Entgiftung von Wissenschaftlern bestätigt! Graphenoxid, Spike-Proteine ​​und Magnetismus

„Das heutige Urteil des Neunten Gerichtsbezirks zeigt, dass das Gericht die Affentricks des LAUSD durchschaut hat und macht deutlich, dass Amerikas geschätztes Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich des heiligen Rechts auf körperliche Autonomie in Gesundheitsangelegenheiten, nicht verhandelbar ist. Das ist ein großer Sieg für Wahrheit, Anstand und das Richtige.“

Es ist erwähnenswert, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Definition von „Impfstoff“ bereits im Jahr 2021 geändert haben, um experimentelle mRNA-Impfungen einzubeziehen! Impfstoffe wurden früher als „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu entwickeln“ definiert.

Alles in allem eine gute Basis für die gleiche Dynamik, die wir hier in unserem Land sehen sollten. Die gentechnische Technik hinter den mRNA-Injektionen unterscheidet sich völlig von dem, was Impfstoffe im Wesentlichen tun. Impfstoffe lösen nach der Verabreichung einer kleinen Menge des Impfstoffs eine körperliche Immunantwort aus.

Der Körper beginnt mit der Produktion von Antikörpern gegen den invasiven (Impf-)Wirkstoff, merkt sich sozusagen diese Invasion und ist somit auf eine erneute Konfrontation mit dem konkreten „Angreifer“ vorbereitet.

mRNA-Injektionen werden durchgeführt, um unserer DNA Anweisungen zur Produktion von Antikörpern zu geben. Aber diese brandneue Technik wurde NOCH NICHT professionell und medizinisch wissenschaftlich evaluiert. Das bedeutet, dass wir immer noch nicht genau wissen, welche Nebenwirkungen es haben könnte. Und wenn wir die Berichte über diese Nebenwirkungen sehen, erwarten uns noch viel schrecklichere Dinge!

Halten Sie das für eine „übertriebene“ Interpretation? Schauen Sie sich HIER eines dieser grausigen Beispiele an. Die Produktion einer Art Bandwurm in den menschlichen Adern durch den Körper SELBST, der in den Körpern der Opfer zu finden ist.

The 9th Circuit Just Stripped mRNA Shots of Legal Liability Protection

The 9th Circuit said it’s not a vaccine if the claim isn’t PREVENT THE SPREAD.

COVID shots were claimed to „reduce symptoms“ and prevent hospitalization… Those claims make it a TREATMENT. pic.twitter.com/HnDuIAwbV9

— DR JANE RUBY™️ (@RealDrJaneRuby) June 8, 2024