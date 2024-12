LIEBE: All we need is LOVE !!!  

Teile die Wahrheit!

Sie ist überall, genau wie eine Radiofrequenz, und genau wie bei einem Radio geht es einzig und allein um die Einstellung. Wenn wir uns in unserem Inneren auf LIEBE ausrichten, dann finden wir sie auch überall in unserem Leben und ziehen auf diese Weise immer mehr LIEBE in unser Leben.

Immer wieder erreichen mich Zuschriften von Lesern, die mein Buch „Bewusst(er)leben!“ gelesen haben und mir berichten, dass besonders das Kapitel LIEBEN ihre Herzen und vor allem ihren Lebensalltag sehr berührt hat.

Oft kommen die Zuschriften von Menschen, die alleine leben und von der Gesellschaft, Freunden, Familie, aber auch durch Bücher und Filme, immer wieder den Eindruck vermittelt bekommen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, nur weil sie keinen Lebenspartner haben und den „Richtigen“, um den es in all den romantischen Hollywood-Filmen und Liebesromanen geht, einfach nicht finden können.

Von klein auf bekommen wir die Idee vermittelt, dass zum wahren Glück im Leben der richtige Lebenspartner vonnöten ist, den es auf unserer Reise durch das Leben zu finden gilt. Unzählige Menschen haben kaum noch etwas anderes im Kopf als diesen Partner zu finden – oder zumindest jemanden zum „Austausch von Körperflüssigkeiten“, wie es in einem Lied der Fantastischen Vier so schön heißt.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihr Leben wertlos ist, wenn sie nicht einen Partner vorweisen können, denn wenn wir einen Partner haben, dann kann jeder sofort sehen, dass wir attraktiv und liebenswert sind. Und das fühlt sich natürlich immer gut an.

Einen Partner zu „suchen“ macht nach meiner Erfahrung keinen Sinn. Das „Finden“ geschieht von ganz alleine und oft, wenn man es am wenigsten erwartet und wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Es macht viel mehr Sinn, sich stattdessen darauf zu konzentrieren, seine eigene Lebensaufgabe zu finden und dann das zu tun, was man gerne tut – wodurch man automatisch auch authentisch ist, was für die meisten Menschen unsagbar attraktiv ist. Denn kaum etwas ist attraktiver als ein Mensch, der glücklich ist mit dem, was er tut.

Vorsicht! Man sollte LIEBE nicht mit Sex verwechseln – das ist ein anderes Kapitel in meinem Buch „Bewusst(er)leben!“. Genauso wie es LIEBE ohne Sex gibt, gibt es auch Sex ohne LIEBE, wobei es allerdings wunderschön und magisch ist, wenn man LIEBE und Sex gleichzeitig erleben darf…

Im Folgenden möchte ich Ihnen den Anfang des Kapitels LIEBEN aus meinem Buch „Bewusst(er)leben!“ vorstellen, passend zur Weihnachtszeit – dem Fest der LIEBE!

LIEBEN

(Ausschnitt aus dem Buch „Bewusst(er)leben!“ von Anya Stössel)

Bewusster lieben ist etwas, das mein Leben von Grund auf geändert hat! Von allen Kapiteln dieses Buches ist dies mein absolutes Lieblingskapitel, und das aus einem ganz einfachen Grund: Wenn alle Menschen lernen, bewusster zu lieben und mit dem Thema LIEBE bewusst umzugehen, dann wandelt sich dieser wunderschöne Planet im Handumdrehen zu einem unbeschreiblich lichtvollen Paradies, und all das unnötige Leiden hat ein Ende!

Wenn wir LIEBE fühlen, sind wir voller Freude und Licht und so stark, dass es nichts gibt, das uns irgendetwas anhaben könnte. Wir strahlen diese Freude und dieses Licht aus und stecken andere sozusagen damit an, da ihnen in der Gegenwart dieser reinen und positiven Energie gar nichts anderes übrig bleibt. Das ist wie beim Lachen und beim Lächeln.

Die meisten Menschen lächeln automatisch zurück, wenn sie freundlich angelächelt werden. Die wenigsten bleiben davon unberührt und kehren sich schlecht gelaunt ab. Und auch Lachen hat eine ansteckende Wirkung, die so stark ist, dass einige Menschen sogar Lach-Treffen organisieren, um sich dort mit anderen Menschen zu treffen, um gemeinsam zu lachen, was nachgewiesenermaßen sehr gesundheitsförderlich ist – und außerdem zum Schreien komisch.

LIEBE ist das schönste aller Gefühle, die wir zu fühlen imstande sind, und gleichzeitig der beste Schutz vor jeder wie auch immer gearteten Gefahr. Wer von LIEBE erfüllt ist, der wird immer eine Lösung finden für jedes noch so groß erscheinende Problem, für jede Herausforderung. LIEBE macht uns stark, selbstbewusst und mächtig.

LIEBE ist so stark, dass sie mit ihrem Licht alles um sich zum Strahlen bringt. Wer so viel Dunkelheit in sich trägt, dass er sich weigert, dieses Licht auf sich wirken und in sich hinein zu lassen, der wird sich zurückziehen und jeden Ort, an dem diese hohe und reine Energie herrscht, verlassen beziehungsweise meiden. Richtig düstere Gesellen halten es in der Gegenwart von LIEBE nicht lange aus, und so schützt die LIEBE all jene, die sich für sie geöffnet und sich mit ihr verbunden und verbündet haben.

LIEBE ist etwas, das so gut wie jeder begehrt und fühlen möchte. Jeder will geliebt werden, und jeder will auch selbst lieben! Und doch bringt das Thema LIEBE so viel Leid in das Leben unzähliger Menschen, die oft gar nicht verstanden haben, was LIEBE eigentlich ist, und ständig aufs Neue enttäuscht werden, weil sie durch eine falsche Erwartungshaltung fehlgeleitet sind.

Sie dürsten verzweifelt nach LIEBE, suchen diese aber an der falschen Stelle, anstatt zu realisieren, dass die Kraft der LIEBE jederzeit überall vorhanden ist und allen frei zur Verfügung steht. LIEBE ist überall! Man kann das vergleichen mit jemandem, der Angst hat zu verdursten, obwohl er gerade gleichzeitig in einem See schwimmt und von Wasser umgeben ist.