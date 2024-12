Großbritanniens „Pädophileninsel“: Ein idyllischer Touristenort, wo betrügerische Mönche haufenweise Kinder vergewaltigt haben

Teile die Wahrheit!

Von römisch-katholischen Trappistenmönchen wird erwartet, dass sie sich unnötiger Worte enthalten, harte Arbeit verrichten und ihr Leben der Frömmigkeit widmen. Wie um alles in der Welt konnte also eine der angesehensten Abteien des Ordens auf Caldey Island vor der Küste von Pembrokeshire zu einem Zufluchtsort für Pädophile werden, die drei Jahrzehnte lang ungestraft über 50 Kinder missbrauchten?

Wie ein neuer Bericht, der gestern veröffentlicht wurde, zeigt, war Caldey Island (im Besitz des Ordens der Zisterzienser der Strengen Observanz) keine nüchterne religiöse Mission, sondern eine schmutzige Höhle sexueller Abartigkeit und moralischer Ungerechtigkeit. Kein Wunder also, dass dieser scheinbar beschauliche Außenposten den Spitznamen „Pädophileninsel“ trägt.

Mehr als 60.000 Touristen nehmen jedes Jahr in den Sommermonaten die eine halbe Meile entfernte Fähre von Tenby nach Caldey. Zu den Hauptattraktionen gehören eine mittelalterliche Kirche, eine legendäre Schokoladenfabrik, ausgedehnte Glockenblumenwälder und faszinierende Strände.

Es ist keine Übertreibung, Caldey als einen der malerischsten Orte in Wales zu bezeichnen. Aber die 540 Hektar große Insel, auf der nur 40 Vollzeitbewohner, darunter acht Mönche, leben, ist vor allem für ihre klösterliche Tradition bekannt, die bis ins 6.Jahrhundert zurückreicht.

Die heutige Abtei wurde 1906 von Benediktinermönchen erbaut. Jedoch 1925 wurde sie zusammen mit der Insel und ihren Gebäuden an den Zisterzienserorden verkauft, unter dessen Aufsicht die jüngsten grausamen Übergriffe stattfanden.

Pater Thaddeus Kotik

Ein Opfer beschrieb Pater Thaddeus Kotik als einen „Michael-Jackson-ähnlichen“ Charakter. Er habe eine Schildkröte als Haustier, Kätzchen und Geschenke in Form von Süßigkeiten, Keksen und Joghurt aus der Molkerei auf der Insel, in der er arbeitete, benutzt, um Kinder zu belästigen, zu entführen und zu vergewaltigen.

Caldey Island Abbey

Heute weiß man, dass zwischen 1960 und 1992 mindestens 54 Kinder, manche erst drei Jahre alt, sowohl von Mönchen, als auch von einfachen Leuten sexuell belästigt wurden. Einige von ihnen waren vorbestraft und lebten unter falschem Namen auf der Insel.

In den extremsten Fällen ging der Missbrauch bis zur Vergewaltigung. Es wird davon ausgegangen, dass die überwiegende Mehrheit der Opfer die Insel im Urlaub mit der Familie oder auf Ausflügen besuchte, die von katholischen Jugendgruppen und Schulen organisiert und bezahlt wurden.

Der wirklich erschütternde 73-seitige Bericht wurde im April dieses Jahres vom kürzlich ernannten Abt, Pater Jan Rossey, in Auftrag gegeben und vom ehemaligen stellvertretenden Kommissar für Polizei und Verbrechen, Jan Pickles OBE, zusammengestellt. Insgesamt 16 Überlebende haben Pickles ihre eigenen bewegenden und oft erschütternden Zeugenaussagen zur Verfügung gestellt. (Mel Gibson über Pädo-Eliten: „all diese Wölfe im Schafspelz werden entlarvt, die es auf unsere Jugend abgesehen haben“ (Video))

Der Großteil des Berichts befasst sich mit dem Serien-Sexualstraftäter Pater Thaddeus Kotik – bekannt als „Pater Thadd“. Er missbrauchte in den 1970er und 1980er Jahren eine Vielzahl von Kindern und entzog sich bis zu seinem Tod 1992 der Justiz. Kotik behauptete, im Zweiten Weltkrieg in der Polnischen Freien Armee gekämpft zu haben.

Unter anderem nahm er 1944 am D-Day teil, bevor er 1947 nach Caldey Island zog und Religionsunterricht nahm. Doch diese ausgeklügelte Geschichte entpuppte sich nun als Schwindel.

Der Bericht von Frau Pickles enthüllte nämlich, dass Kotik 1944 als „Ostarbeiter“ in einem deutschen Lager tätig war, und ganz sicher nicht an den Stränden in Frankreich kämpfte.