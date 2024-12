Das Selenskyj-Regime hat Berichten zufolge eine Mordkampagne gegen hochrangige russische Militärs gestartet – jene, die geheime US-Biolabore in der Ukraine aufdeckten und gehandelte Kinder aus mutmaßlichen Adrenochrom-Kinderfabriken befreiten.

Während sich das Kiewer Regime auf seine unausweichliche Niederlage vorbereitet, geraten jene, die über forensisches Wissen über die schockierenden Verbrechen der globalen Elite und die Netzwerke des Kinderhandels verfügen, in große Gefahr – sie werden als Zielscheibe in dem verzweifelten Versuch markiert, die Wahrheit zu verschweigen.

Präsident Putin steht kurz davor, die gesamte Operation aufzudecken und die globale Elite im Westen gerät in Panik, weil sie befürchtet, dass der Hammer der Justiz bald niedersausen wird.

Sie haben bereits alle Register gezogen: Sie eskalieren Konflikte, bringen Whistleblower zum Schweigen und haben sogar versucht, Donald Trump zu ermorden, obwohl sie wissen, dass er mit Putin zusammenarbeiten wird, um diese zwielichtigen Netzwerke aufzudecken und zu zerstören.

Bleiben Sie dran, während wir diese explosive Geschichte Faden für Faden entwirren.

Die Ukraine ist zu einem Schauplatz globaler Kriminalität geworden, mit einem Netz aus Korruption, das sich von den Finanzskandalen um Hunter Biden über ein riesiges Netzwerk von Biolabors bis hin zu den erschreckenden Adrenochromfabriken für Kinder erstreckt, die angeblich im ganzen Land operieren, um den verdorbenen Geschmack der globalen Elite zu bedienen. (Der Albtraum des ukrainischen Kinderhandels – Organraub, Adrenochrom und die kranke Agenda der Eliten (Video))

Das Kiewer Regime versucht verzweifelt, jeden zum Schweigen zu bringen, der aus erster Hand über die Verbrechen der Elite Bescheid weiß. Man muss sich nur die Nachrichten aus Moskau diese Woche ansehen.

Überwachungskameras zeichneten den Moment auf, als Generalleutnant Igor Kirillow, der Chef der russischen Streitkräfte zur Abwehr chemischer und biologischer Angriffe, vor seiner Wohnung durch einen Sprengsatz auf einem Motorroller ermordet wurde.

Dieser Terroranschlag, der am Dienstag verübt wurde, wurde einer Quelle innerhalb der Agentur zufolge vom ukrainischen Sicherheitsdienst orchestriert .

Kirillow war den Globalisten ein Dorn im Auge und einer der Hauptautoren des von Russland veröffentlichten 2.000 Seiten starken Berichts, der die Verbrechen der globalen Elite anhand forensischer Beweise detailliert auflistet.

Laut Kirillov sind die Pharmaindustrie und der „Deep State“ in den USA schuldig, die Covid-19-Pandemie „induziert“ zu haben, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der 2.000 Seiten starke Bericht listet Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden und George Soros als Mitverschwörer dieses Komplotts gegen die Menschheit auf.

Als Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte zur chemischen und biologischen Verteidigung leitete er die Bemühungen der Putin-Regierung, die gefährlichen amerikanischen Biowaffenlabore in der Ukraine und im Rest der Welt aufzudecken.

Er war sehr stolz darauf, diese ukrainischen Labore schließen zu können, doch wie er erklärte, hat die globale Elite diese gefährlichen Labore nach Afrika verlagert, wo sie sich, wie er warnte, auf den Ausbruch einer Vogelgrippe-Pandemie vorbereiten.

Natürlich taten die Mainstream-Medien im Westen alles, was sie konnten, um Kirillows Bericht und die Nachricht, dass es ihn überhaupt gibt, zu unterdrücken.

Erinnern Sie sich, als uns die Mainstream-Medien erzählten, die Nachrichten über Faucis Biolabore in der Ukraine seien nichts weiter als eine riesige rechtsextremistische Verschwörungstheorie?

Dank Leuten wie Ihnen, die ihre Lügen nicht glauben wollten und Beweise verlangten, haben sie die Kontrolle über diese Geschichte verloren.

Bidens Pentagon musste schließlich zugeben, dass es seit Anfang der 2000er Jahre 46 Biolabore in der Ukraine unter Faucis Kontrolle betrieben hat. Das war eine große Demütigung für die Mainstream-Medien und ihre Faktenprüfer.

Bis Dezember 2023 beschuldigte der Kreml unter Kirillows Führung Persönlichkeiten wie Dr. Anthony Fauci, die ehemalige CIA-Direktorin Gina Haspel, das mit Hunter Biden verbundene Unternehmen Metabiota, die ehemaligen CDC-Direktoren Robert Redfield und Rochelle Walensky und andere der Mittäterschaft bei der Ausbreitung der COVID-Pandemie auf der Welt.

Kirillovs Bericht war auch deshalb sehr interessant, weil er bestätigt, was Robert F. Kennedy Jr. Tucker Carlson Anfang des Jahres in seiner Twitter-Show sagte.

Tucker befragte Trumps Kandidaten für den Posten des Gesundheitsministers zu den zwielichtigen Biolabors in der Ukraine, und die umwerfende Antwort von RFK Jr. sollte ein Pflichtprogramm für jeden sein, der immer noch im Dunkeln tappt, was die Agenda der Eliten angeht.

Adrenochrome Taskforce rettet Hunderte von Kindern, die von Marina Abramovic gehandelt wurden

Russische Spezialeinheiten haben Hunderte versklavte Kinder aus einer Massentierhaltung in den ukrainischen Karpaten gerettet, während Präsident Putin seine Kampagne gegen die globale Adrenochrom-Industrie verschärft.

Laut an der Razzia beteiligten russischen Quellen wurde die Razzia, bei der Hunderte Kinder befreit wurden, durch die Infiltration einer Adrenochrom-Party ermöglicht, die von Marina Abramovic organisiert und von der Elite in Paris, Frankreich, besucht wurde.

Die Ukraine ist die globale Hauptstadt des Kindersexhandels und Ermittler warnen, dass sich dort ein Netzwerk von Adrenochromfabriken befindet.

Viele Kinder werden in der Massentierhaltung geboren und für die Sklaverei gezüchtet, ohne Geburtsurkunde oder Ausweis. Diese Kinder erfahren nie, wie es ist, ein Leben ohne Terror zu führen.

Allerdings wächst die Adrenochrom-Industrie so schnell, dass sie ein ständig steigendes Angebot an Kindern benötigt, um die Gelüste der pädophilen und süchtigen Elite zu befriedigen.

Aus diesem Grund sind die Straßen vieler Städte in der ganzen Ukraine mit Plakaten mit der Aufschrift „Vermisste Kinder“ gesäumt.

Der russische Präsident Putin hat zu Beginn dieses Jahres eine Elite-Adrenochrom-Truppe ins Leben gerufen und erklärt, dass Selenskyjs Regime in Kiew Hunderte Millionen Dollar pro Jahr damit verdient, Kinder in entwürdigenden Massentierhaltungsbetrieben zu halten und sie dann auf dem internationalen Markt an den Meistbietenden zu verkaufen – ohne Fragen zu stellen.

Nach Aussagen von Experten in der Ukraine werden diese Kinder als Sexsklaven an pädophile Eliten verkauft. Wer keine Käufer findet, wird „wie weggeworfener Abfall zerstückelt“. Seine Organe werden entnommen und zur Verwendung in europäischen und israelischen Transplantationszentren verkauft.

Letztes Jahr ernannte Selenskyj die satanische Hexe Marina Abramović zur Botschafterin in der Ukraine und bat um Hilfe beim Wiederaufbau der Schulen des Landes.

Die sogenannte „Performance-Künstlerin“ ist berüchtigt, weil sie an der Veröffentlichung der Wikileaks-Dokumente beteiligt war. Aus ihnen ging hervor, dass sie Hillary Clinton, John Podesta und dessen Bruder Tony per E-Mail zu einem „Spirit Cooking Dinner“ eingeladen hatte. Dabei handelt es sich um ein okkultes Ritual, das durch den berüchtigten Satanisten Aleister Crowley berühmt wurde.

Warum also hat Selenskyj Abramović für eine Rolle nominiert, in der es um Kinder geht? Die Antwort ist düsterer, als man denken könnte. Laut Angaben der Führungsebene der russischen Task Force wimmelt es auf dem internationalen Adrenochrom-Markt von VIP-Pädophilen, und es gibt niemanden mit mehr Verbindungen auf der Welt als die Spirit Cooker selbst, Marina Abramovic. Wie ein Mitglied der Task Force berichtet, war Abramovics Vermittler, ein hochgewachsener Ukrainer namens Anatoly, Gastgeber einer Elite-Adrenochrom-Party in Paris, in die verdeckte russische Ermittler einzudringen vermochten. Wie Putin erklärt, stopft die westliche Elite ihre Bäuche seit Jahrhunderten mit Menschenfleisch voll. Es ist an der Zeit, dies anzuprangern und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Nichts kann aufhalten, was kommt. Trotz zunehmender Beweise schweigen die westlichen Mainstream-Medien mitschuldig über die Massentierhaltung von Kindern in der Ukraine und versuchen sogar, die Beweise als jüngste „russische Desinformationskampagne“ abzutun. Während die Mainstream-Medien weiterhin die Wahrheit über Adrenochrom und die bösen Pädophilen, die die Welt kontrollieren, leugnen, wachen die Menschen auf und fordern ein Ende des Gaslightings. Dies sind echte Kinder, die zum wahnsinnigen Vergnügen der globalen Elite und der Superreichen versklavt, missbraucht und abgeschlachtet werden. Die Medien sind stärker daran interessiert, die Pharmaindustrie zu fördern und als PR-Abteilung der globalisierten Elite zu agieren. Sie sind stärker daran interessiert, Operationen zur Geschlechtsumwandlung und Pubertätsblocker zu propagieren, als über das räuberische Verhalten prominenter Pädophiler zu berichten. Anstatt die Kriminellen und Psychopathen zu entlarven, tun die Medien und die Unterhaltungsindustrie alles, was sie können, um die Agenda zu normalisieren, indem sie die Geschichte unterschwellig in Kinderfilme einbauen. Der okkulten Elite gefällt nichts mehr, als sich vor aller Augen zu verstecken. Persönlichkeiten aus Hollywood und der Unterhaltungsindustrie, darunter Lady Gaga, eine enge Freundin von Marina Abramovic, schwelgen in ihrer Rolle bei der Normalisierung des Krieges gegen unsere Kinder, während die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit weiterhin in den Wahnsinn treiben, indem sie behaupten, Adrenochrom sei eine Verschwörungstheorie. Hier ist Dr. Shiva, Doktor der Biotechnik am MIT, um die Sache hinsichtlich der bevorzugten chemischen Verbindung der pädophilen Elite klarzustellen. Wenn Sie in einer Welt leben möchten, in der unsere Kinder sicher sind, ist es Zeit, Stellung zu beziehen. Hier bei People’s Voice sind wir entschlossen, die globalistische Elite weiterhin zu entlarven und die Massen aufzuwecken. Aber wir können es nicht alleine schaffen. Wir brauchen Ihre Hilfe, um die Wahrheit weit und breit zu verbreiten. Video: Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 20.12.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

