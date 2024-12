Die COVID-Vertuschung: 19 Fragen, die wir BEANTWORTEN MÜSSEN

Teile die Wahrheit!

Also, hier ist die Sache – erinnert ihr euch, wie die „Experten“ uns ständig gesagt haben, was wir während COVID tun sollen? Tja, es stellt sich heraus, dass sie so ziemlich alles falsch gemacht haben.

Und zwar spektakulär falsch. Wir sprechen von 19 großen Punkten, bei denen sie komplett versagt haben – von der Art der Virusübertragung bis hin zur Wirksamkeit von Masken (Spoiler: Diese Stoffmasken waren im Grunde Modeaccessoires).

Dr. Fauci ist der Schutzpatron der SCHLECHTEN COVID-Politik. Er lag bei SO VIELEN PUNKTEN falsch. Es wird Zeit, die Dinge richtigzustellen.

Hat er irgendetwas richtig gemacht?

Ursprung der Krankheit – falsch

Übertragung – falsch

Asymptomatische Verbreitung – falsch

PCR-Tests – falsch

Sterblichkeitsrate – falsch

Lockdowns – falsch

Community-Auslöser – falsch

Geschäftsschließungen – falsch

Schulschließungen – falsch

Quarantäne der Gesunden – falsch

Auswirkungen auf Jugendliche – falsch

Krankenhausüberlastung – falsch

Plexiglasbarrieren – falsch

Soziale Distanzierung – falsch

Übertragung im Freien – falsch

Masken – falsch

Auswirkungen von Varianten – falsch

Natürliche Immunität – falsch

Impfstoffwirksamkeit – falsch

Impfschäden – falsch

Im vergangenen Jahr hat die Norfolk-Gruppe ein Dokument veröffentlicht, das all diese Fehler aufzeigt. Und das ist nicht nur nachträgliche Kritik – sie haben die Beweise.

Echte Studien, die zeigen, wie natürliche Immunität tatsächlich existiert (während Fauci so tat, als gäbe es sie nicht), Daten, die beweisen, dass Schulen hätten geöffnet bleiben können (schau dir Schweden an!), und Beweise, dass vielleicht, nur, das Einsperren gesunder Menschen in ihren Häusern nicht die brillante Strategie war, die behauptet wurde. (Der Glaube an Impfstoffe ist eine kultartige Religion: Die 10 wichtigsten Gründe alle Impfungen zu vermeiden)

Hören Sie, ich bin nicht hier, um „Ich hab’s euch ja gesagt“ zu sagen (okay, vielleicht ein bisschen), aber wir müssen darüber reden. Denn wenn wir nicht aus den katastrophalen Fehlern unserer „Experten“ lernen, bitten wir praktisch um eine Wiederholung beim nächsten Mal.

Und ehrlich? Ich glaube nicht, dass wir eine weitere Runde Plexiglas-Theater und Doppelmaskspektakel überstehen können.

Lassen Sie uns genau aufschlüsseln, wie sie alles falsch gemacht haben und, was noch wichtiger ist, warum sie immer wieder darauf bestanden, obwohl die Beweise etwas anderes sagten. Anschnallen – das wird eine wilde Fahrt durch das größte Versagen des öffentlichen Gesundheitswesens in der modernen Geschichte.

Dies sind die Fragen, die WIR beantwortet haben wollen!

ÜBERTRAGUNG

Warum bestanden die Behörden auf Oberflächenübertragungsprotokollen, obwohl die Beweise auf eine primär respiratorische Übertragung hindeuteten?

Warum wurden Übertragungsmuster in Krankenhäusern nicht frühzeitig evaluiert, um Richtlinien zu informieren?

Warum führte die CDC keine Studien zu den tatsächlichen Übertragungsmustern in Schulen und am Arbeitsplatz durch?

Warum wurde die Übertragung im Freien überbetont, obwohl es nur minimale Beweise gab?

Warum wurden keine Übertragungsstudien priorisiert, um evidenzbasierte Richtlinien zu leiten?

ASYMPTOMATISCHE VERBREITUNG

Welche Beweise stützten die Behauptung, dass asymptomatische Verbreitung ein Haupttreiber sei?

Warum betonten Gesundheitsbehörden die asymptomatische Verbreitung ohne solide Daten?