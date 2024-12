Teile die Wahrheit!

Der Ukraine-Krieg fegt den Arbeitsmarkt in Russland leer. Aktuelle Berichte zeigen, wie sogar Rentner und Teenager eingebunden werden.

Mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben schlagartig hunderttausende arbeitsfähige Russen das Land verlassen. Und hunderttausende sind im Kampfeinsatz in der Ukraine.

Neben dem Demografiewandel, der auch in Russland längst zuschlägt, gibt es durch den Ukraine-Krieg noch viel stärkere Faktoren, die den Arbeitsmarkt in Russland de facto leergefegt haben. Aktuelle Berichte zeigen, wie groß die Not inzwischen ist auf der Suche nach Arbeitskräften.

Arbeitsmarkt in Russland leergefegt – außergewöhnliche Maßnahmen

Um die Arbeitslosenquote Russlands, die auf einem historischen Tiefstand liegt, dürfte jedes Land beneiden. Doch stattdessen wird dadurch deutlich, wie der durch die Invasion der Ukraine durch den Kreml im Jahr 2022 verursachte Arbeitskräftemangel die Geschäftstätigkeit von Unternehmen erschwert.

Bloomberg berichtet wie folgt: Die Arbeitslosenquote in Russland, die bereits auf einem Rekordtief lag, sank im Oktober auf 2,3 %, wie das Statistikamt am späten Mittwoch mitteilte. (Breaking News aus Russland: Bitcoin offiziell als Eigentum anerkannt! 🇷🇺💰)

Damit wurde Japan, das traditionell eine niedrige Arbeitslosigkeit aufweist, und alle anderen Länder der Gruppe der Sieben übertroffen.

„Der russische Arbeitsmarkt befindet sich derzeit in einer ziemlich schwierigen Lage“, sagte Evgeny Suvorov, Chefökonom für Russland bei der CentroCredit Bank. „Mehrere hunderttausend Menschen haben Russland verlassen und es gibt einen ziemlich starken Zustrom von Arbeitnehmern in Sektoren, die im Rahmen von Regierungsaufträgen arbeiten.“

Die Gehälter seien im Jahresvergleich um fast 20 % gestiegen, sagte er. Dies führe zu einem „erheblichen Inflationsrisiko“ in dem Land, in dem der Preisanstieg in diesem Jahr bisher laut Wirtschaftsministerium bei fast 9 % liegt.

Der Krieg Russlands in der Ukraine hat zu einer Überhitzung der Wirtschaft geführt, was wiederum zu einem akuten Arbeitskräftemangel in den meisten Branchen führt.

Der Wettbewerb um Arbeitskräfte in Russland hat die Löhne in die Höhe getrieben und die Inflation verschärft, da Unternehmen im zivilen Sektor mit dem Militär – und untereinander – um knappe Talente konkurrieren. Der Arbeitskräftemangel wirkt sich auch hemmend auf die Produktion aus und droht das Wachstum der Kriegswirtschaft zu verlangsamen.

300x250

In der Gastronomie und im Einzelhandel hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften zwischen 16 und 18 Jahren verdoppelt, wie laut der Zeitung Kommersant Analysten von Avito Jobs, einem in Moskau ansässigen Kleinanzeigen-Dienstleister, berichteten.

Nach russischem Recht kann eine Person ab dem Alter von 14 Jahren mit Zustimmung der Eltern für eine begrenzte Tätigkeit eingestellt werden.

Ein Boutique-Hotel im Zentrum von Moskau musste Schüler einstellen, um Zimmer zu reinigen und Geschirr zu spülen, nachdem man nicht genügend Zimmermädchen finden konnte, selbst nachdem das Monatsgehalt deutlich erhöht worden war, so der Manager des Hotels, der anonym bleiben möchte.

300x250 boxone

Unternehmen sind jedoch nicht nur auf der Suche nach jüngeren Arbeitskräften. In den letzten zwei Jahren ist das Durchschnittsalter qualifizierter Fachkräfte laut SuperJob, einem Personaldienstleister, um drei bis sechs Jahre gestiegen.