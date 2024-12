Die Zeit verbiegen: Die erfolgreichen Zeitreise-Experimente eines russischen Wissenschaftlers (Video)

Sie bleibt trotzdem erhalten. Sie verschwindet lediglich aus unserem Blickfeld. Ähnlich geschieht mit der Zeit. Alles, was einmal war, bleibt erhalten. Das heißt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind weiterhin in einem Raum vorhanden, wenn nach Kozyrevs Theorie die Torsion die Zeitenergie kräuselt.

Die durch den Äther gesendeten Informationen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden überall gleichzeitig übertragen. Kozyrev konnte das anhand von Experimenten sogar beweisen.

Nehmen wir als Beispiel das Licht eines entfernten Sterns. Das Licht, das wir mit unserem Auge wahrnehmen, ist längt Vergangenheit. Der Stern selbst existiert vielleicht gar nicht mehr.

Der am weitesten entfernte Stern, der mit einem Teleskop sichtbar ist, ist neun Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Das heißt, dass das Licht neun Milliarden Jahre braucht, bis es auf der Erde ankommt.

Kozyrev hat eine Torsion von diesem Stern festgestellt, sodass diese Torsion ebenfalls aus der Vergangenheit stammt. Als nächstes berechnete der Astronom, wo sich der Stern zum aktuellen Zeitpunkt befand, als er dies feststellte.

Auch dort gab es eine Torsion, tatsächlich war der Messwert viel höher als beim vorherigen Test. Das bedeutet nicht nur, dass die Torsion real ist, sie bewegt sich viel schneller als Licht.

Sie ist also augenblicklich. Kozyrev konnte sogar berechnen, wo sich der Stern in ferner Zukunft befinden würde – und er stellte auch dort eine Torsion fest.

Wie unser Bewusstsein die Zeit beeinflusst

Nach diesem Experiment kam Kozyrev zu dem Schluss, dass alle Zeit (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) gleichzeitig existiert und unendlich ist. Das heißt, die Begriffe Vergangenheit und Zukunft sind lediglich sprachgebräuchliche Metaphern, weil es weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft gibt, sondern nur die Gegenwart, das Jetzt.

Kozyrev war auch überzeugt, dass es eine Wechselwirkung zwischen der Zeit und dem menschlichen Gehirn gibt, die Phänomene wie Intuition oder Vorausschau ermöglichen.

Andererseits kann die Zeit auch durch unser Bewusstsein beeinflusst werden, beispielsweise durch Gedanken und Gefühle, was letztendlich auch Einfluss auf die physische Welt hat.

Mit einer Art Zeitmaschine wollte Nikolai Kozyrev der Welt beweisen, dass er mit seiner Theorie recht hat. Alles, was der Astronom zu benötigte, war ein Spiegel. Er kam es zu dem Schluss, dass Zeitenergie mit einem konkaven Spiegel umgeleitet werden kann.

Er sagte, ein Spiegel sei in der Lage, fast alles zu biegen. Mikrowellen, Laser, Ultraviolettstrahlen und selbstverständlich auch die Teilchen Zeitenergie. Schon Nostradamus nutzte für seine Vorhersagen ein Metallei, das nichts anderes war als ein umlaufender Hohlspiegel.

Basierend auf Kozyrevs Experimente entwickelten die russischen Wissenschaftler Alexander V.Trofimov und Vlail P. Kaznacheev Anfang der 1990er Jahre eine Apparatur, die heute als Kozyrev-Spiegel bekannt ist.

Er besteht aus einer spiralförmigen zylindrischen Struktur aus konkaven und reflektierenden Aluminiumblechen. Aluminium eignet sich deshalb gut, weil es das Gravitationsfeld der Erde und elektromagnetische Felder abschirmt.

Die Energie im Inneren der Röhre wird durch die Krümmung der Oberfläche fokussiert, was eine Verdichtung der Zeit zur Folge hat. Der Spiegel verändert den Zeitfluss und die Torsionsfelder, indem er sie reflektiert und fokussiert.

Kozyrev fand außerdem heraus, dass das Gewicht eines Objekts periodisch schwankt, wenn es zwischen zwei der Spiegel platziert wird. Dieses Phänomen deutet auf eine direkte Wechselwirkung zwischen dem Objekt und den veränderten Energieflüssen in der Nähe der Spiegel hin.

Die bei den Experimenten erzielten Ergebnisse, übertrafen alle gesetzten Erwartungen. In den meisten Fällen wurden bis zu 95 Prozent der telepathisch übermittelten Informationen korrekt empfangen. Trofimov und Kaznacheev waren überzeugt, dass die Ergebnisse kein Zufall waren.

Wir alle hinterlassen Spuren im Universum

Die in dem Aluminium-Zylinder eingeschlossenen Testpersonen (Psychonauten) wurden von der Zeitwellenstrahlung abgeschirmt, gleichzeitig wurde die ausgehende Strahlung von der Testperson ins Zentrum des Zylinders zurückreflektiert.

Dadurch entsteht auf der zentralen Achse des Spiegels ein Feld mit einer verdichteten Zeitflussdichte. Das Zeitkontinuum war mit allen anderen Orten im Universum verbunden, sodass eine direkte Informationsübertragung zwischen den Orten möglich war.

Laut Experiment ist es auf diese Weise möglich, mentale Informationen aus allen Erdteilen und des Universums zu empfangen und sie weiterzusenden. Die einzige Bedingung ist, dass sich der Empfänger ebenfalls an einem Ort mit verdichteter Zeitflussdichte befindet, was bei den Experimenten von Trofimov und Kaznacheev der Fall war.

Die Spiegel wurden in einem Abstand von mehr als dreitausend Kilometer aufgestellt. Einer in Sibirien, ein weiterer in Bulgarien. Die Aufgabe der Testpersonen bestand darin, Symbole telepathisch zu übermitteln.

Die verwendeten Symbole wurden zuvor aus einer Datenbank aus hundert graphischen Symbolen am Computer per Zufallsgenerator ausgewählt und der übermittelnden Testperson gezeigt. Sobald die zweite Testperson das Symbol empfangen hatte, malte sie es auf ein Blatt Papier.

Anschließend wurden das gesendete und das empfangene Symbol miteinander verglichen. Trofimov und Kaznacheev weisen darauf hin, dass die Effektivität der Verbindung zweier Kozyrev-Spiegel im Wesentlichen von den magnetischen Eigenschaften des Ortes abhängig ist.

Eine besonders hohe Übertragungsrate wird demnach in Zeiten erhöhter magnetischer Anomalien im Magnetfeld der Erde erzielt. Alle physikalischen und mentalen Prozesse im Universum hinterlassen laut Kozyrev Spuren im Zeitmuster, ein Art kosmisches Informationsfeld holographischer Natur.

Das heißt, jede Information ist im Universum vorhanden – unabhängig von Raum und Zeit, sodass sie nicht nur keine Zeit benötigt, um beim Empfänger anzukommen, sondern sie kann durch Spiegelung der Zeitwelle sogar beim Empfänger ankommen, bevor sie abgeschickt wurde.

Auf diese Weise hat Kozyrev ein Bild der Andromeda-Galaxie empfangen und aufnehmen können, wie sie in zwei Millionen Jahren einmal aussehen wird. Das beweist, dass unser Verständnis von Zeit nicht der Realität entspricht, dass alles, was in der Zukunft geschieht, bereits ein abgeschlossener Prozess ist und dass es möglich ist, auf diese Information zuzugreifen.

Die Testpersonen erhöhten aber nicht nur ihre telepathischen Fähigkeiten, sondern auch ihr Bewusstsein. Weitere 47 Teilnehmer, die an einem von Kaznacheev und Trofimov im Jahr 1991 in Dikeson in Island durchgeführten Experiment teilnahmen, berichteten auch von außergewöhnlichen Erfahrungen und Beobachtungen, die sie im Inneren der Röhre gemacht haben.

Viele Teilnehmer glaubten fliegen zu können, ähnlich wie bei einem LSD Trip, andere berichteten von einem Ausritt ins Weltall, von Rotationsgefühlen ihres Körpers, von Wahrnehmungen außerirdischer Konstruktionen, von Beobachtung außerirdischer Wesen und UFOs sowie von Persönlichkeitsveränderungen. Manche fühlten sich sogar wie in einem Sarkophag in der Cheops-Pyramide.

Welche Auswirkungen der Spiegel auf die Medizin und auf andere Bereiche der Wissenschaft hat, darüber liegen bisher keine validen Informationen vor, weil sich die Schulwissenschaft weder mit den Fragen noch mit der Thematik selbst befasst hat.

Das mag verschiedene Gründe haben, der wohl wichtigste ist, dass die bei den Experimenten beobachteten Phänomene nicht in das Bild der etablierten Wissenschaft passen.

Die Testergebnisse und weitere Informationen sind in dem Buch Cosmic Consciousness of Humanity beschrieben und können dort nachgelesen werden.

Ihr Ziel war es, die menschliche „Superwahrnehmung“ oder ESP zu verbessern. Sie bauten ein Gerät, das Probanden vor elektromagnetischen Störungen abschirmen und ihre biologische Energie verstärken konnte. Das Gerät war eine große Röhre aus gewalztem Aluminium mit einem Stuhl darin. Sobald das Gerät gebaut war, traten im Dorf seltsame Phänomene auf.

Scheibenförmige Lichter schwebten im Labor herum. Energiebälle erschienen und verschwanden. Die Nordlichter wurden so hell und lebendig, dass sie eine physische Gestalt anzunehmen schienen. Im Labor empfand jeder, der sich dem Gerät näherte, ein unerklärliches Gefühl der Angst.

Es dauerte eine Weile, bis jemand davon überzeugt war, es auszuprobieren. Als sich der erste Proband endlich auf den Stuhl setzte, brach ein Energieblitz aus, der alle im Labor verblüffte. Das Gerät funktionierte.

Aber vielleicht funktionierte es ein bisschen zu gut. Es steigerte nicht nur die psychischen Fähigkeiten der Menschen, sondern ermöglichte ihnen auch, jeden beliebigen Ort der Welt zu sehen. Und bald konnten sie jeden beliebigen Ort in der Zeit sehen.

Tatsächlich bestätigten diese Experimente eine Theorie, die erstmals in den 1950er Jahren aufgestellt wurde. Dass die Zeit, wie wir sie kennen, nicht existiert.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.12.2024