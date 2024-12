„The Substance“ handelt von einer alternden Hollywood-Schauspielerin, die ein Schwarzmarktprodukt konsumiert, das ihr eine „jüngere, schönere, perfektere“ Version verspricht. Die okkulte Elite ist seit Jahrhunderten davon besessen. Hier ist ein Blick auf die Symbolik in diesem bizarren Film.

The Substance wurde als „feministisches Meisterwerk“ gefeiert und erlangte Berühmtheit durch Szenen, die so blutig waren, dass sie angeblich Leute aus den Kinos trieben. Das ist ziemlich gute Werbung für einen Body-Horror-Film. Der Hype hielt an, als The Substance in Cannes auch den Preis für das beste Drehbuch gewann und sich einer konstanten Flut begeisterter Kritiken von Medienkritikern erfreute.

Doch dann sahen sich mehr Leute den Film an, und viele fanden ihn nervig, unsinnig und im völligen Widerspruch zu seiner angeblichen feministischen Botschaft. Wer hat also Recht mit The Substance ?(Adrenochrom und anderen furchtbasierende Drogen in Musik, Hollywood und Fernsehen (Videos))

Nun, es gibt eine Sache, die wir über Kritiker der Massenmedien wissen müssen: Sie loben Filme aufgrund ihrer Agenda, nicht aufgrund ihrer Qualität. Und sie lieben giftige, verkommene Geschichten, die mit „Feminismus“ gerechtfertigt werden.

So gewann der Film „ Poor Things “ aus dem Jahr 2023 kürzlich zahlreiche Auszeichnungen (einschließlich Oscars) aufgrund seiner angeblich feministischen Botschaft. In Wirklichkeit geht es darin um ein Kind im Körper einer Frau, das Sex mit älteren Männern hat.

Kurioserweise spielt die Schauspielerin Margaret Qualley sowohl in „ Poor Things“ als auch in „The Substance“ die Hauptrolle, und in beiden Fällen spielt sie die Rolle einer gottlosen Mutation eines Menschen.

In The Substance spielt Margaret Qualley Sue, eine jüngere und heißere Version von Elizabeth Sparkle (gespielt von Demi Moore), einem alternden Hollywoodstar. Sue entstand, weil Sparkle sich ein illegales Schwarzmarktprodukt injizierte, das eine „jüngere, schönere, perfektere“ Version ihrer selbst versprach. (Hollywood: Adrenochrom, Kinderfolter, Kindervergewaltigung: Disneyzeichner zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt (Videos))

Diese Prämisse hat bei vielen zu der Frage geführt: Geht es in diesem Film um Adrenochrom, jene geheimnisvolle Substanz, die Gerüchten zufolge in Elitekreisen zur Stärkung von Jugend und Vitalität eingenommen wird?

Eine alte Obsession

The Substance dreht sich um ein uraltes Thema: die Suche nach ewiger Jugend. Seit Anbeginn der Zeit versuchen die Menschen, die Spuren der Zeit am menschlichen Körper zu stoppen und umzukehren. Dieser Prozess hat jedoch immer seinen Preis.

Geschichten von ewiger Jugend handeln oft davon, dass man in einem faustischen Pakt mit dem Teufel seine Seele verkauft. Auf spiritueller Ebene kann man argumentieren, dass eine unnatürliche Umkehrung des Alterungsprozesses bedeutet, gegen Gottes Willen zu handeln.

Die Suche nach der Jugend wird noch düsterer, wenn man versteht, dass dabei fast immer Blut oder andere Flüssigkeiten jüngeren Exemplaren entnommen werden, um sie älteren zu injizieren. Im Laufe der Geschichte haben sadistische Praktiken mit Blut, Opfern und Kannibalismus immer die Kraft der Jugend ausgenutzt, um einen alternden Körper zu regenerieren.

Die Geschichte von Elisabeth Báthory, einer ungarischen Adligen aus dem 17. Jahrhundert, die den Beinamen „Blutgräfin“ trug, beweist, dass sich die okkulte Elite schon seit Jahrhunderten mit diesem Konzept beschäftigte.

Báthory soll von ihrem Aussehen besessen und auf jüngere Frauen eifersüchtig gewesen sein. Sie soll Hunderte von Jungfrauen entführt, gefoltert und ihnen Blut entnommen haben, um darin zu baden oder es direkt zu verzehren. Der Vorgang beinhaltete auch bizarre satanische Rituale.

Interessante Tatsache: Die Hauptfigur von The Substance heißt Elizabeth.

Bis heute wird darüber gesprochen, dass die okkulte Elite die Jugend durch grausame Methoden bewahrt. So soll beispielsweise eine „Substanz“ namens Adrenochrom von der okkulten Elite konsumiert werden, um die Jugend zu bewahren. Adrenochrom ist am wirksamsten, wenn es aus kleinen Kindern gewonnen wird.

Man geht davon aus, dass es in Einrichtungen gezüchtet wird, in denen Opfer festgehalten, misshandelt und gefoltert werden. Erschreckenderweise behaupten einige, dass der Adrenochromspiegel bei Kindern in einem Zustand der Angst und des Terrors in die Höhe schießt.

Im Jahr 2023 erklärte ein französischer Prominenter namens Gérard Fauré im nationalen Fernsehen , dass Prominente wie Céline Dion regelmäßig Adrenochrom konsumieren. Auf die Frage, woher die Substanz stamme, antwortete Fauré, dass mehr als ein Drittel der vermissten Kinder in Frankreich nie gefunden würden. In den darauffolgenden Tagen gerieten die französischen Medien in einen völligen Krisenmodus.

The Substance wurde von der französischen Filmemacherin Coralie Fargeat geschaffen, die seit Jahrzehnten in der Branche tätig ist. Ist die „Substance“ in ihrem Film von diesen Reden über Adrenochrom inspiriert?

Sagt uns die Elite durch Blut und „Feminismus“, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen passiert?

Hier ist ein Blick auf den Film.

Die wahre Substanz

Zahlreiche Kritiker gaben an, dass The Substance trotz seines Namens stark an Substanz mangelt und die wichtigsten Handlungspunkte keinen Sinn ergeben. In Interviews bemerkte Fargeat, dass der Großteil der Geschichte nicht durch Dialoge, sondern durch Symbolik vermittelt wird. Tatsächlich geht der Film durch visuelle Hinweise und Referenzen über den Feminismus hinaus und beschreibt eine okkulte Transformation.

Der Film beginnt mit einer Szene, die die Wirkungsweise der Substanz visuell erklärt.

Die Substanz wird in ein Eigelb injiziert.

