Ein deutsches Labor bietet nun Tests auf Spike-Proteine ​​und Plasmid-DNA für Personen an, die den Verdacht haben, durch Covid-„Impfstoffe“ geschädigt worden zu sein

(links: Menschliche Zellen wurden mit der RNA -basierten Injektion von BioNTech/Pfizer transfiziert und die modifizierte „Impfstoff“ -RNA mittels In-situ-Hybridisierung in den Zellen sichtbar gemacht (rot: modRNA; orange: Zellplasma).

rechts: Menschliche Zellen wurden mit der RNA -basierten Injektion von BioNTech/Pfizer transfiziert und mit einer In-situ-Hybridisierungsprobe gegen die virale mRNA von SARS -CoV 2 untersucht. In der virusspezifischen Probe ist die veränderte „Impfstoff“ -RNA nicht nachweisbar (rot: keine modRNA vorhanden; orange: Zellplasma))

Das Institut für Molekulare Diagnostik (Inmodia GmbH) bietet Tests an, um festzustellen, ob der Körper einer Person Impfstoff-Spike-Protein oder DNA-Plasmide aufweist.

Der Zweck der Tests besteht darin, Menschen, die glauben, durch einen Covid-„Impfstoff“ geschädigt worden zu sein, die Möglichkeit zu geben, beispielsweise vor Gericht Beweise vorzulegen, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Darüber hinaus helfen die Tests dabei, Beweise zu sammeln, um das Argument für die Einstellung der Verwendung von Covid-Impfungen zu untermauern.

Die folgenden Informationen stammen von der Website von Inmodia .

Noch nie zuvor in der Geschichte der Medizin war eine Impfung mit so vielen schweren Nebenwirkungen und Folgeschäden verbunden, darunter auch gleichzeitig auftretende Todesfälle.

Diese Situation ergibt sich vor allem daraus, dass es sich bei der Covid-19-Impfung nicht um einen Impfstoff im bekannten Sinn handelt, sondern um ein neuartiges genbasiertes Produkt, das eine am Menschen noch nicht erprobte Technologie nutzt. (17.000 führende Ärzte fordern Verbot der Covid-Impfung und rufen zu Nürnberger Prozessen 2.0 auf (Video))

Bei der weltweiten Covid-Impfkampagne kamen zwei verschiedene Formen gentechnisch veränderter Injektionen zum Einsatz. In beiden Fällen zwangen die Injektionen unsere Körperzellen dazu, das fremde Spike-Protein (SARS-CoV-2, Wuhan-Variante) zu produzieren.

Bei DNA-basierten Injektionen (AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson) liegt der Bauplan für das Spike-Protein in Form einer DNA-Kopie vor, die mit Hilfe einer Adenovirushülle in die Zellen eingebracht wird. In der Zelle angekommen, muss die DNA zunächst in mRNA umgeschrieben werden.

Bei RNA-basierten Injektionen (Pfizer-BioNTech, Moderna) liegt der Bauplan des Spike-Proteins, das natürlicherweise auf der Oberfläche von Coronavirus-Partikeln vorkommt, bereits als mRNA vor, die mit Hilfe einer Hülle aus teilsynthetischen fettähnlichen Molekülen (Lipid-Nanopartikel, LNPs) in die Zellen eingeschleust wird.

Diese „Impfstoff-mRNA“ ist nicht natürlich, sondern gentechnisch verändert („modRNA“). Die chemische Zusammensetzung der modRNA wurde von Pfizer-BioNTech und Moderna in vielerlei Hinsicht verändert, sodass das Endprodukt nicht mehr einer natürlich vorkommenden mRNA entspricht.

Die modRNA hat eine deutlich verlängerte Lebensdauer und führt daher zu einer maximalen und langanhaltenden Produktion von exogenem Spike-Protein.

modRNA wird auf der Grundlage einer DNA-Vorlage synthetisiert, die vollständig entfernt werden muss, bevor die modRNA in die Lipidnanopartikel („LNPs“) verpackt wird. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die RNA-basierten Injektionen mit erheblichen Mengen an DNA (Plasmid-DNA) verunreinigt sind.

Für die Auslösung schwerer Nebenwirkungen sind verschiedene Mechanismen denkbar, unter anderem auch Verunreinigungen der Plasmid-DNA.

Die am besten dokumentierten Nebenwirkungen sind Entzündungen, die durch die Reaktion des körpereigenen Immunsystems auf das in den Körperzellen produzierte fremde Spike-Protein verursacht werden.