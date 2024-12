Die US-Gesundheitsbehörde plante landesweit Quarantänelager

Teile die Wahrheit!

Das Brownstone Institute hat kürzlich einen Artikel über Dokumente veröffentlicht, die eine schockierende Wahrheit enthüllen. Das CDC plante landesweit Quarantänelager. So schlimm die Covid-Politik auch war, sie sollte noch schlimmer werden.

Den Anfang machen die Impfpässe. Sechs Städte in den USA wurden abgeriegelt, mit der Absicht, nur noch geimpften Menschen den Zugang zu öffentlichen Innenräumen zu ermöglichen.

Dies waren New York City, Boston, Chicago, New Orleans, Washington DC und Seattle. Der Plan war, dies mit einem Impfpass durchzusetzen. Aber es ging schief.

Sobald bekannt wurde, dass die Impfung die Infektion oder Übertragung nicht stoppen konnte, verloren die politischen Entscheidungsträger die öffentliche Unterstützung und der Plan scheiterte.

Es war zweifellos geplant, es dauerhaft und landesweit, wenn nicht sogar weltweit, umzusetzen. Stattdessen musste der Plan zurückgefahren werden.

Einige Vorschriften der CDC verursachten unglaublichen Schaden.

Es verfügte über die lächerliche „Social Distancing“- und Gesichtsmaskenpflicht. Es erzwang Plexiglas als Schnittstelle für kommerzielle Transaktionen. Dies implizierte, dass Briefwahlzettel zur Norm werden sollten, was wahrscheinlich zu einer Manipulation der Wahlen führen würde. Die Wiedereröffnung öffentlicher Gebäude wurde so lange wie möglich verschoben. Es war sadistisch. (Niederländische Regierung gibt zu, dass es sich bei der Pandemie um eine „militärische psychologische Operation“ handelte (Video))

Aber trotz alledem war Schlimmeres geplant. Am 26. Juli 2020, als die Unruhen in George Floyd endlich nachließen, veröffentlichte das CDC einen Plan zur Einrichtung landesweiter Quarantänelager .

Die Menschen würden isoliert und erhielten nur Lebensmittel und einige Reinigungsmittel. Sie durften nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Der Plan enthielt Bestimmungen zur Selbstmordverhinderung. Ein Rechtsbehelf oder gar das Recht auf Rechtsbeistand waren nicht vorgesehen.

Die Autoren des Plans wurden nicht namentlich genannt, er enthielt jedoch 26 Fußnoten. Es war völlig offiziell. Das Dokument wurde erst um den 26. März 2023 entfernt. In der Zwischenzeit blieb der Plan auf der öffentlichen Website der CDC ohne große Publizität oder Kontroversen bestehen.

Der Titel lautete „Vorläufige operative Überlegungen zur Umsetzung des Abschirmungsansatzes zur Verhinderung von COVID-19-Infektionen in humanitären Einrichtungen“.

In diesem Papier werden Überlegungen aus Sicht der US-amerikanischen Centers for Disease Control & Prevention (CDC) zur Umsetzung des Abschirmungsansatzes (Quarantäne) in humanitären Umgebungen vorgestellt, wie in Richtlinien für Lager, Vertriebene und ressourcenarme Umgebungen beschrieben.

Der Zweck dieses Papiers besteht darin, potenzielle Implementierungsprobleme des Abschirmungsansatzes aus CDC-Perspektive hervorzuheben und das Implementierungsdenken in Ermangelung empirischer Daten anzuleiten. Die Überlegungen basieren auf aktuellen Erkenntnissen zur Übertragung und Schwere der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) und müssen möglicherweise überarbeitet werden, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Das Fehlen empirischer Daten bedeutet: So etwas wurde noch nie versucht. Ziel des Dokuments war es, aufzuzeigen, wie dies durchgeführt werden kann, und die Behörden vor potenziellen Fallstricken zu warnen, die es zu vermeiden gilt.

Die Bedeutung von „Abschirmung“ besteht darin, „die Zahl schwerer Fälle von Covid-19 zu verringern, indem der Kontakt zwischen Personen mit einem höheren Risiko für die Entwicklung einer schweren Erkrankung („hohes Risiko“) und dem Risiko der allgemeinen Bevölkerung („geringes Risiko“) begrenzt wird „).

Personen mit hohem Risiko werden je nach Kontext und Umfeld vorübergehend in sichere oder „grüne Zonen“ auf Haushalts-, Nachbarschafts-, Lager-/Sektor- oder Gemeindeebene gebracht. Sie hätten nur minimalen Kontakt zu Familienmitgliedern und anderen Bewohnern mit geringem Risiko.“