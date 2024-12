Die Welt-Illusion: Die fliegenden Luftschiffe der Alten Welt Ordnung

Teile die Wahrheit!

Hier ein Transkript der Video-Dokumentation „Old World Order – A Documentary by Stew Peters“ (61):

Mit den Aufnahmen der brennenden Hindenburg, die vom Himmel fällt, war es um die Luftschiffe geschehen. Nein, keine Luftschiffe mehr. Aber es gibt viele Beweise dafür, dass es Luftschiffe gab und dass es sich dabei um eine bereits existierende Technologie handelte.(Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Und eine Möglichkeit, Dinge loszuwerden, besteht darin zu sagen, dass sie ein Sicherheitsrisiko sind. „Wir können das nicht mehr tun. Und ich möchte nicht noch einmal damit fliegen, weil die Luft einfach nur brennt und ich auf keinen Fall jemals wieder damit reisen würde. Ich würde mich also lieber dafür entscheiden, einfach in einem Flugzeug zu sitzen.

Wir bleiben bei unseren Hubschraubern und Flugzeugen, und wir werden nicht bei den Luftschiffen bleiben.“ Was ist eine ruhigere Form des Reisens: Luftschiff oder Flugzeug? Man kann mir nicht sagen, dass nicht jeder Angst davor hat, auf der Rollbahn einzusteigen und in einem Flugzeug abzuheben. In einem Flugzeug stecken Sie fest.

In diesem kleinen Flugzeug sitzen 60 bis 100 Menschen fest. Mit diesen Panzern, die wir haben, kann man nicht so weit reisen. Mit einem Luftschiff kann man sehr weit reisen und mit vielen Menschen reisen. Man könnte Massen von Menschen in andere Länder bringen, die viel weiter entfernt sind, als wir uns jemals vorstellen können.

Die Luftschiffe Deutschlands landeten jahrelang in Opa-locka, Florida, und Glenn Curtis, der Mann, der diesen Flughafen in Opa-locka eröffnete, ist in einen Skandal verwickelt.

Wenn hier also jemand lügt, dann diese Typen. Glenn Curtis erhielt den Spitznamen „schnellster Mann der Welt“, weil er auf einem Motorrad mit Benzinmotor Höchstgeschwindigkeitsrekorde gebrochen hatte, und er trug dazu bei, dass Gas gegenüber Dampf und anderen Techniken überlegen war. (Die Welt-Illusion: Der Baustil der Alten Welt Ordnung (Video))

Er begann auch, Luftschiffe mit Gasmotoren auszustatten, und er half dabei, sie von anderen Methoden zu trennen. Dann machte er dasselbe mit Flugzeugen, in direkter Konkurrenz zu den Gebrüdern Wright.

Mit Hilfe des „Smithsonian Institutes“ versuchte er, das Patent der Gebrüder Wright zu stehlen. Gegen Ende begannen sie, sie mit schmutzigerem Benzin zu füllen und versuchten, sie mit Gasantrieb zu versehen. Viele davon waren Dampfschiffe, in manchen Fällen genau wie ein U-Boot. Sie können versuchen, dies ein wenig vor uns zu verbergen, aber Sie als Zuschauer können es selbst nachschlagen.

Die Luftschiffe waren viel raffinierter, als uns gesagt wurde. Und um auf den Vergleich zwischen Flugzeug und Luftschiff zurückzukommen: Sie können die Reisekosten im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne senken, indem sie nur so viele Menschen in diese winzige kleine Röhre einsteigen lassen, die so schnell und so gefährlich ist. Wir lassen das durchgehen.

Apropos moderne Flugzeuge: In ein Flugzeug passen vielleicht nur ein paar Hundert, in ein Luftschiff passen ein paar Tausend. Erstens ist es anmutig, aber zweitens bietet es viel mehr Menschen Platz. Dafür stehen Ihnen viel mehr Einrichtungen zur Verfügung. Es ist fast wie eine reisende Stadt. Die Luftschiffe leisteten also etwas, was Flugzeuge nicht leisten konnten. Sie waren hinsichtlich der Reisegeschwindigkeit sicherer. Wissen Sie, es besteht die Gefahr, irgendwo zu landen, wo man nicht landen sollte.

300x250

Überlegen Sie, ob Ihre Flugangst durch offene Gewässer verursacht wird. Im Notfall hätten Sie nun die Möglichkeit, sicher an einem Boot anzudocken. Und die Angst vor einer Landung könnte durch ein langsam andockendes Luftschiff gelindert werden – Dinge wie der Eiffelturm, von dem uns gesagt wurde, dass er für eine Weltausstellung gebaut wurde, aber es gab überall Eiffeltürme.

Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, dass ein Luftschiff in Ihre Stadt kommt und dort festmacht, und Sie steigen direkt aus und werden an den Ort gebracht, an dem Sie sein möchten. Sie haben es tatsächlich geschafft.

Hindenburg pflegte an der Spitze des Empire State Buildings zu koppeln. Die Tür würde herauskommen, Menschen würden herauskommen und alle würden aus dem Zeppelin in das Empire State Building und das State Building in Los Angeles klettern. In Chicago waren diese Ballons das Transportmittel der Zeit.

300x250 boxone

Ob Sie es glauben oder nicht, es war nicht ungewöhnlich, dass Menschen ihre Luftschiffe direkt in die Innenstadt von New York flogen und diese Luftschiffe in den Kirchtürmen, in den Kreuzblumen, den Türmen von Orten wie New York City, Chicago und Großstädten andockten, in Deutschland, England, wo auch immer. Luftschiffe legten an.

Sie würden Menschen auf die Dächer von Gebäuden verfrachten. Ich denke, dass es mehr als nur Luftschiffe gab. Ich denke, dass die Technologie darüber hinausgeht. Ich denke, dass diese Dinge viel mächtiger waren, und ich denke, dass sie weiter vordrangen, als wir uns jemals vorstellen können, in Länder, von denen wir hinter den Kulissen nichts erfahren.