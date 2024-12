Die große Geschichte des Jahres 2024, über die NIEMAND spricht

Es sei denn, man zählt das Abbrennen einer Kerze in einem Blumentopf. Und die sind auch im Visier.

Der vielbeachtete Mord an Sara Sharif wurde bereits in ein neues Gesetz umgemünzt, das den Eltern das „automatische Recht auf Hausunterricht für ihre Kinder“ nimmt, wenn der Staat sie für „gefährdet“ hält.

Digitale Ausweise sind für alle und überall im Kommen. Hier ist nur eine Auswahl von Gründen –

Um die Grenze zu sichern und die Integrität der Wahlen in den USA zu gewährleisten.

Schutz von Kindern in den sozialen Medien in Australien.

Förderung der Effizienz in der EU.

Bekämpfung der illegalen Einwanderung im Vereinigten Königreich.

Um Wanderarbeiter in Russland aufzuspüren.

Weil sie das in China gesagt haben.

Die EU will ein „Vermögensregister“ und eine grenzüberschreitende biometrische Überwachung einführen. Die Online-Anonymität wird mit jedem „Hassverbrechen“ ausgehöhlt, das der „Desinformation“ und „Hassrede“ zugeschrieben wird.

Immer wieder ist von Rationierung die Rede – von Lebensmitteln und Wasser und Reisen.

Ban it. Rationieren. Überwache es. Alles und jeden kontrollieren.

Sehen Sie nicht, dass die Mauern näher kommen?

Dies sind keine unterschiedlichen Themen, sie sind die Köpfe einer Hydra. Sie bilden die universelle stille Agenda, die überall zu finden ist. Sie sind parteiübergreifend und stammesübergreifend. Es sind die Dinge, die von beiden „Seiten“ jeder vorgetäuschten „Kluft“ nicht infrage gestellt, gebilligt und genehmigt werden.

Die Leute an der Spitze der Pyramide haben buchstäblich zwei Jahre lang darüber gesprochen. Sie sagten Ihnen, das sei der Plan und wie großartig er sein würde.

Als es dann nicht klappte, taten sie zwei weitere Jahre lang so, als hätten sie es nie gesagt, und lenkten dich mit anderen Dingen wie UFOs ab. Taylor Swift. ChatGPT. Ethnie als Lockvogel.

Sie bauen ein Gefängnis um jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten, während wir uns über Hunter Biden und QAnon und Transgender-Toiletten streiten.

Die Drohnen über New Jersey – vorausgesetzt, dass es dort überhaupt etwas gibt – könnten genauso gut ein riesiger bimmelnder Schlüsselanhänger am Himmel sein.

Das ist es, was alles ausmacht. Die Wahlen. Der Terrorismus. Die Skandale. Die durchgesickerten Berichte.

Das ist ein Laserpointer. Er hält die Katze davon ab, mit Dingen zu spielen, mit denen sie nicht spielen sollte.

Heute ist mein Geburtstag. Ich rase – schneller als ich erwartet oder gewünscht habe – auf die 40 zu. Mein Geburtstagswunsch ist eine Welt, in der es sich zu leben lohnt, wenn ich dort ankomme.

Der Silberstreif am Horizont, wenn das Jahr 2025 so schlimm wird, wie ich vermute, ist, dass es die Menschen dazu zwingen könnte, sich all das wieder bewusst zu machen, was sie seit 2022 vergessen haben. Und der erste Schritt zur Lösung eines Problems ist das Eingeständnis, dass es ein Problem gibt.

