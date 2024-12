Rumäniens nächster Präsident bekämpft die satanische Pädophilie: „Die Herrschaft der Elite endet jetzt“ (Video)

In diesem Moment findet eine seismische Verschiebung statt, die die globale Elite bis ins Mark erschüttert.

Rumäniens nächster Präsident ist zum ultimativen Albtraum der Elite geworden. Einst war er ein vertrauenswürdiger Insider in den höchsten Machtebenen – als Exekutivdirektor der Vereinten Nationen und Präsident des Club of Rome – heute ist er ein Whistleblower mit einer Mission.

Sein Name ist Călin Georgescu und nach seinem durchschlagenden Sieg in der ersten Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen schickte er Schockwellen durch die Machtkorridore in Davos, der EU, der NATO und den Vereinten Nationen.

Bleiben Sie dran, während wir uns eingehender mit seinen brisanten Enthüllungen über die globale Elite, ihre verborgenen Absichten und die Gründe dafür befassen, warum sie verzweifelt versucht, ihn zum Schweigen zu bringen.

Georgescus bahnbrechende Präsidentschaftskampagne hätte zu keinem kritischeren Zeitpunkt stattfinden können. Die globale Elite ist in Panik und zieht alle Fäden in die Hand, um an ihrer Macht zu bleiben und ihre Agenda 2030 und die sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziele voranzutreiben.

Ihr letztendliches Ziel? Die Durchsetzung eines dystopischen technokratischen Systems, das unter dem Deckmantel des Fortschritts die Menschheit zu versklaven droht.

Die globale Elite glaubte, sie hätte Rumänien unter Kontrolle. Sie glaubte, das rumänische Volk würde ihre Agenda stillschweigend akzeptieren, sich damit zufrieden geben, nichts zu besitzen und so tun, als sei es glücklich.

Sie hätten nicht falscher liegen können.

Keine Sorge – die Menschen wachen auf. Sie fordern Gerechtigkeit und die Risse im System werden immer größer. Einer nach dem anderen fallen die Dominosteine ​​und diese Bewegung breitet sich über den ganzen Globus aus.

Wenn die Bürokraten des Tiefen Staates dachten, der ungarische Präsident Viktor Orbán sei für sie und seine Finanzierung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine ein Problem, dann warten Sie ab, bis sie Rumäniens künftigen Präsidenten Călin Georgescu kennenlernen.

Es ist keine Überraschung, dass die globale Elite und ihre sogenannte „liberale, regelbasierte internationale Ordnung“ diesen Mann mit einer Inbrunst fürchtet, die an blanke Panik grenzt.

Er hat keine Ahnung von ihren Regeln und sie können es sich nicht leisten, noch ein weiteres Land aus ihrem eisigen Griff entkommen zu lassen.

Während die Eliten damit beschäftigt waren, Angst zu verbreiten und Impfungen vorzuschreiben, hielt sich Georgescu zurück. Er reiste zu einem zugefrorenen See in den atemberaubenden Karpaten und forderte die Menschen auf, sich wieder mit der Natur zu verbinden und ihr Immunsystem auf natürliche Weise aufzubauen, anstatt sich auf den Impfstoff zu verlassen.

Georgescu ist sich auch darüber im Klaren, dass es sich beim Klimawandel um die Lüge des Jahrhunderts handelt, die von der Elite kunstvoll inszeniert wurde, um sich selbst und ihre Klienten noch weiter zu bereichern und gleichzeitig die westliche Welt zu verarmen und ihre Bürger zu zwingen, sich zu erniedrigen und in einer Art Sklaverei zu leben.

Georgescu war 17 Jahre lang in leitenden Positionen bei den Vereinten Nationen tätig und verkehrte mit der Elite. Er hatte innerhalb der Organisation verschiedene Ämter inne, darunter Senior Fellow, Sonderberichterstatter und Exekutivdirektor.

Er ist ein echter UN-Insider und deshalb könnten seine Enthüllungen über die Covid-Pandemie und den Klimawandel nicht wichtiger sein.