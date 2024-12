Der „globale Nachbarschafts“-Plan der UNO von 1995 für eine Eine-Welt-Regierung (Video)

1996 enthüllte Henry Lamb die Pläne der UNO, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dazu verwendete er ein Buch, das die UNO im Jahr zuvor veröffentlicht hatte. Der Titel des Buches lautet „ Unsere globale Nachbarschaft “.

Das von 28 „Experten“ verfasste Buch beschreibt ein globales Steuersystem zur Finanzierung der UN-Operationen, eine ständige UN-Armee, einen Wirtschaftssicherheitsrat, die Autorität der UN über die globalen Gemeingüter, erweiterte Befugnisse des Generalsekretärs und vieles mehr. Bis 1996 waren einige der Pläne bereits umgesetzt. Im Laufe der Jahre wurden und werden immer mehr Teile des Plans umgesetzt.

Henry Lamb war ein renommierter Experte für Global Governance und ihre Auswirkungen auf die individuelle Freiheit und private Eigentumsrechte. Er war der Autor von „ The Rise of Global Governance “. Er war außerdem Autor des Artikels „ Die UNO und Eigentumsrechte “, des Berichts „ Global Governance: Warum? Wie? Wann? “ und Kolumnist für Renew America . Außerdem war er Vorsitzender von Sovereignty International , einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Förderung individueller Souveränität und begrenzter Regierung verschrieben hat, Gründer der Environmental Conservation Organisation und von Freedom21, Inc.

1996 hielt Lamb beim Granada Forum einen Vortrag über das Übereinkommen über die biologische Vielfalt und das Wildlands-Projekt.

„Alle Verschwörungstheorien, die Sie je über eine ‚Weltregierung‘ oder die Übernahme der Welt durch die UNO gehört haben, sind nun zu Grabe getragen worden“, sagte er. „Daran ist nichts Verschwörungstheoretisches. Es ist alles veröffentlicht!“

„Die von den Vereinten Nationen finanzierte Kommission für Global Governance tagt seit 1992 ernsthaft … und hat im vergangenen Herbst ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Er trägt den Titel ‚ Unsere globale Nachbarschaft ‘“, sagte er.

Nach einer kurzen Beschreibung des Dokuments von 1995 spricht er anschließend über die Agenda 21, den Biodiversitätsvertrag, das Wildlands Project und die Global Biodiversity Assessment.

Wenn das untere Video von YouTube entfernt wird, können Sie es auf Rumble HIER und BitChute HIER ansehen . Hyperlinks zu einigen der oben genannten Dokumente finden Sie HIER .

Im obigen Video erwähnte Lamb auch Themen, zu denen wir bereits Artikel veröffentlicht haben: Agenda 21 , den Biodiversitätsvertrag, das Wildlands-Projekt, die globale Biodiversitätsbewertung und den 30×30-Plan. Sehen Sie unsere Artikel HIER , HIER , HIER , HIER , HIER und HIER .

Weitere Ressourcen: Agenda 21 Kurs: Confronting Agenda 21 (Teil 3), Henry Lamb , 8. März 2013

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das erste von Lamb erwähnte Dokument: „ Unsere globale Nachbarschaft “.

„Unsere globale Nachbarschaft“ ist der 1995 veröffentlichte Bericht der Commission on Global Governance. Die Commission on Global Governance, eine internationale Kommission aus 28 Personen, wurde 1992 gegründet, um neue Wege vorzuschlagen, wie die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten könnte, um eine Agenda für globale Sicherheit voranzutreiben.

300x250

Der Bericht präsentierte die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Kommission zur Diskussion auf der 50. Jahrestagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Der in sieben Kapitel gegliederte Bericht diente als „Aufruf zum Handeln“ und ermutigte die Staats- und Regierungschefs der Welt und nichtstaatliche Akteure, zusammenzuarbeiten, um die von der Kommission formulierten Ziele zu erreichen.

„ Unsere globale Nachbarschaft “ war 410 Seiten lang. Eine kürzere Version (120 Seiten) finden Sie HIER und sind HIER archiviert .

1996 veröffentlichte Henry Lamb eine 22-seitige Zusammenfassung der Analyse . Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung von Lambs Analyse. Sie können seine vollständige Analyse HIER lesen . (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

300x250 boxone

Die Kommission für Global Governance veröffentlichte ihre Empfehlungen im Vorfeld einer für 1998 angesetzten Weltkonferenz zur Global Governance, auf deren Grundlage offizielle Verträge zur Weltordnungspolitik verabschiedet werden sollten, die bis zum Jahr 2000 in Kraft treten könnten.

Zu den Vorschlägen der Kommission gehörten die Ausweitung der Autorität der Vereinten Nationen („UN“), um eine globale Besteuerung, eine stehende UN-Armee, einen Wirtschaftssicherheitsrat, die Autorität der UN über die globalen Gemeingüter und eine Beendigung des Vetorechts der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zu gewährleisten.

Weitere Vorschläge sind die Einrichtung eines neuen parlamentarischen Gremiums aus Vertretern der „Zivilgesellschaft“ („NGOs“), eines neuen „Petitionsrates“, eines neuen Strafgerichtshofs, verbindliche Urteile des Internationalen Gerichtshofs und erweiterte Befugnisse des UN-Generalsekretärs.

Die Kommission bestand aus 28 Personen, die sorgfältig aufgrund ihrer Bekanntheit, ihres Einflusses und ihrer Fähigkeit, die Umsetzung der Empfehlungen zu bewirken, ausgewählt wurden. Sie wurde vom UN-Generalsekretär unterstützt und durch verschiedene Treuhandfonds und Stiftungen finanziert.

Die Kommission für Global Governance hat ihre Empfehlungen im Rahmen der Vorbereitung einer für 1998 geplanten Weltkonferenz zur Global Governance veröffentlicht. Auf dieser Konferenz sollen offizielle Verträge zur globalen Governance verabschiedet werden, die bis zum Jahr 2000 in Kraft treten sollen.

„ Our Global Neighbourhood “ wurde 1995 vom Oxford University Press veröffentlicht und spiegelt die Arbeit von Dutzenden verschiedener Agenturen und Kommissionen über mehrere Jahre hinweg wider.

Hintergrund und Bildung der Kommission

Die Kommission für Global Governance wurde 1992 mit 28 Mitgliedern und finanzieller Unterstützung des UNDP, neun nationaler Regierungen und privater Stiftungen gegründet.

Die Kommission wurde eingerichtet, nachdem im April 1991 in Stockholm der damalige schwedische Ministerpräsident Ingvar Carlsson und der Generalsekretär des Commonwealth, Shirdath Ramphal, einen Bericht über die Möglichkeiten einer globalen Governance vorgelegt hatten.

Der Bericht wurde ursprünglich vom ehemaligen westdeutschen Bundeskanzler Willy Brandt in Auftrag gegeben, der im Januar 1990 eine Gruppe internationaler Staats- und Regierungschefs nach Königswinter berief.

Die Ko-Vorsitzenden der Kommission, Ingvar Carlsson und Shirdath Ramphal, trafen sich im April 1992 mit UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali, um sich seine Unterstützung für das Vorhaben zu sichern.

Mitglieder der Kommission

1. Ingvar Carlsson, Schweden. Ministerpräsident Schwedens 1986–1991 und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Schwedens.

2. Shirdath Ramphal, Guyana. Generalsekretär des Commonwealth von 1975 bis 1990, Präsident der IUCN, Vorsitzender des Lenkungsausschusses des Leadership in Environment and Development Program; Vorsitzender des Beratungsausschusses der Future Generations Alliance Foundation, Kanzler der University of the West Indies und der University of Warwick in Großbritannien, Mitglied von fünf internationalen Kommissionen in den 1980er Jahren und Autor von Our Country, The Planet, das speziell für den Erdgipfel geschrieben wurde.

3. Ali Alatas, Indonesien. Außenminister der Republik Indonesien seit 1988; ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen.

4. Abdlatif Al-Hamad, Kuwait Generaldirektor und Vorsitzender des Arabischen Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Kuwait. Ehemaliger Finanzminister und Planungsminister; Mitglied der Unabhängigen Kommission für internationale Entwicklungsfragen; Vorstandsmitglied des Stockholmer Umweltinstituts.

5. Oscar Arias, Costa Rica. Präsident von Costa Rica von 1986 bis 1990; entwarf den Arias-Friedensplan, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde; gründete die Arias-Stiftung für Frieden und menschlichen Fortschritt.

6. Anna Balletbo i Puig, Spanien. Mitglied des spanischen Parlaments seit 1979; Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie für Radio und Fernsehen; Exekutivkomitee der Sozialistischen Partei in Katalonien; Generalsekretärin der Olof Palme International Foundation; Präsidentin der spanischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen; und seit 1975 Aktivistin für Frauenfragen.

7. Kurt Biedenkopf, Deutschland. Ministerpräsident des Freistaates Sachsen seit 1990, Mitglied des Bundestages, Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschlands.

8. Allan Boesak, südafrikanischer Wirtschaftsminister für die Region Westkap; Direktor der Stiftung für Frieden und Gerechtigkeit; Vorsitzender des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC); Präsident des Reformierten Weltbundes und Schirmherr der Vereinigten Demokratischen Front.

About aikos2309 See all posts by aikos2309