Das Wunschdenken ist so hartnäckig wie der Präsident selbst.

Es ist unklar, wie Putin … den Rückgang umkehren kann,“ schrieb cnn. „Die Turbulenzen beginnen gerade.“

Seit die ukrainischen Streitkräfte am 6. August in die russische Region Kursk einmarschiert sind und dabei Hunderte von Quadratkilometern erobert haben und Russland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg von einer ausländischen Armee überfallen wurde, sagen einige Beobachter des Kremls, der russische Präsident lebe nur noch auf Zeit. Ein Gastartikel von Die Posaune

Aber der oben zitierte cnn–Artikel handelt nicht von der ukrainischen Invasion in Kursk; tatsächlich ist er nicht neu. Es wurde im Dezember 2011 veröffentlicht, nachdem die Partei von Wladimir Putin bei den Parlamentswahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Damals, vor 13 Jahren, war der cnn–Autor einer von mehreren, die Putins Epitaph verfasst haben. Und in den Jahren danach wurden immer wieder ähnlich düstere Prognosen für ihn abgegeben:

Im Jahr 2012 titelte der Economist: „Der Anfang des Endes für Putin.“ (Putin: Mit genug Oreschnik-Raketen ist Atomwaffeneinsatz kaum mehr notwendig)

Im Jahr 2014 schrieb der Analyst Paul Vale, dass „der Vorstoß der [Europäischen Union], strengere Strafen gegen Russlands Eliten zu verhängen, eine existenzielle Bedrohung für das Putin–Regime darstellen könnte“.

Im Jahr 2017 schrieb der New Yorker, dass die Proteste „das Gefühl erweckten, dass Wladimir Putins politischem System nach 17 Jahren die Argumente ausgingen, um seine fortgesetzte Monopolstellung an der Macht zu rechtfertigen.“

Die Stimmen, die Putins Untergang ankündigten, erreichten letzten Sommer mit der Meuterei der russischen Wagner–Gruppe einen Fieberpegel. „Es ist das letzte Kapitel seiner Herrschaft“, schrieb Foreign Policy.

Der Economist schloss sich dieser Meinung an: „Putin hat gezeigt, dass er die Ordnung unter seinen Kriegsherren nicht mehr aufrechterhalten kann.“ Die Times fragte: „Ist dies das Ende für Putin?“

Mit dem Einmarsch in Kursk im August haben die Ukrainer den Krieg auf eine noch nie dagewesene Weise nach Russland gebracht. Die Karten zeigen, dass die Ukraine in neun Tagen mehr von Russland erobert hat, als Russland in den neun Monaten zuvor von der Ukraine erobert hat.

Zu den Hunderten von Quadratkilometern, die sie eroberten, gehörte einer der wichtigsten russischen Erdgastransitknotenpunkte, den die Ukraine nun jederzeit zerstören könnte. Zehntausende von Russen wurden aus dem eroberten Gebiet evakuiert, und den Russen fehlt offenbar eine Strategie, um die Ukrainer zu vertreiben.

Diese Entwicklung war ein großes blaues Auge für Putin. Es sollte daher nicht überraschen, dass einige Kommentatoren wieder einmal seine Totenglocke läuteten.

Trotz der Herausforderungen, denen sich der russische Herrscher jetzt gegenübersieht, glaubt die Posaune, dass er die aktuellen Turbulenzen überstehen und an der Spitze Russlands bleiben wird.

Das liegt nicht nur daran, dass er sich immer wieder als bemerkenswert gewiefter Überlebenskünstler erwiesen hat, sondern auch an den Lehren der Bibel.

Ist Putin eine Prophezeiung?

Um das Jahr 90 n. Chr. schrieb der Apostel Johannes eine Prophezeiung auf, in der er eine Streitmacht von 200 Millionen Männern beschrieb(Offenbarung 9, 16), die weitaus größer ist als alle, die jemals in der Menschheitsgeschichte versammelt waren.

Andere Passagen liefern Details über diese gewaltige Macht. In Offenbarung 16, 12 werden sie die Könige des Ostens genannt, was zeigt, dass es sich um eine Koalition aus mehreren asiatischen Nationen handelt.