Kommunisten, untergegangen sei. Eine Erzählung, die wieder einmal entscheidende Dinge unterschlägt:

Dass sich das Land über Jahre hinweg im Grunde in einem Bürgerkrieg befand (1918 bis 1923), dessen entscheidendes Merkmal ein Bündnis zwischen der SPD-Führung und extremen Reaktionären war.