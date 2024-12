„Von einer Klippe fallen“: Dieses Diagramm beweist, dass wir uns gerade in einer schweren Wirtschaftskrise befinden

Die Zahl der offenen Stellen in den Vereinigten Staaten ist „steil gesunken“, und das ist ein großes Warnsignal. Die letzten vier Jahre waren für die meisten Amerikaner ein wirtschaftlicher Albtraum, und das ist einer der Hauptgründe, warum Donald Trump die Wahl gewonnen hat.

Doch je näher wir dem Jahr 2025 kommen, desto beängstigender wird die Lage. Wenn die Zahl der offenen Stellen in den USA um 2 Millionen oder mehr sinkt, ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass wir uns entweder in einer Rezession befinden oder dass eine bevorsteht.

Nun, wie Sie diesem Diagramm entnehmen können, das von Bravos Research auf Twitter gepostet wurde , erleben wir einen absolut beispiellosen Einbruch der offenen Stellen …

Ich war sprachlos, als ich dieses Diagramm sah.

Ich wusste, dass die Zahl der offenen Stellen zurückging, aber dass die Situation schon so schlimm geworden war, wusste ich nicht. (Die Kreditkartenblase: Ein wachsendes Risiko für die Wirtschaft)

Vor nicht allzu langer Zeit gab es in den Vereinigten Staaten etwa 12 Millionen offene Stellen. Leider ist diese Zahl hier im zweiten Halbjahr 2024 auf unter 8 Millionen gesunken …

Am letzten Tag im September gab es schätzungsweise 7,4 Millionen unbesetzte Stellen, ein Rückgang gegenüber der revidierten Zahl vom August von 7,86 Millionen offenen Stellen, wie aus neuen Daten hervorgeht, die das Bureau of Labor Statistics am Dienstag veröffentlichte. Die größten Rückgänge bei den offenen Stellen gab es in Branchen, die in den letzten Jahren einen Großteil des Beschäftigungswachstums ausgemacht haben: Gesundheits- und Sozialwesen sowie Regierung, so der Bericht.

Unterdessen entlassen große Arbeitgeber im ganzen Land weiterhin Mitarbeiter.

So gingen beispielsweise in den USA allein im letzten Dreimonatszeitraum insgesamt 78.000 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren …

Im verarbeitenden Gewerbe kam es auch im Oktober zu weiteren Stellenabbau, so dass die Gesamtzahl der in den letzten drei Monaten verlorenen Stellen auf 78.000 anstieg.

Das Bureau of Labor Statistics des US-Arbeitsministeriums veröffentlichte am Freitag seinen Beschäftigungsbericht für Oktober. Darin heißt es, dass im verarbeitenden Gewerbe im vergangenen Monat 46.000 Arbeitsplätze verloren gingen, wie aus einer vorläufigen Analyse der Behörde hervorgeht.

Zuvor waren bereits im September – ebenfalls eine vorläufige Zahl – 6.000 Stellen verloren gegangen, im August waren es bereits 26.000 Stellen.

Jeden Tag werden in den Nachrichten neue Entlassungsankündigungen veröffentlicht und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist viel stärker gestiegen als noch letzte Woche von Experten prognostiziert …

Die Zahl der Amerikaner, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, stieg letzte Woche deutlich an (von 225.000 auf 242.000 und lag damit deutlich über den Erwartungen von 220.000) – der höchste Wert seit der ersten Oktoberwoche.

Auf nicht bereinigter Basis sind die Anträge explosionsartig in die Höhe geschnellt (der höchste Wert seit Januar) …