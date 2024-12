Diese Wendung kommt der derzeit scheiternden progressiven Regierung in Deutschland unglaublich gelegen, da sie mit heftigen politischen Reaktionen auf ihre Einwanderungspolitik mit offenen Grenzen und einer wachsenden Welle des Populismus konfrontiert ist.

Der Hauptverdächtige der Terroranschläge auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, ein Arzt und Flüchtling aus Saudi-Arabien , soll laut Behörden auch ein Anhänger der rechtsgerichteten AfD sowie von Tommy Robinson, Elon Musk und Alex Jones sein.

Der 50-jährige Taleb al-Abdulmohsen, ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus der saudi-arabischen Stadt Hofuf, kam 2006 nach Deutschland und lebt in Bernburg. Seit 2016 ist er als Flüchtling anerkannt.

Taleb ist ein Kritiker islamistischer Regierungen und ein Asylaktivist für Menschen, die dem repressiven Scharia-Gesetz entkommen wollen. Berichten zufolge hat die saudische Regierung möglicherweise mehrfach versucht, ihn auszuliefern, was Deutschland jedoch ablehnte. (Islamkritiker aus Saudi-Arabien? 205 Verletzte: Vier Tote! Zahl der Opfer nach Anschlag in Magdeburg steigt)

Die deutschen Behörden führen Beiträge des Verdächtigen auf X an, in denen er seine Unterstützung für die AfD und populäre Gegner der Masseneinwanderung zum Ausdruck bringt.

Im Juni retweetete er AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel: „Die Linken spinn‘. Wir brauchen die AfD, um die Polizei vor ihnen zu schützen.“

Außerdem retweetete er die AfD-Aktivistin Naomi Seibt mit folgendem Zitat: „Tyrannei basiert auf der Fügsamkeit von Feiglingen. Ich entscheide mich, mutig zu sein.“

Beiträge, die als „pro-Tommy Robinson und pro-Elon Musk“ bezeichnet werden, lassen sich besser als Anti-Zensur-Posts und als Beobachtung der von der deutschen Regierung durchgesetzten Redebeschränkungen darstellen.

Daisley (@brucedaisley) said that Elon Musk (@elonmusk) should be arrested and Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) censored, citing Germany as a shining example of media censorship!

My experience in Germany leaves no doubt—they actually censor victims.

Watch evidence in the video pic.twitter.com/PGo4i8yYTS

— Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) August 16, 2024