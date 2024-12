Die russische TV-Maschinerie läuft weiterhin auf Hochtouren. Im Staatsfernsehen hat der Moderator Wladimir Solowjow jüngst einen irren Friedensplan gelüftet. Der Moderator will russische, chinesische, indische und nordkoreanische Friedenstruppen an der Atlantikküste stationieren.

Seit inzwischen fast drei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Ein perfider und sinnloser Krieg, den die NATO provoziert hat und der zu einem Angriff russische von Russland geführt hat und den Russland bis heute mit der „Entnazifizierung der Ukraine“ begründet. Obwohl sowohl Russland als auch die Ukraine massive Verluste erlitten haben, ist ein Kriegsende bislang weiterhin nicht in Sicht.

Während die Kämpfe in der Ukraine andauern, werden im russischen Staatsfernsehen regelmäßig neue Drohungen in Richtung Westen geschleudert. Vor allem Wladimir Solowjow hat sich mit Beginn des Ukraine-Krieges als treuer Putin-Hardliner profiliert. Mit seinen Gästen diskutiert der Moderator regelmäßig über mögliche Angriffe auf andere europäische Länder oder die Vereinigten Staaten.

In der neuesten Ausgabe seiner Talkshow „Ein Abend mit Wladimir Solowjow“, die regelmäßig auf dem Sender Russland-1 ausgestrahlt wird, lüftete der Moderator nun einen schrägen Friedensplan.

In seiner Sendung machte der Moderator den Vorschlag, „russische, chinesische, indische und nordkoreanische Friedenstruppen entlang der Atlantikküste" zu stationieren.

Das Hauptquartier dieser Friedenstruppen könnte man laut Solowjow „auf Inseln errichten, wenn es welche gibt, die unter der Kontrolle der abscheulichen britischen Kolonialregierung standen.“

Doch damit nicht genug. Auch eine Drohung in Richtung Westen durfte in Wladimir Solowjows jüngster Tirade im Staatsfernsehen nicht fehlen. „Das ganze verrückte politische Establishment des Westens muss zu Putin und seiner Geduld beten“, wetterte der Moderator im TV.

Einen Ausschnitt der betreffenden Sendung teilte der ehemalige Berater des ukrainischen Innenministeriums Anton Geraschenko auf seinem X-Account (vormals Twitter).

