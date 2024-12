Während die Menschen feiern, stürzt die Welt in einen Abgrund aus Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen und Seuchen

Teile die Wahrheit!

Den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als sei alles in Ordnung, nützt niemandem etwas. Überall auf der Welt ist Chaos ausgebrochen, und 2025 werden sich die globalen Ereignisse wahrscheinlich noch beschleunigen. Von Michael Snyder

Aber während ich diesen Artikel schreibe, sind die meisten Menschen in den „Urlaubsmodus“ geschaltet und konzentrieren sich aufs Feiern. Natürlich haben viele nicht die Mittel, um so zu feiern wie früher.

Wie ich neulich diskutiert habe, planen 35 Prozent der Amerikaner, in dieser Weihnachtszeit weniger auszugeben, und nur 16 Prozent planen, mehr auszugeben. Aber es wird trotzdem eine ganze Menge ausgegeben. Der durchschnittliche US-Erwachsene wird in diesem Jahr etwa tausend Dollar für Geschenke ausgeben, und all diese Dinge werden ein gewisses Maß an vorübergehender Freude bringen.

In der Zwischenzeit dreht unsere Welt komplett durch.

In den letzten Wochen herrscht in den Mainstream-Medien zunehmend Konsens darüber, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen hat. Folgendes stammt beispielsweise aus einem Forbes-Artikel mit dem Titel „Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen – und Unternehmen müssen dies zur Kenntnis nehmen“ …

Der plötzliche Zusammenbruch des despotischen Regimes von Bashar al-Assad in Syrien an diesem Wochenende unterstreicht die Verflechtung einer wachsenden Zahl globaler Konflikte und bringt eine harte Wahrheit ans Licht, über die die meisten von uns lieber nicht allzu sehr nachdenken möchten: Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. (Was in aller Welt wird passieren, wenn die globale Nahrungsmittelversorgung noch knapper wird)

Unternehmensleiter müssen dies erkennen und entsprechend mit der Planung beginnen.

Wir sind einem Atomkrieg mit Russland so nahe wie nie zuvor, die Chinesen sind einer Invasion Taiwans so nahe wie nie zuvor, Nordkorea droht weiterhin mit einer Invasion Südkoreas und die neue US-Regierung erwägt ernsthaft, das iranische Atomprogramm zu bombardieren …

Vor seiner Amtseinführung am 20. Januar prüft der designierte Präsident Donald Trump laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Freitagmorgen die Möglichkeit eines Präventivschlags gegen den Iran, um dessen wachsendes Atomprogramm zu stoppen.

Laut WSJ wäre dieser Schritt eine bedeutende Abkehr von der bislang etablierten US-Politik in Bezug auf Diplomatie und Sanktionen im Umgang mit Teheran.

Der Bericht skizziert die Einschätzung des Trump-Teams hinsichtlich möglicher Angriffe auf Atomanlagen und deutet darauf hin, dass Mitglieder des Übergangsteams des designierten Präsidenten diese Option prüfen.

Das Jahr 2024 war zweifellos ein Kriegsjahr.

Leider bin ich fest davon überzeugt, dass sich der Dritte Weltkrieg im Jahr 2025 nur noch verschärfen wird.

Derzeit wüten auf der ganzen Welt Dutzende bewaffnete Konflikte. Dies ist nur einer der Faktoren, die in den letzten Monaten zu einem dramatischen Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise geführt haben.

Besonders hart trifft es die Ärmsten der Armen. Im Sudan verhungern derzeit viele Frauen und Kinder, und es wird berichtet , dass sich die Hungersnot in diesem Land inzwischen auf fünf neue Gebiete ausgeweitet hat …

Die Hungersnot im Sudan hat sich auf fünf Gebiete ausgeweitet und wird sich bis Mai wahrscheinlich auf fünf weitere ausweiten, berichtete der Global Hunger Monitor am Dienstag. Gleichzeitig behindern kriegführende Parteien weiterhin die humanitäre Hilfe, die zur Linderung einer der schlimmsten Hungerkrisen der Neuzeit nötig wäre.

Laut dem Famine Review Committee der Integrated Food Phase Classification (IPC) herrscht in Abu Shouk und al-Salam, zwei Lagern für Binnenflüchtlinge in al-Fashir, der belagerten Hauptstadt Nord-Darfurs, sowie in Wohn- und Flüchtlingsgemeinden in den Nuba-Bergen eine Hungersnot.

Glücklicherweise verhungern hier in den Vereinigten Staaten keine Menschen.