Pädo-Netzwerke: Augenzeugin wollte das dunkelste Geheimnis der Unterhaltungsindustrie aufdecken, als sie plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwand

Wie wir berichteten, wurde bei Wendy im Mai 2023 Aphasie und Demenz diagnostiziert , etwa ein Jahr nachdem sie unter eine gesetzliche Vormundschaft gestellt worden war, die ihre Gesundheit und Finanzen überwacht.

Der Gerichtsantrag ist Teil eines Rechtsstreits zwischen Wendys Vormund Sabrina Morrissey und dem Dokument „Wo ist Wendy Williams?“.

TMZ hat die Geschichte aufgedeckt … Morrissey reichte im Februar Klage ein , um die Veröffentlichung des Dokumentarfilms zu verhindern. Der Dokumentarfilm wurde schließlich auf Lifetime veröffentlicht und beleuchtete Wendys Probleme mit dem Alkohol, einschließlich einer Szene, in der sie eine ganze Flasche Wodka trinkt .In diesem Antrag bittet Morrissey das Gericht, bestimmte Teile des Falls zu schwärzen, um Wendys Privatsphäre zu schützen … nämlich Informationen über ihre Gesundheit, ihre familiären Beziehungen und ihre Finanzen.

Wir haben Wendy das letzte Mal im August in der Öffentlichkeit gesehen … als sie in einem Geschäft für ganzheitliche Wellness in New Jersey einkaufen ging.

Anfang Oktober gab Wendy der Daily Mail außerdem ein Interview , in dem sie hauptsächlich über den Fall Diddy sprach . Das Interview wurde nicht vor der Kamera geführt.

WW beendete ihre 12-jährige Tätigkeit als Moderatorin der „Wendy Williams Show“ im Jahr 2022 aus gesundheitlichen Gründen … und wurde durch Sherri Shepherd ersetzt , die ihre eigene Daytime-Talkshow „SHERRI“ startete.